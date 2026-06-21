Bên trong khách sạn 'lâu đài' rộng hơn 22ha của đội tuyển Đức tại World Cup 2026

Đội tuyển Đức lưu trú tại khách sạn The Graylyn Estate khi tham gia World Cup 2026. Ảnh: The Graylyn Estate

Tại Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, đội tuyển Đức chọn khách sạn The Graylyn Estate làm "đại bản doanh". Khách sạn nằm trên khuôn viên rộng hơn 22ha, ở thành phố Winston-Salem, bang North Carolina (Mỹ). Đội sẽ tập luyện tại khuôn viên của Đại học Wake Forest, cách khách sạn vài phút di chuyển, theo DW.

Theo thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), HLV Julian Nagelsmann đánh giá cao việc khách sạn có không gian riêng tư và nằm rất gần các sân tập, giúp đội thuận tiện cho sinh hoạt và chuẩn bị thi đấu.

Đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình khảo sát nhiều địa điểm tại Mỹ, Canada và Mexico trước World Cup của Liên đoàn bóng đá Đức.

Đội tuyển Đức lưu trú tại khách sạn The Graylyn Estate khi tham gia World Cup 2026. Ảnh: The Graylyn Estate

Graylyn Estate là một dinh thự hoàn thành vào năm 1928, rộng hơn 22ha, dành cho gia đình doanh nhân giàu có Bowman Gray Sr - từng là chủ tịch tập đoàn thuốc lá Reynolds. Ngày nay, nơi này thuộc sở hữu của Đại học Wake Forest và được sử dụng như khách sạn cao cấp cũng như địa điểm tổ chức hội nghị, đám cưới và các sự kiện lớn. Khách sạn giống như một điền trang phong cách châu Âu giữa lòng North Carolina.

Để tạo nên một trong những dinh thự xa hoa nhất khu vực, gia đình Gray đã thuê những nghệ nhân hàng đầu cả nước. Khách sạn vẫn lưu giữ những báu vật kiến trúc mà gia chủ tìm thấy trong những chuyến du lịch của họ như thảm Ai Cập, ván gỗ chạm khắc tinh xảo từ Damascus.

Ít người biết rằng Graylyn có một hệ thống đường hầm nối tòa nhà chính với khu nhà khách. Khi còn là tư dinh của gia đình Gray, đường hầm giúp nhân viên phục vụ di chuyển mà không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của chủ nhà. Sau này, khi nơi đây thuộc Đại học Wake Forest, đường hầm vẫn tồn tại và trở thành một phần thú vị trong lịch sử của dinh thự.

Nội thất bên trong căn phòng ở khách sạn The Graylyn Estate. Ảnh: The Graylyn Estate

Khách sạn từng đón tiếp nhiều nguyên thủ và nhân vật nổi tiếng. Các tài liệu của khách sạn cho biết nơi đây đã tiếp đón nhiều tổng thống Mỹ và các phái đoàn quốc tế.

Liên đoàn đã đặt toàn bộ 85 phòng cho đội tuyển Đức trong thời gian lưu trú tại đây. Nơi nghỉ của đội tuyển được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Các khu vực giải trí và phục hồi thể lực được bố trí ngay trong khuôn viên để cầu thủ không phải tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Thực đơn được thiết kế theo yêu cầu của đầu bếp đội tuyển Đức.

HLV đội tuyển Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã tìm được địa điểm giúp toàn đội có thể tập trung cùng nhau, đồng thời vẫn đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết và có không gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Các điều kiện ở đây là lý tưởng, cả về mặt chuyên môn thể thao lẫn cơ sở hạ tầng".

Bên trong phòng ăn của khách sạn. Ảnh: The Graylyn Estate

Cầu thủ đội tuyển Đức bên hồ bơi trong thời gian thư giãn. Ảnh: IG/DFB