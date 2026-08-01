The Odyssey của Christopher Nolan đang kéo du khách đến di tích thành Troy, một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận và là một trong những điểm đến du lịch khám phá lịch sử hấp dẫn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một phân tích gần đây từ Travel and Leisure, lượng tìm kiếm trên Google về việc du lịch đến di tích thành Troy đã tăng vọt 3.421% sau khi bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan ra mắt vào ngày 17/7, trong khi lượng tìm kiếm “các chuyến bay đến Troy” tăng 966%. Cùng với đó lượng câu hỏi “liệu Troy có phải là một địa điểm có thật hay không?” cũng tăng mạnh, cho thấy nhiều khán giả rời rạp chiếu phim với câu hỏi “liệu thành phố huyền thoại của Homer có phải là nơi họ thực sự có thể đến thăm hay không?”.

Câu trả lời là có, nhưng có lẽ không theo cách bạn tưởng tượng. Thành Troy cổ đại đã bị đổ nát khoảng 1.500 năm. Những du khách mong muốn đến thăm thành Troy và chiêm ngưỡng thành phố cổ kính giàu có được mô tả trong sử thi của Homer sẽ thất vọng khi biết rằng nó không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, địa điểm nơi thành Troy cổ đại từng tọa lạc – một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận trên bờ biển Aegean phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ – vẫn còn đó, chỉ cách thành phố Canakkale khoảng 35 phút và hoàn toàn đáng để ghé thăm.

Di tích thành phố cổ Troy huyền thoại ở tỉnh Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: FSYLN/Getty Images)

“Được cư ngụ trong hơn 4.000 năm, từ thời kỳ đồ đồng sớm cho đến khi bị phá hủy bởi động đất vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, thành Troy đã được xây dựng lại ít nhất chín lần, mỗi thành phố mới đều được xây dựng lại trên đống đổ nát của thành phố trước đó. Do đó, thành Troy trong sử thi của Homer nằm sâu trong các lớp khảo cổ tạo nên địa điểm di tích thành Troy ngày nay”, Tiến sĩ Hannah Platts, chuyên gia tư vấn về lịch sử cổ đại và khảo cổ học cho biết.

Thay vì những thành trì đồ sộ và cung điện nguy nga, ngày nay du khách sẽ bắt gặp những lớp tàn tích, bao gồm tường đá, cổng thành, nền móng, hình dáng nhà cửa và các hiện vật sinh hoạt hàng ngày như đồ gốm, cho thấy cuộc sống của nhiều thế hệ người dân nơi đây từ rất lâu trước khi nó được bất tử hóa trong văn chương.

Tiến sĩ Hannah Platts nhận xét rằng bầu không khí yên tĩnh và lịch sử hàng nghìn năm của địa điểm này khiến nó trở thành “một nơi đáng để ghé thăm”.

Một cảnh trong bộ phim "bom tấn" The Odyssey của Christopher Nolan vừa ra mắt tháng 7/2026.

BOX: Christopher Nolan đã thổi hồn vào The Odyssey bằng cách quay phim gần như toàn bộ tại các địa điểm thực tế ở Greece, Moroco, Italia, Iceland và Scotland, thay thế phim trường bằng những phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới. Bộ phim có sự góp mặt của vùng Peloponnese của Hy Lạp, Ait Benhaddou được UNESCO công nhận ở Moroco, nơi được sử dụng làm bối cảnh cho thành Troy cổ đại, và đảo Favignana của Sicily, nơi các cảnh quay được thực hiện tại lâu đài Castello di Santa Caterina trên đỉnh đồi.

Đối với du khách, khu di tích khảo cổ thường được kết hợp với chuyến thăm thành phố Canakkale gần đó, một thành phố ven biển nhìn ra eo biển Dardanelles. Các chuyến phà băng qua eo biển suốt cả ngày và nhiều du khách cũng kết hợp chuyến thăm Troy với bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thành phố cổ Ephesus được bảo tồn tốt ở phía nam.

Và nếu sử thi của Homer đã khơi dậy sự say mê rộng rãi hơn đối với thế giới cổ đại, hãy cân nhắc thêm Acropolis mang tính biểu tượng của Athens, một trong những di tích nổi tiếng nhất thế giới của Hy Lạp cổ đại hoặc đảo Ithaca của Hy Lạp, quê hương huyền thoại của Odysseus, vào hành trình của bạn.

Một cảnh trích từ bộ phim Troy năm 2004. (Ảnh: PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy)

Sự say mê trở lại với sử thi Odyssey thậm chí còn ảnh hưởng đến ngành du lịch, với các công ty lữ hành và chuyên gia du lịch hạng sang tung ra những trải nghiệm lấy cảm hứng từ Homer, từ các tour khảo cổ học nhóm nhỏ đến các hành trình Địa Trung Hải được thiết kế riêng theo dấu chân huyền thoại của Odysseus. Trong số đó có công ty du lịch trải nghiệm gần đây đã ra mắt sản phẩm The Odyssey Experience, một hành trình trên du thuyền riêng tái hiện lại cuộc hành trình của Odysseus, bắt đầu từ tàn tích thành Troy trước khi tiếp tục đến các điểm đến bao gồm Sicily, Malta, bờ biển Amalfi và Ithaca, được hướng dẫn bởi các nhà sử học, khảo cổ học và các chuyên gia khác trên đường đi.

Mặc dù ngày nay bạn sẽ không tìm thấy con ngựa thành Troy (Trojan horse) nào chờ sẵn ở cổng thành Troy, nhưng bạn sẽ tìm thấy một thứ có lẽ còn hấp dẫn hơn, đó là nơi đã truyền cảm hứng cho một trong những sử thi vĩ đại nhất trong lịch sử, nơi rất nhiều du khách đang tìm kiếm và sẽ đổ xô đến để tận mắt chứng kiến ​​trong mùa hè này.