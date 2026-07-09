Đồng cỏ Tà Đùng như phim Ghilbi hút khách check in

Cánh đồng cỏ nằm tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong nổi tiếng sau khi những đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Khoảng xanh trải dài với những đường cong mềm mại gợi nhớ đến những khung cảnh yên bình quen thuộc trong các bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli.

Đoàn Ngọc Tín, sinh năm 1991, nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt, là người chụp nhiều bộ ảnh tại Tà Đùng đang viral trong những ngày qua. Anh cho biết nhờ sở thích rong ruổi sau những giờ làm việc căng thẳng nên vô tình phát hiện thảo nguyên xanh mướt này. "Đó chính xác là bối cảnh tôi đang tìm kiếm để thực hiện những bộ ảnh mình ấp ủ", Tín chia sẻ với Ngôi Sao.

Theo anh, khoảng 6h - 8h sáng hoặc 16h-17h chiều là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh tại bến thuyền Tà Đùng. Ánh sáng dịu, không quá gắt giúp khung cảnh lên hình trong trẻo, đồng thời thời tiết cũng dễ chịu hơn cho việc di chuyển và tạo dáng.

Uyên Vy, 32 tuổi, tình cờ biết đến bãi cỏ ở Tà Đùng sau khi xem trên TikTok. Cô thấy bất ngờ khi khung cảnh mở ra trước mắt sau 60 km chạy xe máy đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Vy cho biết đường đi đến thảo nguyên xanh không quá khó, chỉ có một đoạn đường mòn ngắn để đến điểm check in đẹp.

Để có những bức ảnh hài hòa với khung cảnh, cô gợi ý du khách nên lựa chọn trang phục có tông màu nhạt, trung tính.

Nữ du khách cho biết vui và bất ngờ khi những bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm, góp phần đưa vẻ đẹp Lâm Đồng đến gần hơn với du khách. Cô hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết tới những điểm đến còn hoang sơ của địa phương, mong mọi du khách đến đây đều có ý thức giữ gìn cảnh quan để Tà Đùng luôn giữ được vẻ đẹp nguyên bản.