Tấm biển khiến khách 'toát mồ hôi' ở sân bay Mỹ

Tại khu vực chờ lên máy bay ở Sân bay Quốc tế South Bend, một tấm biển quảng cáo của tổ chức tài chính Notre Dame Federal Credit Union thu hút sự chú ý với dòng chữ: "Bạn có để quên lò nướng không? Xin lỗi nhé, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ".

Thông điệp đánh trúng tâm lý lo lắng thường gặp trước mỗi chuyến bay. Nhiều hành khách khi nhìn sẽ tự hỏi mình đã khóa cửa, tắt bếp, rút bàn là hay để hộ chiếu trong hành lý chưa? Molly O'Rourke, nhà sản xuất truyền hình, chia sẻ video về tấm biển cùng chú thích "Tại sao các bạn lại làm vậy?", thu hút hơn 957.000 lượt thích và 12.000 bình luận.

Nhiều người cũng đồng tình thông điệp "ám ảnh", khiến họ "sợ toát mồ hôi" khi nhìn thấy. "Quảng cáo này sẽ khiến tôi quay thẳng về nhà", một tài khoản bình luận. Người khác gọi đây là "sự tàn nhẫn" và chỉ trích đơn vị quảng cáo "quá độc ác".

Biển quảng cáo khiến du khách hoang mang ở sân bay South Bend, Mỹ. Ảnh: Cắt từ video

Chuyên gia Chris Wilson-Cambata cho rằng quảng cáo đã khai thác nỗi lo có thật của nhiều người. "Có sự khác biệt giữa việc sử dụng cảm giác căng thẳng một cách sáng tạo và cố tình chạm vào nỗi lo lắng của người khác để gây chú ý", ông nói.

Theo Wilson-Cambata, quảng cáo nên tạo ra liên tưởng tích cực với thương hiệu. Trong trường hợp này, nếu hành khách có cảm giác lo lắng về ngôi nhà khi đang chuẩn bị lên máy bay, chiến dịch "khó xem là thành công".

Tuy nhiên, chuyên gia marketing Megan Dooley nhận xét đây là cách tiếp thị hiệu quả khi khai thác cảm giác nhiều du khách từng trải qua. Theo bà, quảng cáo được thiết kế để hành khách quay phim, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi đó, chính phản ứng của người xem trở thành nội dung giúp thông điệp tiếp tục lan truyền. Dooley nhận định câu kết "Xin lỗi nhé, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ" cho thấy đây là trò đùa, không phải cảnh báo thực sự.

Dù gây tranh luận, tấm biển đã khiến thương hiệu được nhiều người chú ý. Với những hành khách dễ lo lắng trước chuyến bay, thông điệp này có thể khiến họ kiểm tra lại bếp, cửa nhà hoặc các thiết bị điện khi rời nhà.