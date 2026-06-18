Chiêm ngưỡng long sàng, ngai vua dát vàng trong Chính điện Lam Kinh ở Thanh Hóa

Dấu ấn vàng son nơi phát tích vương triều Hậu Lê

Những ngày hè, dòng người từ nhiều nơi đang tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở xã Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa) vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Trong hành trình tham quan khu di tích, Chính điện Lam Kinh là công trình được nhiều du khách lựa chọn dừng chân lâu nhất.

Khu di tích Lam Kinh rộng khoảng 200ha. Ảnh: HD.

Sau quá trình phục dựng, tu bổ và hoàn thiện, công trình chính thức mở cửa đón khách từ năm 2022. Được xây dựng trên nền chính điện xưa của vương triều Hậu Lê, công trình hiện nay có kết cấu chủ yếu bằng gỗ lim với khối lượng sử dụng hơn 2.000m³, tái hiện phần nào không gian cung điện từng tồn tại cách đây gần 600 năm.

Bước qua sân rồng, dưới những mái đao cong mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống, du khách dễ dàng cảm nhận sự uy nghi của công trình qua hệ thống cột gỗ đồ sộ, các bức hoành phi, câu đối và hàng loạt hiện vật được sơn son, dát vàng công phu.

Dẫn vào chính điện là dòng sông Ngọc, giếng Ngọc... Ảnh: HD.

Theo Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, Khu di tích Lam Kinh, kinh phí phục dựng hệ thống đồ thờ, nội thất và hiện vật sơn son dát vàng trong Chính điện có giá trị gần 40 tỷ đồng.

Bộ long sàng dát vàng được bảo vệ nghiêm ngặt

Điểm đặc biệt bên trong Chính điện Lam Kinh là khu vực cung cấm nơi đặt bộ long sàng phục dựng được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là không gian du khách chỉ được quan sát từ bên ngoài nhằm bảo đảm việc gìn giữ các hiện vật.

Bên trong cung cấm, ngai vàng và long bào của vua được dát và và chạm trổ tinh tế. Ảnh: HD.

Bộ long sàng được chế tác bằng khung gỗ, phủ sơn son và trang trí nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo. Nổi bật nhất là hình tượng lưỡng long chầu ở phần đỉnh, cùng nhiều họa tiết rồng, mây, hoa văn cung đình được dát vàng.

Hai bên long sàng là các giá, kệ bài trí bình gốm, khay trà, ấm chén theo phong cách cung đình xưa. Dưới ánh sáng tự nhiên, những chi tiết dát vàng tạo nên vẻ trang trọng nhưng không phô trương, phù hợp với không gian thờ tự của một di tích lịch sử đặc biệt.

Những bảo vật bên trong chính được dát vàng thật và bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: HD.

Ngay phía ngoài cung cấm là ngai vua được chạm khắc công phu, phủ lớp thếp vàng óng ánh. Không chỉ ngai vua và long sàng, nhiều linh vật, đồ thờ cùng các chi tiết kiến trúc bên trong Chính điện cũng được sơn son thếp vàng, góp phần tái hiện phần nào sự huy hoàng của triều Hậu Lê.

Lam Kinh vốn là vùng đất Lam Sơn, quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Từ đây, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ năm 1418, quy tụ hào kiệt khắp nơi đứng lên chống ách đô hộ của nhà Minh.

Các ban thờ bên trong chính điện cũng được dát vàng. Ảnh: HD.

Sau chiến thắng năm 1427, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và mở đầu vương triều Hậu Lê một trong những triều đại phát triển rực rỡ trong lịch sử dân tộc.

Năm 1430, vua Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Từ đó, nơi đây trở thành kinh đô thứ hai của nhà Lê, vừa là nơi thờ tự tổ tiên, vừa là địa điểm nghỉ ngơi của các vua Lê mỗi lần về quê bái yết sơn lăng.

Những vật dụng hàng ngày của vua được bảo quản và trưng bày cho du khách tới thăm quan. Ảnh: HD.

Sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà năm 1433 và được an táng tại Lam Kinh, hệ thống điện miếu, lăng tẩm tiếp tục được xây dựng hoàn chỉnh. Trải qua nhiều biến động lịch sử, phần lớn kiến trúc cổ dần bị hủy hoại, chỉ còn lại nền móng và các khu lăng mộ.

Ở ngoài chính điện nhiều linh vật cũng được dát vàng. Ảnh: HD.

Đến năm 2010, dự án phục dựng Chính điện Lam Kinh được triển khai. Sau hơn một thập kỷ thi công, công trình hoàn thiện và mở cửa phục vụ du khách vào năm 2022.

Điểm đến hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm

Không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc và hiện vật quý, Lam Kinh còn là quần thể di tích mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cảnh quan.

Những cây di sản bên trong khu di tích Lam Kinh. Ảnh: HD.

Toàn bộ khu di tích được xây dựng theo nguyên tắc phong thủy truyền thống "tọa sơn hướng thủy", phía trước là sông Chu, phía sau tựa núi Dầu. Các công trình như Ngọ Môn, sân rồng, Chính điện, Thái Miếu, lăng mộ các vua Lê được bố trí trên cùng một trục thần đạo.

Đến Lam Kinh, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia bia Vĩnh Lăng tấm bia nổi tiếng ghi lại thân thế, sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ, được đánh giá là một trong những đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc thời Lê sơ.

Sau quá trình phục dựng, tu bổ và hoàn thiện, công trình chính thức mở cửa đón khách từ năm 2022. Được xây dựng trên nền chính điện xưa của vương triều Hậu Lê, công trình hiện nay có kết cấu chủ yếu bằng gỗ lim với khối lượng sử dụng hơn 2.000m³, tái hiện phần nào không gian cung điện từng tồn tại cách đây gần 600 năm. Ảnh: HD.

Nơi đây cũng lưu giữ nhiều câu chuyện dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ như cây ổi "biết cười" hay cây lim cổ thụ gắn với câu chuyện "hiến thân" cho công cuộc phục dựng Chính điện Lam Kinh.

Theo Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, Khu di tích Lam Kinh mỗi năm khu di tích đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan.

Mỗi năm khu di tích đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan. Ảnh: HD.

Cùng với biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến, Thành Nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương, Lam Kinh đang trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch Thanh Hóa. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, kiến trúc cung đình và không gian sinh thái đặc sắc đã giúp vùng đất phát tích vương triều Hậu Lê tiếp tục giữ sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.