Ngôi làng phủ rêu xanh đẹp mê hoặc giữa núi rừng Tuyên Quang

Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, thôn Xà Phìn nằm nép mình dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Đặt chân đến Xà Phìn, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi bầu không khí mát mẻ, trong lành đặc trưng của vùng núi cao. Ảnh: Vũ Mừng

Nơi đây gây ấn tượng với những nếp nhà sàn lợp lá cọ phủ rêu xanh biếc của đồng bào Dao. Thôn hiện có 186 hộ dân sinh sống, phần lớn là người Dao thuộc nhánh Dao Chàm. Ảnh: Vũ Mừng

Người dân địa phương cho biết, do khí hậu ẩm cao và mùa đông lạnh, sau khoảng 5 năm, những mái nhà bắt đầu phủ rêu. Rêu phát triển mạnh nhất từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, phủ một màu xanh mướt lên những mái nhà lợp lá cọ. Nhìn từ trên cao, cả ngôi làng hiện lên như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, nép mình giữa những cánh rừng xanh thẳm. Ảnh: Vũ Mừng

Gắn bó với đời sống của người dân Xà Phìn qua nhiều thế hệ, những mái nhà phủ rêu còn mang trong mình giá trị về cảnh quan và khả năng thích nghi tự nhiên với khí hậu vùng cao. Lớp rêu dày theo thời gian, kết hợp cùng nhiều lớp lá cọ trên mái, vừa nên nét đặc trưng cho những ngôi nhà, vừa trở thành một “lớp áo” tự nhiên bảo vệ không gian sống. Vào mùa đông về, lớp rêu này giúp hạn chế hơi lạnh, giữ cho bên trong nhà sàn ấm hơn. Vào mùa hè, lớp rêu mái nhà có tác dụng che nắng, mang lại không gian dễ chịu và mát mẻ. Ảnh: Vũ Mừng

Rêu xanh phủ dày trên mái nhà lợp lá cọ ở Xà Phìn. Ảnh: Vũ Mừng

Bên cạnh vẻ đẹp đặc trưng của những mái nhà lợp lá cọ phủ rêu xanh, Xà Phìn còn gây ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang trải dài, uốn mình theo sườn núi. Ảnh: Vũ Mừng

Khung cảnh xanh mướt, bình yên mà hoang sơ của Xà Phìn khiến nhiều nhiếp ảnh tìm tới sáng tác. Ảnh: Vũ Mừng

Những bức tranh vẽ người Dao tại một ngôi nhà ở Xà Phìn. Ảnh: Vũ Mừng

Đến với Xà Phìn, ngoài khám phá cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có cơ hội trực tiếp hòa mình vào đời sống thường nhật của người Dao. Những trải nghiệm về sinh hoạt và văn hóa bản địa giúp chuyến đi gần gũi và sinh động hơn. Ảnh: Vũ Mừng

Cận cảnh một ngôi nhà lợp cọ ở Xà Phìn. Ảnh: Vũ Mừng