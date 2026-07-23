Cảnh báo ‘bẫy calo’ trong bánh dẻo đang sốt mạng, 7 nhóm người cần thận trọng

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao xung quanh chiếc bánh dẻo nhân trứng muối. Ngoài yếu tố giá cả gây tranh cãi, đằng sau hương vị hấp dẫn của bánh còn là những nguy cơ sức khỏe không phải ai cũng biết, đòi hỏi người tiêu dùng phải thực sự tỉnh táo khi thưởng thức.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, số liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy một chiếc bánh dẻo truyền thống khoảng 350g có thể cung cấp từ 950 đến 1.250 kcal.

Mức năng lượng này thay đổi tùy thuộc vào từng loại nhân cũng như lượng đường và chất béo được sử dụng.

Bánh dẻo nhân trứng muối. Ảnh: Nguyễn Huyền

“Như vậy, chỉ một chiếc bánh đã tương đương 5 đến 6 bát cơm trắng, chiếm gần một nửa thậm chí 2/3 tổng nhu cầu năng lượng trong cả ngày của một người trưởng thành. Do sở hữu mật độ năng lượng cao với nhiều tinh bột tinh chế, đường và chất béo, món ăn này rất dễ khiến cơ thể rơi vào tình trạng dư thừa calo chỉ sau một lần sử dụng”, Tiến sĩ Giang cảnh báo.

Như vậy, ăn một chiếc bánh dẻo cỡ lớn sẽ gây ra những hệ lụy trực tiếp đến hệ chuyển hóa. Hành động này khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột, buộc cơ thể phải tiết ra một lượng lớn insulin để xử lý.

Chưa kể, việc việc duy trì thói quen tiêu thụ quá đà liên tục sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2 cùng các rối loạn chuyển hóa nguy hiểm khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày và mức lý tưởng nhất là dưới 25g. Trong khi đó, một chiếc bánh dẻo cỡ lớn chứa từ 50 đến 80g đường, vượt xa hạn mức an toàn.

Tiến sĩ Giang khuyến cáo người mắc bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch và người cao tuổi... tuyệt đối không ăn loại bánh này.

Để vừa đáp ứng sở thích ẩm thực vừa bảo vệ sức khỏe, người khỏe mạnh chỉ nên thưởng thức khoảng 1/8 đến 1/6 chiếc bánh, tương đương 40 đến 60g cho mỗi lần ăn.

Thời điểm thích hợp nhất để ăn là sau bữa ăn chính hoặc vào buổi sáng và đầu giờ chiều, tuyệt đối tránh ăn vào buổi tối hoặc ngay trước khi đi ngủ.

Đặc biệt, nếu đã ăn bánh dẻo thì người dùng cần cắt giảm bớt lượng cơm, xôi, bánh mì và các món đồ ngọt khác, đồng thời tăng cường rau xanh, uống đủ nước và vận động thể chất khoảng 30 phút nhằm duy trì trạng thái cân bằng năng lượng.

"Trước xu hướng bánh trung thu ngày càng biến tấu với vô số thành phần như trứng muối, phô mai, chà bông, các loại hạt hay sốt béo, người tiêu dùng càng phải cẩn trọng hơn. Sự xuất hiện của càng nhiều nguyên liệu kèm theo đồng nghĩa với hàm lượng calo, đường, chất béo và natri nạp vào cơ thể càng tăng cao. Lựa chọn thông minh là ưu tiên các loại bánh có kích thước vừa phải và chia nhỏ ra để nhiều người cùng thưởng thức", Tiến sĩ Giang cảnh báo.