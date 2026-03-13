Hà Nội, TP HCM vào top 50 thành phố tốt nhất thế giới 2026

Tạp chí Time Out (Anh) công bố Best Cities 2026 hôm 12/3, gồm 50 thành phố khắp thế giới, những nơi được đánh giá "thú vị nhất để sống và khám phá". Danh sách dựa trên khảo sát từ hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố toàn thế giới và sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, phóng viên tại địa phương.

Hà Nội đứng thứ 25, được mô tả là "sự pha trộn giữa cũ và mới" và đang chuyển mình "đáng kinh ngạc". Trong khi khách Tây ba lô vẫn nhâm nhi bia hơi vỉa hè, một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo dựng văn hóa quán bar sang trọng, đủ sức lọt vào danh sách Asia's 50 Best.

80% người Hà Nội cho rằng thành phố lý tưởng để nhâm nhi cà phê, 73% khuyên nên trải nghiệm ẩm thực Hà Nội.

Phố đường tàu, điểm đến nhiều khách du lịch yêu thích ở Hà Nội. Ảnh: Tripadvisor

Vị trí thứ 38 thuộc về TP HCM, nơi Time Out gọi là "Thành phố không ngủ". Quan sát một ngã tư ở đây đủ hiểu thành phố này không bao giờ đứng yên. 75% dân số ở TP HCM cho biết cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây.

Năm 2026, một làn sóng sáng tạo mới đang định hình diện mạo của đô thị năng động này. Cuối 2025, UNESCO đã công nhận TP HCM là "Thành phố sáng tạo về điện ảnh", trở thành địa chỉ đầu tiên ở Đông Nam Á nhận danh hiệu này. Ở lĩnh vực ẩm thực, những đầu bếp trẻ đang kể câu chuyện của riêng mình, với ngày càng nhiều các nhà hàng lọt vào danh sách của Michelin.

Hầu hết người Hà Nội và TP HCM đều cho rằng rất dễ kết bạn ở đây.

TP HCM được đánh giá là thành phố năng động. Ảnh: Time Out

Melbourne (Australia) đứng đầu top 50. Không chỉ là quê hương của hàng loạt sự kiện thể thao lớn như Australian Open, Australian Grand Prix, AFL Grand Final hay Boxing Day Test, thành phố này còn nổi bật với ẩm thực. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng hơn một tiếng chỉ để mua một chiếc burger "huyền thoại" hoặc chọn những nhà hàng trăm tuổi để kỷ niệm dịp đặc biệt. Những khu phố ấn tượng nhất Melbourne tràn ngập hoạt động, từ rạp chiếu phim, quán bar trên sân thượng đến cửa hàng đĩa vinyl và các phòng trưng bày nghệ thuật.

Các vị trí khác trong top 10 có Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Mexico City (Mexico), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Bảng xếp hạng thường niên Best Cities của Time Out được xây dựng trên khảo sát với cư dân thành thị khắp thế giới. Cuộc thăm dò không chỉ cho thấy mọi người yêu gì ở thành phố của họ như ẩm thực, cuộc sống về đêm, cửa hàng, bảo tàng, công viên hay con người mà còn tìm hiểu mức độ hạnh phúc, chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, cùng nhiều tiêu chí khác. Mỗi nơi sẽ có ít nhất một điều khiến du khách muốn lên đường ngay lập tức.

Trong năm thứ 10, bảng xếp hạng Time Out đi sâu hơn vào đời sống thường nhật của cư dân địa phương, mở rộng khảo sát vào những khía cạnh như tình yêu, sự lãng mạn và tính gắn kết cộng đồng. Best Cities nêu bật những điểm đến mang lại sự kết hợp tốt nhất: vừa có vô số lý do thú vị để ghé thăm, vừa có những yếu tố mang lại cảm giác như ở nhà.