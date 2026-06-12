“Chạm di sản - Ký ức đô thị”: Đưa di sản của TP.HCM đến gần cộng đồng trẻ

Diễn ra trong hai tháng 6 và 7/2026, “Chạm di sản - Ký ức đô thị” được kỳ vọng trở thành cách tiếp cận mới trong việc quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy du lịch bền vững và kết nối thế hệ trẻ với những giá trị truyền thống của TP.HCM. Chương trình do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng nền tảng TikTok triển khai dưới sự bảo trợ của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam.

Buổi họp báo diễn ra tại sảnh Bamboo, khách sạn Continental Sài Gòn - một di sản giữa lòng thành phố mang tên Bác. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam cùng các nhà sáng tạo nội dung trẻ và hơn 30 cơ quan báo chí, truyền thông.

Chương trình bắt đầu bằng tiết mục vọng cổ "Khúc tri âm", đưa giai điệu đờn ca tài tử di sản của thế giới đến với quan khách tham dự.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết, toàn bộ hành trình “Chạm di sản” sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok Di Sản Việt Nam tại địa chỉ @quydisan, do các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng như Nguyễn Đức Huy (@huy.linh), Hưng Lương (@hungluongz) và Mỹ Thiên (@cholondowntown) thực hiện tại 3 phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn.

Đông đảo nhà sáng tạo nội dung tham dự sự kiện.

Cũng theo ban tổ chức, việc lựa chọn 3 phường này không chỉ bởi gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM mà còn vì phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa và sức sống đô thị đương đại.

Tại phường Sài Gòn, hành trình bắt đầu với những biểu tượng kiến trúc – lịch sử như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng TP.HCM, Thảo Cầm Viên và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là nơi hội tụ những giá trị văn hóa lâu đời, đồng thời phản chiếu nhịp sống hiện đại của một đô thị đang chuyển mình.

Tại phường Bến Thành, khán giả được trải nghiệm sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại qua Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Ga Metro và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố. Mỗi điểm đến là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị sôi động.

Tại phường Chợ Lớn, hành trình mở ra không gian văn hóa cộng đồng người Hoa đặc sắc với hội quán Tuệ Thành, nhà cổ Hào Sĩ Phường, chùa Ôn Lăng, đình Minh Hương, hội quán Hà Chương và phố Hải Thượng Lãn Ông – minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc kết nối di sản với công nghệ số và quảng bá hình ảnh thành phố: “Chương trình có thể tạo ra cầu nối giữa di sản và công nghệ, giữa truyền thống và hiện đại. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh TP.Hồ Chí Minh như một thành phố năng động, sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc. Qua chương trình, chúng, tôi mong muốn mỗi người dân, du khách đều có thể đi tìm cảm xúc của chính mình thông qua hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực của thành phố”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu.

Về phía nền tảng số, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, chia sẻ vai trò của TikTok trong việc số hóa và lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng trẻ: “Thành phố đang chuyển mình từng ngày và mỗi chúng ta đều cảm nhận rõ sự thay đổi ngay tại nơi mình sống. Vậy bản sắc của từng con phố, từng địa phương sẽ được khắc họa và lan tỏa trên không gian mạng ra sao? Câu trả lời nằm ở chính những nội dung chúng ta kiến tạo hôm nay.

Với nhận thức đó, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok đã phối hợp triển khai chương trình số hóa địa phương quy mô lớn. Tại mỗi phường, xã, TikTok cùng chính quyền và doanh nghiệp địa phương sẽ xây dựng hệ thống nhận diện riêng thông qua các hashtag mang tên từng khu vực, ví dụ #PhuongSaiGon, #PhuongChoLon...

Hệ thống này không chỉ phục vụ kênh truyền thông chính thống, mà còn mở rộng cho người dân, du khách và các nhà sáng tạo nội dung tự do kể câu chuyện của riêng mình”.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Ở góc độ doanh nghiệp đồng hành, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Tổng Giám đốc - Đối ngoại Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết thương hiệu mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa tinh hoa ẩm thực và văn hóa Việt. Bà nhấn mạnh, trong chương trình này, “ẩm thực” không chỉ là món ăn, mà là những mảnh ghép ký ức, là di sản.

“Chúng tôi tin rằng, các nhà sáng tạo nội dung sẽ là những người góp phần lan tỏa mạnh mẽ những trải nghiệm sống động đó. Để di sản không chỉ nằm yên trong sách vở, để các thế hệ mai sau có thể chạm vào, kế thừa và gìn giữ bằng cả trái tim, thì các tác phẩm của các nhà sáng tạo nội dung chính là những mảnh ghép ký ức, mang đậm bản sắc mà chúng ta có thể tự hào mang theo.

Việc đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những giá trị này là nghĩa vụ và trách nhiệm của một doanh nghiệp hiện đại. Chúng tôi không chỉ tập trung vào thị trường hay doanh số, mà còn khao khát mang lại niềm vui chân thành cùng những giá trị tốt đẹp, mới mẻ cho người tiêu dùng”, bà Hải Vân chia sẻ.

Trong khuôn khổ họp báo, tại tọa đàm “Ký ức đô thị – Di sản sống động”, các đại biểu đã chia sẻ những góc nhìn sâu hơn về chương trình.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy chia sẻ góc nhìn của bản thân về chương trình. Theo anh, chương trình sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam cũng như du khách quốc tế hiểu thêm về văn hóa và giá trị các di sản hiện có tại TP.HCM.

“Chạm di sản – Ký ức đô thị” là hoạt động thực tế đầu tiên cụ thể hóa chương trình dLocals TP.HCM, sáng kiến đưa di sản và văn hóa địa phương đến gần hơn với cộng đồng thông qua nền tảng số. Trước đó, ngày 5/12/2025, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đã cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM và TikTok Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, khởi động chương trình dLocals nhằm quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu của thành phố trên môi trường số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, hành trình “Chạm di sản” sẽ tiếp tục mở rộng qua nhiều phường nổi bật khác của TP.HCM, hướng đến mục tiêu biến mỗi phường, xã trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc – nơi cộng đồng và du khách cùng trải nghiệm, cùng lan tỏa giá trị di sản. Đây cũng được xem là minh chứng cho định hướng ứng dụng chuyển đổi số vào truyền thông chính sách, phát triển kinh tế địa phương và quảng bá du lịch văn hóa, qua đó khẳng định vị thế tiên phong của TP.HCM trong việc kết hợp di sản văn hóa với công nghệ số.