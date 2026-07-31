Quán cà phê ngập hoa sen, dựng sạp trái cây hút giới trẻ 'sống ảo'

Sắc hồng, trắng của sen và lily kép phủ kín nhiều khu vực, tạo nên không gian nổi bật. Vào những ngày đông khách, nhiều người phải chờ đến lượt để có góc chụp ưng ý.

Mỗi ngày, nhân viên đều chăm sóc hoa, tưới nước, thay những bông đã xuống sắc. Khu vực trang trí không thu thêm phí, khách chỉ cần gọi đồ uống là có thể tham quan và chụp ảnh trong toàn bộ không gian.

Gia Hân, 18 tuổi, từ Hạ Long lên Hà Nội du lịch và tranh thủ ghé quán cà phê để chụp ảnh. Cô dành ba tiếng để gội đầu, trang điểm và làm tóc trước khi có mặt tại quán lúc 16h.

Biết đến địa điểm này qua TikTok, Gia Hân ấn tượng với khu vực trang trí hoa sen tươi và cho rằng đây là điểm thu hút nhất. Cô cho biết thường đi cà phê chụp ảnh 2-3 lần mỗi tháng và khá chọn lọc về địa điểm. Đây là lần đầu đến quán, cô nói sẽ quay lại nếu không gian tiếp tục được duy trì sau mùa sen. Theo Gia Hân, Hạ Long cũng có một số quán phong cách tương tự nhưng không nhiều nơi trang trí hoa sen.

Khánh An cho biết vốn yêu thích chụp ảnh nên thường tranh thủ thời gian rảnh ghé những quán cà phê có không gian đẹp để check in. Trước khi đến, chị đã tìm hiểu về quán và ấn tượng với không gian được bài trí đẹp mắt, nên dành thời gian trang điểm, làm tóc và chuẩn bị hai bộ trang phục phù hợp với bối cảnh. Trang phục cũng được chị tự lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Không chỉ có hoa, sạp trái cây dựng trước cửa quán cũng trở thành điểm 'sống ảo' được khách yêu thích, nhiều bạn trẻ phải chờ 15-20 phút bên ngoài để đến lượt chụp ảnh.

Dứa, xoài, cam, cà chua, dừa... được xếp trên các kệ gỗ, tạo thành góc chụp nhiều màu sắc, mang không khí mùa hè.

Lượng khách đông khiến các bạn trẻ phải chia nhau đứng ở từng góc để tạo dáng và chụp ảnh. Quán cũng chuẩn bị sẵn các phụ kiện như ô trong suốt, nón lá, mũ cói rộng vành, giúp khách dễ dàng tạo điểm nhấn và có những bức hình phù hợp với phong cách của không gian.

Mộc Trà (27 tuổi, sống tại Hồ Tây, Hà Nội) đi cùng hai người bạn và mang theo máy ảnh để chụp hình. Cô biết đến quán qua TikTok và đây cũng là lần đầu tiên ghé trải nghiệm.

'Tôi thấy quán khá xinh, mang một vibe mới, màu sắc lạ lạ nên muốn đến thử. Với tôi, cứ chụp được ảnh đẹp thì chuyến đi cà phê đã thành công rồi', Mộc Trà nói.

Theo cô, không gian quán khá thoải mái, còn đồ uống không phải yếu tố quá quan trọng vì cô dễ tính. Mộc Trà thường đi cà phê khoảng hai lần mỗi tuần. Dù quán đông khách, cô vẫn kiên nhẫn chờ để có được góc chụp ưng ý và cho biết điều này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm.

Linh Nhi chọn phong cách trẻ trung, nữ tính với áo trễ vai màu xanh pastel, quần jeans ống rộng và mũ cói rộng vành. Cách phối đồ nhẹ nhàng, phóng khoáng, hài hòa với không gian mang màu sắc quầy trái cây, giúp cô có những bức ảnh nổi bật khi check in.

Quán gồm hai tầng, bố trí cả khu vực ngồi trong nhà và ngoài trời. Nội thất chủ yếu bằng gỗ màu nâu sẫm, kết hợp sofa mây mang hơi hướng Indochine. Các khu vực ngồi được sắp xếp linh hoạt, tạo cảm giác vừa riêng tư vừa ấm cúng, gần gũi. Vào dịp cuối tuần, quán thường xuyên trong tình trạng kín bàn.

Phạm Thụy Như dành gần một tiếng rưỡi để trang điểm và làm tóc trước khi đến quán. Nhân dịp sắp bước sang tuổi 28, cô muốn ghi lại dấu mốc này bằng một bộ ảnh. Như thuê trang phục, bởi cô nhận thấy kiểu dáng và màu sắc phù hợp với không gian cùng ánh đèn vàng của quán.

Như nói đây là lần đầu cô đến quán nên ban đầu gặp đôi chút khó khăn khi tạo dáng. Trong số các góc chụp, cô ấn tượng với khu vực có sách vì cho rằng đây là những vị trí ít người lựa chọn, nhờ đó dễ dàng chụp ảnh hơn.

Những bức tranh với các kích thước và chủ đề được treo ở nhiều vị trí trong quán, kết hợp cùng đồng hồ gỗ và đèn tường mang phong cách cổ điển. Ánh đèn vàng tạo nên không gian ấm cúng, khiến quán tựa như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, đồng thời trở thành phông nền được nhiều khách lựa chọn để chụp ảnh.

Một góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích với bức tường xanh thẫm có hiệu ứng loang lổ, kết hợp ánh đèn vàng dịu. Bàn gỗ, sách cũ, bình hoa sen trắng và những bức tranh sơn dầu nhỏ góp phần tạo nên vẻ yên tĩnh, hoài niệm cho không gian.

Thực đơn của quán gồm nhiều loại đồ uống và bánh, với cách đặt tên khá thú vị, tạo sự tò mò cho thực khách. Một số món nổi bật như cỏ nghiền (matcha latte), cỏ úa (matcha sữa chuối), catulu (trà cam táo lựu), đẫm lệ (bánh sừng bò kèm sốt) hay nức nở (bánh cuộn quế). Mức giá dao động 38.000-68.000 đồng.