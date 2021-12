Thứ rau được coi là “rau trường thọ”, giúp thải độc, ở Việt Nam có đầy

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Đây là loại rau giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Loại rau này ở Việt Nam lại bán giá siêu rẻ nên chúng ta hoàn toàn có thể ăn mỗi ngày.

Ở nước ta rau khoai lang (rau lang) được biết đến như một thực phẩm rẻ tiền, có lợi cho hệ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau chứa nhiều khoáng chất, vitamin, protein… rất tốt cho cơ thể.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang; vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần.

Rau khoai lang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi là "rau trường thọ" vì có nhiều lợi ích đặc biệt đối với sức khỏe. Ảnh minh họa.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao như vậy rau khoai lang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể là:

- Giảm viêm: Theo trang Drhealthbenefits, hàm lượng vitamin chứa trong rau lang có đặc tính chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại cho các tế bào và mô. Từ đó làm giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer.

-Tăng cường hệ miễn dịch: Rau khoai lang chứa nhiều vitamin B6, có tác dụng tích cực đối với cơ thể như bảo vệ hệ thống miễn dịch, cân bằng nội tiết tố, điều trị các bệnh về thận, tim và rối loạn cảm xúc.

- Khắc phục chứng đau đầu: Rau lang chứa hàm lượng lớn kali, rất tốt để điều trị chứng đau đầu. Do đó, bạn hãy bổ sung rau lang vào thực đơn hàng ngày để tránh được chứng chóng mặt, đau đầu một cách hiệu quả.

- Thanh nhiệt, giải độc: Rau khoai lang còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Loại rau này rất giàu chất diệp lục giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể.

- Phòng bệnh tiểu đường: Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết. Không những thế, đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

- Ngăn ngừa bệnh trĩ: Trĩ là tình trạng người bệnh đi đại tiện rất khó chịu, thậm chí việc ngồi cũng khó khăn. Tình trạng này có thể được ngăn ngừa nếu thường xuyên uống nước rau lang luộc, vì đây là một chất bôi trơn rất tốt cho hệ tiêu hóa. Bản thân rau lang có vị ngọt, mát, chứa nhiều chất xơ nên cũng giúp nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón.

- Chống oxy hóa: Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione - một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể.

- Phòng chống béo phì: Rau khoai lang chứa ít tinh bột, nhiều chất xơ, rất tốt cho chế độ giảm cân, chống béo phì. Loại rau này cũng cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, giảm thèm ăn.

- Hỗ trợ điều trị ung thư: Chất chống oxy hóa có trong rau lang có thể khắc phục tối đa các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ điều trị ung thư. Mặc dù không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng ít nhất các tế bào ung thư sẽ bị ức chế, giảm khả năng phát triển.

Vì những lý do trên mà rau khoai lang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi là "nữ hoàng chống ung thư", hay còn gọi là rau trường thọ. Món rau khoai lang xào tỏi vì thế được mệnh danh là "món ăn trường thọ", ăn thường xuyên giúp đào thải chất độc, đường ruột không bị tắc nghẽn, ngăn ngừa được ung thư.

Bạn có thể tham khảo cách làm rau khoai lang xào tỏi như sau:

Nguyên liệu:

-Rau lang: 1 bó

-Tỏi: 1 - 2 củ

-Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, nước mắm

Cách chế biến:

- Trước tiên bạn hãy nhặt bỏ phần lá hư, cọng già, chỉ giữ lại phần cọng và lá non, sau đó rửa sạch. Tốt nhất nên ngâm lá khoai lang vào nước muối để loại bỏ thuốc trừ sâu và tạp chất rồi rửa lại với nước sạch. Với phần tỏi tươi bạn hãy bóc bỏ vỏ và băm nhuyễn.

- Chần sơ rau lang qua nước sôi sau đó ngâm vào nước đá lạnh để giữ cho rau được xanh và giòn. Thao tác này đồng thời cũng giúp cho món rau lang của bạn không bị thâm đen sau khi xào.

-Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 3 - 4 muỗng dầu ăn vào chảo đun nóng. Bỏ tỏi vào phi vàng, đến khi tỏi bắt đầu có mùi thơm thì cho rau lang vào xào, nêm gia vị vừa ăn. Lưu ý trong khi xào rau bạn cần phải xào nhanh tay rồi tắt bếp để rau không bị quá nhừ, mất chất dinh dưỡng.

- Rau lang xào chín bạn hãy cho ra đĩa rồi thưởng thức khi còn nóng, sẽ ngon hơn rất nhiều.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-rau-duoc-coi-la-rau-truong-tho-giup-thai-doc-o-viet-nam-co-day-a536342.html