4 trải nghiệm mùa hè nên thử ở Thái Nguyên

Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây". Anh chia sẻ 4 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đi thuyền hồ Ba Bể

Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.

Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây. "Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé", Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.

Xuồng máy chở tối đa 12 người trong khi kayak hoặc SUP dành cho hai người. Nếu đi theo đoàn đông, du khách nên chọn xuồng máy. Có hai bến xuất phát để du ngoạn hồ là bến hồ Ba Bể và bến Sông Năng. SUP và kayak chỉ được phép hoạt động chủ yếu gần bến. Với xuồng máy, du khách sẽ được ghé bản Pác Ngòi, động Hua Mạ, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên.

Hành trình tham quan thường từ 30 phút đến ba giờ tùy theo nhu cầu. Du khách cũng có thể kết hợp các trải nghiệm khác để ở lại ven hồ 2-3 ngày.

Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể

Trình diễn và đua chèo xuồng (thuyền độc mộc) là nét văn hóa đặc sắc tại hồ Ba Bể, thường diễn ra vào dịp hội Xuân hằng năm (như Lễ hội Lồng Tồng vào mùng 10 tháng giêng) hoặc các sự kiện văn hóa tại địa phương. Các tay chèo mặc trang phục truyền thống, đứng thăng bằng và khéo léo rẽ sóng trên mặt hồ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt. Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.

Nghe đàn tính và hát then giữa núi rừng

Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.

Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Trong các chương trình giao lưu văn nghệ cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể, nghệ nhân sử dụng những chiếc bát sứ và đôi đũa tre làm nhạc cụ. Họ gõ vào thành hoặc miệng bát để tạo ra âm thanh theo nhịp điệu, kết hợp cùng đàn tính và lời hát.

Trong quan niệm của người Tày, hát then - đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.

Thu hái chè cổ thụ

Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở nhiều nới khắp Việt Nam, người dân ở vùng chè Bằng Phúc, xã Đồng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (chè shan tuyết hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cao 5-10 m và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.

Du khách có thể trải nghiệm leo cây, hái chè cùng người bản địa và nên chọn tour có hướng dẫn viên hoặc nhờ dân địa phương tư vấn, chỉ dẫn vị trí trèo an toàn, tránh làm gãy cành, đảm bảo an toàn. Sau đó, khách có thể trực tiếp xem quá trình sao chè thủ công và thưởng thức thành phẩm tại khu tiếp đón bên ngoài đồi chè hoặc tại một số nhà dân.

Vùng chè Bằng Phúc, xã Đồng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025. Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ.

Hiện xã có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 "cụ chè" tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.

Hà Nội nằm cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 80 km và cách hồ Ba Bể khoảng 220 km. Thời gian di chuyển từ 1,5 đến 4 tiếng.

Du khách có thể chọn lịch trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để trải nghiệm các hoạt động kể trên, ngủ đêm tại homestay ven hồ Ba Bể (ngoài khu vực bến thuyền) hoặc ở thôn Bản Cám trên hồ. Giá lưu trú cho một khách qua đêm dao động 150.000 đồng đến 500.000 đồng.

Du khách thưởng thức các đặc sản địa phương như cá nướng, lạp xưởng hun khói, thịt gác bếp (lợn, trâu).