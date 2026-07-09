Mùa phất dụ núi khoe sắc rực rỡ trên vịnh Hạ Long

Ngay sau khi bão số 1 (Maysak) qua đi, người dân khu vực ven biển vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) ngỡ ngàng khi thấy hoa phất dụ núi nở rộ trên các đảo đá (Ảnh: CTV)

Hoa nở đồng loạt khắp các đảo đá trên vịnh cũng như các núi đá ven bờ. Sắc vàng cốm của hoa, sắc xanh của cây lá hoà cùng với màu đá xám, của biển trời và những con thuyền khiến bức tranh thiên nhiên càng thêm trữ tình.

Cây phất dụ núi (hay còn được gọi là cây phát tài) thuộc bộ Hành (Liliales), họ Huyết giác (Dracaenaceae). Tại Việt Nam, họ phất dụ có khoảng 20 loài khác nhau. Dù không nằm trong nhóm 7 loài cây đặc hữu của vịnh Hạ Long, phất dụ núi vẫn được coi là loài cây đặc trưng và phổ biến nhất tại đây.

Điều khiến phất dụ núi trên vịnh Hạ Long khác biệt là chúng có mặt ở hầu hết các đảo đá trên vịnh. Phất dụ núi thân gỗ nhỏ, dáng thanh mảnh nhưng rất dẻo dai, lá hình kiếm. Hoa nở thành nhiều bông nhỏ trên các nhánh dài, màu vàng cốm, không nổi bật so với những loài hoa khác nhưng lại vô cùng rực rỡ khi nở rộ trên nền đá xám.

Phất dụ núi mọc thành từng quần thể, bám chắc trên các vách đá dựng đứng, đỉnh núi cao hoặc ngay sát mép nước, rễ len sâu bám đá, thân vươn dài đón nắng gió.

Một cây phất dụ cổ thụ tại áng Mê Cung. Cây đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vịnh Hạ Long. Dù thiếu đất, thiếu nước ngọt hay thường xuyên chịu nắng gắt, gió bão, cây vẫn kiên cường vươn lên.

Chị Đào Thị Thuý - hướng dẫn viên Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết, dù đã gắn bó với vịnh hơn 20 năm, mùa hoa phất dụ năm nay vẫn khiến chị bất ngờ.

Sắc hoa dày đặc đến mức gần như ở bất cứ tuyến tham quan nào, du khách cũng có thể thấy những triền núi bừng sáng bởi hàng nghìn chùm hoa, tạo nên một “tấm áo mới” vừa dịu dàng vừa rực rỡ cho vịnh Hạ Long (Ảnh: CTV)

Không còn nở lác đác như mọi năm, mùa hè năm nay hoa phất dụ núi nở dày và đồng loạt hơn bao giờ hết. Trên vách núi Bài Thơ (phường Hồng Gai), hoa cùng với đá không chỉ tạo nên vẻ đẹp hiếm gặp mà còn mang biểu tượng của sự kiên cường.

Với người dân địa phương, mùa hoa năm nay còn mang nhiều ý nghĩa vì mới 2 năm trước, siêu bão số 3 (Yagi, tháng 9/2024) đã quật ngã những mảng rừng cây trên khắp đảo đá, các sườn núi “cháy rụi”, trơ trọi chỉ sau vài giờ.

Dù nhiều người lo ngại khả năng hồi phục, nhưng phất dụ núi cùng những loài cây trên vịnh đã âm thầm tái sinh trong lòng đá.

Hoa phất dụ núi nở rộ mùa hè 2026 đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng vịnh di sản cùng niềm hy vọng vào tương lai.

Hoa phất dụ núi nở dày khắp sườn núi hòn Cặp Bè, soi bóng xuống mặt nước xanh ngay cạnh đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, biến những ngày hè Hạ Long trở nên rực rỡ trong mắt người dân và du khách.