'Ban đêm kéo lưới, ban ngày làm tour' ở phá Tam Giang

Khi ngư dân làm du lịch

1h sáng, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, ông Trần Quý (48 tuổi, trú thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, TP. Huế) đã có mặt trên phá Tam Giang để thu mẻ lưới đầu tiên được thả từ buổi chiều hôm trước.

Với những người ngư dân vùng đầm phá như ông Quý, một ngày làm việc không chỉ bắt đầu vào buổi sáng mà ngay từ lúc chuẩn bị ngư cụ, chèo ghe ra phá thả lưới.

Ngư dân gỡ tôm, cá khỏi lưới. Ảnh: Thu Ngân.

"Ngày nào cũng vậy, buổi trưa ra thả lưới, 1h sáng đi thu. Sau đó thả lưới tiếp rồi 3h sáng quay lại thu lần nữa. Đến 5h thương lái đến mua tôm, cá", ông Quý cho biết.

Nhịp làm việc ấy đã theo ông nhiều năm qua. Gia đình ông có 3 đời làm nghề đánh bắt trên phá Tam Giang. Từ khi còn nhỏ, ông đã theo cha ra phá, học cách thả lưới, thu lưới và mưu sinh với nghề truyền thống của gia đình.

Ngư dân thu lưới, bán tôm cá ngay trên đầm phá. Ảnh: Thu Ngân.

Theo ông Quý, nghề đánh bắt ngày càng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày mưa bão, sản lượng giảm, thu nhập không ổn định. Có những ngày mưa bão thì thất thu hơn, nhưng thôi cũng phải cố vì mưu sinh.

Sau khi bán xong số tôm, cá vừa đánh bắt, nếu có khách đặt tour du lịch, ông Quý lại chuẩn bị chiếc ghe cho công việc thứ hai trong ngày.

“Nghề này ông bà để lại. Mình làm từ nhỏ nên quen rồi, đến giờ vẫn tiếp tục gắn bó”, ông Quý bày tỏ. Ảnh: Thu Ngân.

Ông Quý bắt đầu tham gia làm du lịch từ năm 2015. Thời điểm đó, du lịch cộng đồng trên phá Tam Giang còn khá mới, lượng khách chưa nhiều. “Lúc đầu tôi tự tìm khách chạy tour tự phát vì chưa có nhiều người biết đến”, ông Quý cho biết.

Sau này, khi địa phương xây dựng tour du lịch cộng đồng phá Tam Giang, ông Quý tham gia cùng các hộ dân trong xã. Cùng với sự phát triển của mạng internet, nhiều du khách biết đến phá Tam Giang hơn, lượng khách cũng tăng dần. Những ngày đầu làm du lịch không tránh khỏi bỡ ngỡ, ông kể mình quen đánh bắt chứ chưa từng làm du lịch. Ban đầu cũng lúng túng, nhưng làm nhiều rồi cũng quen.

Khung cảnh bình minh trên phá Tam Giang. Ảnh: Anh Quốc

Khác với công việc đánh bắt, làm du lịch đòi hỏi ông Quý vừa điều khiển ghe, vừa hướng dẫn và chia sẻ với du khách về cuộc sống trên vùng đầm phá.

Du khách thích thú trải nghiệm phá Tam Giang

Gần đây những tour trải nghiệm tại phá Tam Giang đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi kết hợp giữa tham quan cảnh quan và khám phá đời sống của ngư dân vùng đầm phá. Ngoài việc ngắm bình minh, hoàng hôn, du khách còn được trực tiếp tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản như đổ lừ, đạp trìa, bắt tôm, cá, chèo SUP và thưởng thức hải sản ngay trên ghe.

Lần đầu đến phá Tam Giang, chị Hương (Hà Nội) cho biết trước chuyến đi, chị Hương chỉ biết nơi đây nổi tiếng với cảnh hoàng hôn. Tuy nhiên, điều khiến chị bất ngờ là những hoạt động trải nghiệm gắn với cuộc sống của ngư dân.

“Tôi đến vì muốn ngắm hoàng hôn, nhưng không ngờ ngoài cảnh đẹp còn có nhiều trải nghiệm thú vị đến vậy. Được tự tay bắt tôm, cá rồi nướng và thưởng thức ngay trên ghe là kỷ niệm rất đáng nhớ”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương trải nghiệm đổ lừ cùng ngư dân trên phá Tam Giang. Ảnh: Thu Ngân.

Cùng đến từ Hà Nội, anh Cường cho biết hoạt động anh yêu thích nhất là đổ lừ và đạp trìa. Theo anh, đây là cơ hội để hiểu hơn về công việc thường ngày của người dân địa phương.

“Trải nghiệm công việc của một ngư dân vùng phá, tưởng đơn giản nhưng không hề dễ, tôi càng trân trọng hơn những người gắn bó với nghề đánh bắt nơi đây”, anh Cường nói.

Những trải nghiệm đẹp trên đầm phá Tam Giang. Ảnh: Thu Ngân.

Đối với chị Thu (quê Nghệ An), chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mà còn để lại nhiều khoảnh khắc đẹp.

“Ngoài những hoạt động trên phá, tôi còn mang về rất nhiều bức ảnh. Hoàng hôn ở đây vừa đẹp vừa thơ, khung cảnh yên bình khiến tôi muốn quay lại thêm nhiều lần nữa”, chị Thu chia sẻ.

Bữa tiệc tươi ngon giữa đầm phá. Ảnh: Thu Ngân.

Chiều xuống, ông Trần Quý lại kiểm tra lưới, chuẩn bị cho chuyến ra phá tiếp theo. Với ngư dân 48 tuổi, nhịp sống ấy đã trở thành thói quen suốt nhiều năm. Ban đêm kéo lưới, ban ngày làm tour - hai nghề trên cùng một chiếc ghe.

Điều khiến ông Quý vui nhất không chỉ có thêm thu nhập mà còn giúp cho du khách khắp nơi hiểu hơn về cuộc sống của người dân vùng đầm phá. “Mình mong khách đến đây sẽ biết cuộc sống của ngư dân như thế nào và yêu hơn vùng phá Tam Giang”, ông Quý chia sẻ.