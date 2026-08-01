Bãi biển xanh như ngọc, ít người biết khiến khách Hà Nội 'vượt khổ' ghé thăm

Vượt "sa mạc cát" để tới bãi biển xanh như ngọc

Trong hành trình xuyên Việt mùa hè năm nay, gia đình chị Thủy Ninh (31 tuổi, Hà Nội) đặc biệt ấn tượng với một bãi biển hoang sơ, gần như "vô danh" trên bản đồ du lịch, nằm ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà, gần Đầm Môn và Mũi Đôi. Đó là Bãi Na.

Nơi đây không có khu nghỉ dưỡng, không có dịch vụ lưu trú, không hàng quán. Tuy nhiên, khi xem ảnh trên bản đồ và các hội nhóm, chị Ninh rất ấn tượng với Bãi Na vì nước biển xanh ngọc, trong veo như ngoài đảo. Trong khi đó, điều thu hút chồng chị là cung đường vượt đồi cát dẫn vào bãi biển.

Làn nước biển xanh ngọc, trong vắt tại Bãi Na. Ảnh: Thuỷ Ninh

Chị Ninh cho biết thêm, theo nhiều thành viên cộng đồng mê lái xe vượt địa hình khó (off-road) tại Việt Nam, cung đường tới Bãi Na được ví như "bài toán nan giải". Bởi, gần như toàn bộ hành trình là lớp cát dày, xen lẫn những con dốc vừa cao vừa dài.

"Dù đã có kinh nghiệm lái xe trên cát, các cung đường khó và tìm hiểu kinh nghiệm từ những người đi trước, nhưng trải nghiệm vượt đồi cát vào Bãi Na vẫn khó hơn gia đình tôi tưởng tượng. Có đoạn dốc cát quá cao, chồng tôi phải thử nhiều lần mới vượt qua được. Nếu xe không đủ khỏe hoặc người lái chưa có kinh nghiệm thì rất dễ mắc kẹt", chị Ninh chia sẻ.

Sau hơn 1 giờ vượt cát, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cả gia đình quên hết mệt mỏi. Hai bên bãi biển là những triền núi xanh ôm lấy bờ cát trắng mịn, làn nước trong vắt mang màu xanh ngọc bích. Cả bãi biển không có bóng người, khiến gia đình Hà Nội cảm giác như "tới đảo hoang".

Khung cảnh bình minh lãng mạn trên biển. Ảnh: Thuỷ Ninh

Gia đình chị Thủy Ninh cũng quyết định dựng lều ngủ lại 1 đêm. Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy từ sớm để đón mặt trời đỏ rực nhô lên từ mặt biển. Vì nằm gần Mũi Đôi - một trong 2 nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nên bình minh Bãi Na tới rất sớm, rất đẹp.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên, điều khiến chị Thủy Ninh nhớ nhất lại là những "người bạn" đặc biệt. "Mấy chú chó ở đồn biên phòng gần đó rất đáng yêu. Chúng theo gia đình chơi suốt buổi chiều rồi nằm quanh xe cả đêm như trông nhà giúp chúng tôi", chị kể.

Bãi biển đẹp nhưng không dễ tiếp cận

Vài năm gần đây, Bãi Na là địa điểm anh Mạnh Chiến (Hà Nội) thường đưa những vị khách yêu thích khám phá, đi bộ đường dài (trekking) tới khám phá. Theo anh, điều khiến nhiều người sẵn sàng "vượt khổ" tới Bãi Na không chỉ là bãi biển đẹp mà còn bởi cảm giác chinh phục. Muốn qua đêm ở đây, du khách phải tự mang lều, nước uống và toàn bộ đồ dùng cần thiết.

"Bãi biển còn rất hoang sơ, không đông đúc nên thích hợp để cắm trại. Ban ngày du khách tắm biển, vui chơi, chiều đến nướng đồ ăn và tối nằm ngắm sao trong không gian yên tĩnh", anh Chiến chia sẻ.

Bãi Na sở hữu bãi cát trắng trải dài. Ảnh: Mạnh Chiến

Nếu muốn thưởng thức hải sản địa phương, du khách nên ghé chợ Đầm Môn trước khi vào bãi. Đây cũng là nơi có nhiều món ăn dân dã với giá bình dân như bánh xèo tôm, mực.

Anh Chiến cho biết có nhiều cách để tiếp cận Bãi Na như đi bộ, đi tàu của ngư dân hoặc sử dụng xe gầm cao, xe địa hình. Trong đó, nếu đi bộ, du khách thường mất khoảng 2,5-3 giờ băng qua những triền cát nóng, dưới cái nắng gay gắt của miền Trung.

Du khách đi bộ đường dài để vào Bãi Na. Ảnh: Mạnh Chiến

"Nếu tự lái ô tô, người điều khiển cần có kinh nghiệm chạy địa hình cát vì nhiều đoạn rất dễ bị lún. Đi tàu ngư dân từ cảng Đầm Môn sẽ nhanh nhất nhưng nếu gặp hôm gió lớn, du khách dễ say sóng. Thêm vào đó, tàu không thể tiếp cận trực tiếp Bãi Na mà cần trung chuyển qua thuyền thúng. Khâu trung chuyển từ tàu sang thuyền và ngược lại khá nguy hiểm", anh Chiến cho hay.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Thủy Ninh khuyên những người muốn tự lái nên sử dụng xe hai cầu, gầm cao, lốp và độ căng của lốp phù hợp. "Du khách cũng tránh đi một mình bởi nếu xe gặp sự cố giữa đường sẽ rất khó xử lý. Đặc biệt, bãi biển sạch và đẹp lắm, mọi người nên dọn dẹp sạch rác trước khi rời đi", chị Ninh chia sẻ.

Bãi Na là điểm đến phù hợp với những ai yêu thiên nhiên hoang sơ, yên tĩnh. Ảnh: Mạnh Chiến

Ngoài ra, Bãi Na là bãi biển hoang sơ, không có lực lượng cứu hộ thường trực. Du khách nên chú ý vui chơi an toàn. Những ngày gió to, sóng lớn, du khách không nên xuống nước. Trước khi khởi hành, du khách cần chuẩn bị đầy đủ đồ chống nắng, nước uống và theo dõi dự báo thời tiết để đảm bảo chuyến đi an toàn.