4 địa điểm gần Hà Nội lý tưởng để trốn nóng dịp hè 2026

Đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Cách Hà Nội khoảng 220km, đảo Cô Tô là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm đến biển xanh để "giải nhiệt" trong mùa hè. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường biển đảo miền Bắc" với gần 50 đảo nhỏ, những bãi biển trải dài, cát trắng mịn và làn nước trong xanh thấy đáy như Vàn Chảy, Tình Yêu (còn gọi là bãi Tàu Đắm), Hồng Vàn, Bắc Vàn.

Du khách có thể đón bình minh tại bãi đá Cầu Mỵ, tắm biển, khám phá hải đăng Cô Tô hoặc dạo quanh đảo bằng xe điện, xe máy. Những cơn gió biển mát lành cùng khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt giúp nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lựa chọn mỗi dịp hè.

Ảnh: Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô

Mộc Châu, Sơn La

Cao nguyên Mộc Châu từ lâu đã là một trong những điểm tránh nóng nổi tiếng của miền Bắc. Cách Hà Nội khoảng 180km, nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ mùa hè tại đây thường thấp hơn đáng kể so với khu vực đồng bằng.

Mộc Châu hấp dẫn du khách bởi những đồi chè xanh mướt, thung lũng rộng lớn, thác nước và các bản làng mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao. Vào mùa hè, thời tiết mát mẻ cùng không gian thoáng đãng khiến nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn nghỉ ngơi, thư giãn cùng thiên nhiên.

Mộc Châu có những bản làng độc đáo. Ảnh: Hoàng Tú - Bích Huyền

Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội)

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Ba Vì là điểm đến quen thuộc với những người muốn tránh nóng nhưng không có nhiều thời gian đi lại.

Sở hữu diện tích rừng lớn cùng hệ sinh thái phong phú, Ba Vì luôn mang đến cảm giác dễ chịu nhờ bầu không khí trong lành và những cung đường phủ bóng cây xanh. Du khách có thể tham quan nhà thờ cổ, vườn xương rồng, khám phá rừng nguyên sinh hoặc săn mây, tổ chức các buổi dã ngoại cuối tuần giữa không gian thiên nhiên rộng mở.

Nhiều bạn trẻ đi Ba Vì để tránh nóng vào dịp hè. Ảnh: Chu Danh Hiếu

Thung lũng xanh Yên Thịnh, Lạng Sơn

Cách Hà Nội khoảng 130km, thung lũng Yên Thịnh (cách trung tâm thị trấn Hữu Lũng cũ khoảng 18km) trở thành điểm đến được nhiều tín đồ ưa xê dịch yêu thích bởi sở hữu khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, dễ chịu quanh năm.

Thung lũng được bao bọc bởi hệ thống đồi núi, hang động phong phú với đủ loại địa hình như hồ, suối, đồng cỏ,… Nhiều du khách ví von cảnh quan ở thung lũng Yên Thịnh như "Mông Cổ thu nhỏ" bởi có thảm cỏ xanh trải dài bất tận, không gian yên bình, thấp thoáng đâu đó là những chiếc lều của các gia đình, nhóm đông người tới đây cắm trại.

Tới thung lũng Yên Thịnh, ngoài tham quan vãn cảnh, du khách còn có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động dã ngoại thú vị như dựng lều trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, chèo thuyền, thả diều, đá bóng hay leo núi, tắm suối, câu cá,…

Du khách ưa thích cắm trại tại thung lũng Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ

Không cần đi quá xa, du khách từ Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn để tận hưởng không khí mát mẻ trong mùa hè. Từ biển đảo yên bình, núi cao săn mây cho tới những cánh rừng xanh gần Thủ đô, mỗi điểm đến đều mang đến trải nghiệm riêng, phù hợp cho những chuyến "trốn nóng" ngắn ngày trong năm 2026.

(Tổng hợp)