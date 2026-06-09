Trào lưu ăn mực kiểu mới gây 'sốt' mạng xã hội, chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn

Nhiều người cho rằng ăn sống sẽ giữ được dinh dưỡng

Thời gian gần đây, các video thưởng thức mực sống, bạch tuộc sống hay nhiều loại hải sản tươi sống liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người xem. Không ít người tin rằng thực phẩm càng tươi, càng ít qua chế biến thì càng giữ được giá trị dinh dưỡng tự nhiên.

Tuy nhiên, TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế - Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), cho biết đây là quan niệm cần được nhìn nhận thận trọng hơn dưới góc độ khoa học.

Theo chuyên gia, một số vitamin có thể bị ảnh hưởng trong quá trình chế biến nhiệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa thực phẩm sống luôn tốt hơn thực phẩm đã được nấu chín. Việc chế biến đúng cách còn giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng và các tác nhân gây bệnh có thể tồn tại trong thực phẩm.

Mực sống là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu sử dụng không đúng cách.

Hải sản sống có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn

TS Lê Thị Hương Giang cho biết môi trường biển là nơi tồn tại nhiều loại vi sinh vật tự nhiên. Một số loại vi khuẩn có thể hiện diện trong các loại hải sản và gây bệnh cho con người nếu thực phẩm không được bảo quản hoặc chế biến bảo đảm an toàn.

Đối với các món ăn sử dụng nguyên liệu sống hoặc tái, nguy cơ nhiễm khuẩn luôn cao hơn so với thực phẩm đã được nấu chín kỹ. Đây là lý do các chuyên gia y tế thường khuyến cáo người dân cần cân nhắc trước khi sử dụng các món hải sản sống theo trào lưu.

Theo chuyên gia, phần lớn người khỏe mạnh có thể không gặp vấn đề nghiêm trọng sau khi ăn hải sản sống. Tuy nhiên, với những người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch suy giảm, nguy cơ biến chứng có thể cao hơn đáng kể.

Những nhóm người không nên ăn mực sống

TS Giang nhấn mạnh rằng một số nhóm đối tượng cần đặc biệt thận trọng với các món hải sản sống, trong đó có mực sống.

Người mắc các bệnh lý gan mạn tính như viêm gan, xơ gan hoặc suy giảm chức năng gan được xem là nhóm có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm sống.

Bên cạnh đó, người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân đang điều trị ung thư, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, người mắc đái tháo đường kiểm soát kém hoặc bệnh thận mạn cũng cần hạn chế sử dụng các món hải sản chưa được nấu chín kỹ.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người cao tuổi có thể trạng yếu cũng thuộc nhóm nên tránh ăn mực sống để giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường sau khi ăn

Theo TS Lê Thị Hương Giang, sau khi ăn hải sản sống, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, rét run hoặc cảm giác mệt lả bất thường, người dân không nên chủ quan.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như bệnh gan, đái tháo đường, bệnh thận, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch cần được thăm khám y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu kể trên.

Chuyên gia lưu ý không nên tự điều trị tại nhà hoặc cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Một số trường hợp nhiễm khuẩn từ hải sản có thể diễn biến nhanh và trở nên nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Dinh dưỡng đúng không đồng nghĩa với ăn theo trào lưu

Theo TS Lê Thị Hương Giang, mực là thực phẩm giàu protein và nhiều vi chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng chỉ thực sự được phát huy khi thực phẩm được lựa chọn từ nguồn đáng tin cậy và chế biến phù hợp.

Chuyên gia cho rằng dinh dưỡng hợp lý không nằm ở việc chạy theo những món ăn đang thịnh hành trên mạng xã hội mà ở việc hiểu rõ nhu cầu của cơ thể, lựa chọn thực phẩm an toàn và sử dụng đúng cách.