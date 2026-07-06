Khách Việt ví 'thời gian như ngừng trôi' ở cổ trấn của Bồ Đào Nha

Hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh gia Lê Tuệ Tĩnh (đến từ Đà Nẵng) dành hai tuần đầu tháng 6 cho chuyến du lịch và làm việc tại Bồ Đào Nha.

Trong thời gian lưu trú tại Lisbon, anh ghé thăm Sintra, cổ trấn ở miền Tây đất nước, cách thủ đô khoảng 30 km. Quãng đường di chuyển giữa hai địa điểm này mất 45 phút bằng ôtô.

Sintra nằm trên sườn phía bắc dãy núi cùng tên, nơi từng được hoàng gia Bồ Đào Nha chọn làm điểm nghỉ dưỡng mùa hè. Nhà văn người Anh Robert Southey từng gọi đây là "chốn diễm phúc nhất thế gian". Năm 1995, UNESCO công nhận Sintra là Di sản Thế giới.

Từ thế kỷ XIX, thị trấn trở thành trung tâm kiến trúc lãng mạn châu Âu. Ferdinand II, chồng Nữ hoàng Maria II, đã cải tạo một tu viện thành lâu đài, kết hợp các phong cách Gothic, Ai Cập, Moorish và Phục Hưng. Nhiều công trình tương tự được xây dựng trên các vùng núi xung quanh, tạo cảnh quan đặc trưng cho thị trấn.

Anh Tĩnh cho biết đã đến đây từ sớm để ngắm cảnh trước khi du khách tập trung đông đúc.

Du khách tham quan và mua sắm tại đường Padarias, khu vực tập trung nhiều cửa hàng lưu niệm và quán ăn ở trung tâm thị trấn.

Quán rượu vang nằm ở trung tâm Sintra, phục vụ du khách ăn trưa, ngắm cảnh đường phố.

Theo Bách khoa toàn thư Britannica, Sintra hiện là trung tâm giao thương nông sản và du lịch, trong đó du lịch là ngành kinh tế chủ chốt.

Thị trấn có một chi nhánh của Bảo tàng Hàng không Bồ Đào Nha, nơi trưng bày các mẫu máy bay cổ và hiện vật về thành tựu hàng không quốc gia. Khu vực lân cận thị trấn tập trung khai thác các loại đá như granite, bazan, vôi, cẩm thạch và thạch cao tuyết hoa. Theo lịch sử, Vua Afonso I đã chiếm lại Sintra từ người Moor vào năm 1147.

Quảng trường nhỏ nằm gần Cung điện Sintra (Palácio Nacional de Sintra).

Theo đánh giá của UNESCO, dù trải qua nhiều biến đổi trong thế kỷ 20, phần lớn công trình, công viên và vườn tại Sintra vẫn giữ được cấu trúc nguyên bản.

Thiết kế ban đầu vẫn được bảo tồn tại các công viên lớn như Pena, Monserrate và một số khu vườn nhỏ trong quần thể.

Theo gợi ý từ Tripadvisor, du khách có thể tham quan các địa danh nổi tiếng gồm: Cung điện Pena, Lâu đài Moorish, Cung điện Sintra, nhà thờ São Pedro, Penha Verde, Cruz Alta, khu điền trang Regaleira và Cung điện Seteais.

Cung điện Pena, công trình nằm trên đỉnh núi được xây dựng từ thế kỷ XIX cho Nữ hoàng Maria II, là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại Sintra. Công trình này được cải tạo từ một tu viện có từ thế kỷ XVI, kết hợp với các chi tiết kiến trúc pháo đài thời trung cổ. Trong khuôn viên lâu đài, Vua Ferdinand II - chồng Nữ hoàng Maria II - cho xây dựng Parque da Pena (Công viên Pena), hệ thống vườn và đường đi bộ quy tụ hơn 2.000 loài thực vật bản địa và ngoại lai.

Palácio Nacional de Sintra, cung điện hoàng gia có từ thế kỷ XV nằm tại khu phố cổ Sintra, là sự kết hợp giữa kiến trúc Moorish và Gothic biến thể. Đây từng là nơi ở của hoàng gia vào mùa hè để tránh thời tiết nắng nóng tại Lisbon, cũng như trong các đợt dịch bệnh.

Sau khi bị hư hại do trận động đất năm 1755, công trình đã được trùng tu. Cung điện hiện đón hơn 400.000 lượt khách mỗi năm. Cùng với Cung điện Monserrate và công viên lân cận, đây là các ví dụ về nghệ thuật thiết kế cảnh quan sân vườn trên bán đảo Iberia.

Anh Tĩnh đến Sintra vào tháng 6. Dù thời tiết mùa hè tại đây không quá nắng nóng, anh lưu ý du khách nên chuẩn bị ô, mũ, kính râm, chai đựng nước và khăn tay. Du khách nên dừng nghỉ tại các nhà hàng thay vì di chuyển liên tục ngoài trời nắng.

Với khoảng cách gần Lisbon, Sintra phù hợp cho chuyến tham quan trong ngày. Theo blogger du lịch Philip Giddings (đang sống tại Lisbon), du khách không nên lái xe cá nhân đến Sintra do khu trung tâm lịch sử cấm xe, đường lên cung điện Pena nhỏ hẹp, vốn xây dựng cho xe ngựa. Ngoài ra, số lượng chỗ đậu xe trong thị trấn hạn chế, thường kín chỗ trước 9h và tình trạng ùn tắc thường xảy ra vào khung giờ trưa.

Ngoài các công trình kiến trúc, nhiếp ảnh gia Lê Tuệ Tĩnh dành thời gian tham quan các con hẻm, tìm hiểu đời sống của người dân địa phương. "Sintra khiến du khách có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Cung điện cổ kính, những con đường lát đá quanh co và màn sương mỏng buổi sớm tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí vừa bình yên", anh Tĩnh nói. Anh gợi ý du khách nên sử dụng giày đi bộ phù hợp do địa hình dốc và nhiều bậc thang. Ngoài ra, du khách có thể đặt trước vé tham quan các công trình kiến trúc qua mạng để giảm thời gian chờ đợi.

Theo anh Tĩnh, tham quan Sintra, du khách không cần vội vàng tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi trong quán cà phê nhỏ (ảnh), ngắm mái ngói đỏ thấp thoáng và tận hưởng không khí trong lành cũng đủ thấy lòng mình dịu lại.

"Có những nơi để tham quan, và cũng có những nơi để lắng nghe chính mình. Với tôi, Sintra là một nơi như thế", nam du khách Việt nói.

Du khách nên di chuyển đến Sintra bằng tàu hỏa thay vì ôtô cá nhân. Từ trung tâm Lisbon có hai tuyến tàu đến Sintra, điểm dừng cuối đều là nhà ga Sintra.

Tuyến Rossio - Sintra là lựa chọn phù hợp với đa số du khách nhờ vị trí nhà ga nằm ngay trung tâm Lisbon. Hành trình này kéo dài khoảng 40 phút.

Tuyến Oriente - Sintra là phương án thay thế nếu du khách xuất phát từ sân bay, khu vực phía đông Lisbon hoặc di chuyển bằng tàu liên tỉnh. Dù thời gian di chuyển lâu hơn (47 phút), tuyến này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc sử dụng taxi hoặc Uber để đi xuyên thành phố từ sân bay.

Xe buýt cũng là một lựa chọn giữa Lisbon và Sintra, song phương thức này chậm hơn tàu hỏa và vị trí các bến xe không thuận tiện. Tàu hỏa hiện là phương án di chuyển tối ưu cho du khách.