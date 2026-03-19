Cô gái rời Anh đến Đà Nẵng sống vì chi phí sinh hoạt 'rẻ nhất thế giới'

Katie Smith, 29 tuổi, quê Redcar (Yorkshire, Anh) sống tại Đà Nẵng cùng bạn trai Dan, 32 tuổi từ cuối năm 2024. Trước đó, cả hai có chuyến du lịch bụi kéo dài 4 tháng tại châu Á và lựa chọn ở lại vì phù hợp với nhịp sống và chi phí sinh hoạt.

Katie cho biết từng làm trợ giảng, hỗ trợ học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, với mức thu nhập khi đó, cô không thể chi trả các hợp đồng thuê nhà kéo dài từ 6 tháng đến một năm. "Chúng tôi quyết định rời đi vì chi phí ở Anh quá đắt đỏ", cô nói.

Hiện tại, Katie làm giáo viên TEFL và dạy kèm trực tuyến, làm việc khoảng 26 giờ mỗi tuần. Công việc linh hoạt giúp cô vừa duy trì thu nhập vừa thích nghi với cuộc sống mới.

Chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng là yếu tố khiến hai người quyết định ở lại. Họ thuê một căn hộ với giá khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, đã bao gồm điện, nước và Wi-Fi. Chi phí thực phẩm cho hai người khoảng 640.000 đồng mỗi tuần.

Việc ăn ngoài thậm chí còn tiết kiệm hơn nấu ăn khi một bữa tại quán địa phương chỉ khoảng 65.000 đồng, còn bữa ăn đầy đủ ba món vào khoảng 260.000 đồng. Katie cho biết cô và bạn trai thường ăn ngoài hai đến ba lần mỗi tuần mà không gặp áp lực tài chính.

Đồ uống có cồn cũng có giá thấp, với một cốc bia khoảng 32.000 đồng, trong khi các loại cocktail phổ biến khoảng 45.000 đồng. Nhờ chi phí thấp, họ vẫn duy trì thói quen ăn uống và giải trí thường xuyên.

Các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc cá nhân cũng rẻ hơn đáng kể so với Anh. Katie chi khoảng 225.000 đồng cho một lần làm móng, khoảng 1,9 triệu đồng cho nhuộm tóc highlight, trong khi tại Anh có thể lên tới hơn 3 triệu đồng. Gội đầu ngoài tiệm khoảng 130.000 đồng, còn tẩy trắng răng khoảng 3,5 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức hơn 10 triệu đồng tại Anh.

Chi phí đi lại cũng không đáng kể. Katie thường thuê xe với giá khoảng 130.000 đồng mỗi ngày, đổ xăng khoảng 100.000 đồng cho một bình đầy, hoặc sử dụng taxi công nghệ với chi phí khoảng 35.000 đồng cho quãng đường 15 phút.

Katie cho biết cô từng sống ở Hà Nội nhưng rời đi sau 10 ngày vì ô nhiễm không khí và giao thông đông đúc. "Hà Nội rất thú vị nhưng khá hỗn loạn. Tại Đà Nẵng, môi trường yên tĩnh hơn nhưng vẫn có tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm và tiếng ồn từ các công trình xây dựng", cô nói.

Trở ngại lớn nhất với cô là khoảng cách với gia đình. "Bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ khi sống xa gia đình nhưng chúng tôi đã chọn lối sống này", cô nói.

Hiện tại, mục tiêu của Katie là tiết kiệm tiền. Nếu quản lý chi tiêu hợp lý, hai người có thể tiết kiệm khoảng 25–28 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc chi phí sinh hoạt thấp cũng khiến họ dễ chi tiêu nhiều hơn mà không nhận ra.

Katie dự định sẽ trở lại Anh trong tương lai nhưng chưa xác định thời điểm. "Thuê nhà ở Anh quá đắt, còn mua nhà thì chưa khả thi, nên trước mắt chúng tôi muốn tích lũy tài chính", cô cho biết.

Theo khảo sát Expat Insider 2024 của InterNations, Việt Nam được xếp hạng là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp. Khoảng 86% người nước ngoài đánh giá chi phí tại đây là hợp lý.