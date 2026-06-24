4 suối thác tự nhiên gần Hà Nội cho khách trốn nóng mùa hè

VnExpress chọn các điểm đến có khoảng cách từ Hà Nội dưới 150 km, thời gian di chuyển dưới 3 tiếng, được gợi ý trên các diễn đàn du lịch. Những nơi này có nhiều suối, thác và rừng giúp nhiệt độ ngoài trời thường giảm hơn ở thành phố từ 5 đến 10 độ C, không gian trong lành. Đây cũng đều là các khu du lịch nên có dịch vụ lưu trú, ẩm thực.

Thác Voi (Xã Vân Du, Thanh Hóa)

Cách Hà Nội 130 km với thời gian di chuyển khoảng ba tiếng, thác Voi có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, nằm trong khu vực vành đai rừng của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Thác cao khoảng 5 m, nước chảy qua các lớp đá trầm tích. Ảnh: Anh Đào

Thác Voi nằm trong khu du lịch sinh thái cùng tên, thu hút khá đông khách đến giải nhiệt mùa hè. Bên cạnh khung cảnh dòng nước đổ từ trên cao, du khách có thể tạo dáng bên cầu treo dưới chân thác, thư giãn cùng dòng nước mát giữa thiên nhiên, bên cạnh là bể bơi, các khu check in. Khu du lịch cũng có hệ thống homestay, nhà nghỉ, các dịch vụ ẩm thực với nhiều món ăn địa phương và hoạt động văn hóa các dân tộc. Ảnh: KDL Thác Voi

Thác Mây (xã Thạch Quảng, Thanh Hóa)

Thác nằm cách Hà Nội 115 km, thời gian di chuyển khoảng hai tiếng 45 phút, theo đường mòn Hồ Chí Minh. Đường đẹp, đi lại thuận tiện, ôtô có thể đi vào tận nơi. Thác có 9 bậc trùng điệp, chồng lên nhau. Người địa phương thường gọi bằng tên "Thác nước chín bậc tình yêu". Đây là một trong những thác nước nổi tiếng nhất xứ Thanh, nằm trong vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Theo người địa phương, càng lên cao thác càng đẹp. Hè là mùa mưa nên thác thường nhiều nước. Có một vài điểm tắm và bơi ở khu vực suối bên ngoài (đường vào thác), cách thác khoảng 6-7 km. Tại đây cũng có nhiều nhà làm dịch vụ du lịch, gồm lưu trú và ăn uống.

Vé vào cửa giá 20.000 đồng/người, phí gửi ôtô 50.000 đồng một lượt. Lưu ý thác Mây khá đông khách vào dịp cuối tuần. Nếu đi gia đình đông người, khách có thể chuẩn bị đồ ăn từ nhà và thuê chỗ ngồi bên suối. Ảnh: Phượng

Thác Mu (Xã Ngọc Sơn, Phú Thọ)

Thác Mu (trước thuộc xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là một trong những điểm du lịch tự nhiên nổi tiếng của Phú Thọ. Thác nằm ngay trên dãy Trường Sơn độ cao 1.000 m, thác Mu sở hữu cảnh quan hoang sơ, dòng nước chảy từ trên cao xuống tạo thành hồ bơi, thích hợp cho du khách bơi lội vào mùa hè và tham quan xung quanh. Ảnh: Khắc Việt

Thác Mu cách Hà Nội khoảng 130 km, thời gian di chuyển khoảng ba tiếng, đường đi khá thuận tiện, ôtô vào đến cổng, sau đó du khách đi bộ đến thác. Ngoài hồ nước rộng dưới chân thác, du khách có thể bơi lội ở các khu vực dọc suối Mu.

Lưu trú qua đêm, du khách chọn homestay với giá từ 150.000 đồng một đêm.

Suối Vực Xanh (Xã Đại Từ, Thái Nguyên)

Suối cách Hà Nội gần 90 km, thời gian di chuyển khoảng hai tiếng, đường dễ đi, chủ yếu là cao tốc.

Đây là khu vực suối đầu nguồn. Vào mùa hè thời tiết dao động quanh mức 20 độ C. Suối thoai thoải, nước chảy nhẹ qua đá, vài đoạn tạo thành hồ bơi tự nhiên, nhiều đoạn khác đầy sỏi đá, có thể đi ngang qua hoặc ngồi chơi. Đoạn sâu nhất đến ngang đùi nên khá an toàn. Ảnh: Mojen

Nằm trong khu cắm trại Mojen Retreat, suối Vực Xanh chảy dọc theo các lều được dựng ven suối. Tại đây cung cấp các dịch vụ trọn gói lưu trú và ăn uống. Một số đồ ăn gợi ý: mẹt gà đủ món hoặc các loại đồ nướng. Du khách có thể mang theo hoa quả hoặc đồ uống, đặt xuống dòng suối để ướp lạnh. Ảnh: Mojen