Gợi ý 3 điểm 'trốn nóng' gần Hà Nội dịp 30/4

1. Pù Luông

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cách Hà Nội chừng 170 km, mất khoảng 4 tiếng di chuyển, là nơi sinh sống của cộng đồng người dân tộc Thái, Mường. Hiện homestay, nhà nghỉ, resort ở Pù Luông ngày một đa dạng, đáp ứng từ nhu cầu khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cho đến nghỉ dưỡng. Du khách thích nghỉ dưỡng sang chảnh có thể chọn Ebino Pù Luông, Pù Luông Retreat, Pu Luong Eco Garden, Ciel del Puluong,... hoặc homestay nhà sàn bản Kho Mường, Kịt, Hiêu,... nếu chuộng tìm hiểu văn hóa bản địa.

Ẩn mình giữa núi rừng, Pù Luông đây mang đến bầu không khí trong lành, mát dịu, đặc biệt dễ chịu vào những ngày nắng nóng. Ảnh: Audrey La

Pù Luông có khí hậu ôn hòa, nhiều cây cối, ruộng đồng nên không khí khá dễ chịu, thư thái. Đến đây vào mùa nắng nóng, bạn có thể "giải nhiệt" tại thác Hiêu - nơi có dòng suối mát lạnh. Cách Thác Hiêu khoảng 11km là khu Làng Tôm hoặc Suối Chàm, nổi bật bởi những cọn nước khổng lồ và trải nghiệm lênh đênh trên sông bằng chiếc bè kết bằng tre nứa. Trải nghiệm đi bộ đường dài hay thong dong đạp xe ngắm cảnh, check in các thửa ruộng bậc thang cũng là những hoạt động thú vị, giúp thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, rừng già và suối mát đan xen tạo nên khung cảnh thiên nhiên dễ chịu. Ảnh: umeeee

2. Bản Liền

Nằm cách trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hơn 20 km, Bản Liền trở thành điểm đến thu hút nhiều sự quan tâm từ khi được lựa chọn làm bối cảnh cho 'Gia đình Haha' - chương trình ghi lại trải nghiệm của nhóm nghệ sĩ Việt với người dân địa phương. Từ Hà Nội, cách tiện lợi nhất để đến Bản Liền là theo hướng cao tốc Hà Nội - Lào Cai di chuyển sang huyện Bắc Hà. Du khách có thể lựa chọn các nhà xe như Futa Hà Sơn, Trúc Nghiu, Vũ Hán Group... để đến bến xe huyện Bắc Hà với chi phí khoảng 400.000 đồng/người/chiều, thời gian di chuyển khoảng 5-6 tiếng. Khi đến huyện Bắc Hà, tiếp tục di chuyển thêm 22 km để vào Bản Liền, có thể thuê taxi (khoảng 800.000 đồng) hoặc xe ôm (khoảng 200.000 đồng/người).

Bản Liền ghi điểm bởi khung cảnh yên bình của đồi trà xanh mát, ruộng bậc thang ngút tầm mắt cùng sự giản dị, đôn hậu của người dân bản địa. Ảnh: kiara.yuhe

Tại Bản Liền, ngoài nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành nơi đây, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động khám phá đời sống, văn hóa của bà con dân tộc Tày, như cùng lên nương hái búp chè, làm chè hữu cơ, xúc cá, tắm thác, làm đũa nhuộm lá cẩm, học cách thu hoạch quế...

Bản Liền hiện chỉ có hình thức lưu trú là homestay, mức giá trung bình 150.000 đồng/ người/ đêm đối với phòng tập thể. Đối với phòng bungalow, mức giá sẽ cao hơn và phụ thuộc vào lượng khách cụ thể. Hầu hết các homestay đều phục vụ ăn uống 3 bữa/ngày với hầu hết là các món đặc sản địa phương, thu hoạch ngay tại vườn nhà. Mèn mén, phở chua, thắng cố ngựa, khâu nhục... là những món đặc sản nên thử khi tới đây.

Cơ sở vật chất tại Bản Liền hiện còn nhiều hạn chế, thiên về du lịch khám phá, trải nghiệm. Ảnh: kiara.yuhe

3. Mai Châu

Thị trấn Mai Châu (Hòa Bình) cách trung tâm Hà Nội khoảng 140 km, sở hữu khung cảnh yên bình, khí hậu mát mẻ, từ lâu đã là địa điểm du lịch tránh nóng quen thuộc của người dân thủ đô. So với hơn 10 năm trước, du lịch Mai Châu hiện phát triển với nhiều trải nghiệm độc đáo, thu hút khách du lịch. Tại Mai Châu, du khách có nhiều lựa chọn từ sang trọng tới bình dân như các resort cao cấp hay nhà sàn trong các bản làng hay mô hình camping, glamping đều khá phát triển.

Mai Châu hiện rất đa dạng về các hình thức lưu trú, nhiều khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn cho du khách.

Những ngày nắng, thung lũng xanh mướt với cánh đồng lúa trải dài ở Bản Lác, Bản Pom Coọng là nơi lý tưởng để du khách có thể thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi của người đồng bào nơi đây.

Bạn cũng có thể ghé Hang Chiều, leo hơn nghìn bậc đá để thu trọn khung cảnh núi rừng vào tầm mắt, hay dừng chân săn mây ở Hang Kia - Pà Cò. Không chỉ có cảnh đẹp, Mai Châu còn "ghi điểm" với loạt đặc sản đậm chất núi rừng như cơm lam dẻo thơm nướng trong ống tre, gà đồi nướng vàng ruộm, hay lợn bản chắc thịt, ngọt tự nhiên.

Các quán cà phê như Coffee Lốp Lắc Lắc, Cà phê Đá và Cây, Cà phê Cánh Đồng, Hua Tông Coffee... ở Mai Châu rất hút khách nhờ không gian thoáng đãng, yên bình. Ảnh: Diana neven