Thung Nham rực rỡ trong những ngày đại lễ

Thung Nham đón các cô gái xinh đẹp của chương trình truyền hình thực tế “Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân” ghé thăm. Giữa không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng, những nụ cười tươi rạng rỡ càng làm cho khung cảnh thêm phần ấm áp và ý nghĩa

Nằm trọn trong vùng lõi của Quần thể Danh thắng Tràng An ở Ninh Bình – Thung Nham là nơi du lịch sinh thái tiêu biểu tại miền Bắc. Trên diện tích hơn 300 ha, Thung Nham quy tụ đầy đủ các giá trị: cảnh quan rừng nguyên sinh, hệ thống hang động độc đáo, vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc, đảo hoa bốn mùa và không gian miệt vườn nhiệt đới.

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Thung Nham dễ dàng tiếp cận nhưng vẫn giữ trọn vẻ tĩnh tại giữa non nước. Tại đây, du khách được khám phá không gian hoang dã với hàng chục loài chim quý hiếm, các hoạt động như chèo thuyền, thám hiểm hang động, thư giãn tại hồ bơi sinh thái, cùng hệ thống lưu trú và ẩm thực đặc trưng gắn với nông sản bản địa.

Du khách hào hứng chờ đón ngày đại lễ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, vườn chim Thung Nham hiện nay là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại Ninh Bình. Đặc biệt, vườn chim tự nhiên lớn ở miền Bắc này hiện nay lại nằm trong vùng lõi của di sản thế giới nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các loài chim ở đây hầu như được bảo tồn nguyên vẹn.

Nơi đây được biết đến là vườn chim tự nhiên lớn ở miền Bắc, với hơn 40 loài chim, số lượng lên tới 50.000 con. Khi hoàng hôn buông xuống, ở vườn chim Thung Nham từng đàn cò trắng bay lượn, tạo nên một nét đẹp hoang sơ trong thiên nhiên xanh rộng lớn.

Vườn chim Thung Nham hiện nay là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại Ninh Bình.

Những người lái đò chở du khách đi tham quan vườn chim Thung Nham cho biết, men theo dòng nước du khách sẽ dễ dàng được ngắm dải rừng nhiệt đới trên dãy núi đá vôi, các loài chim bay lượn.

Nhiều du khách thích thú lấy điện thoại để chụp ảnh lưu lại. Thời gian lý tưởng nhất ngồi thuyền là khoảng 17h - 18h, lúc đó cò bay về tổ nhiều nhất. Nếu đi sớm quá, cò chưa bay về tổ nhiều, muộn quá thì trời nhá nhem tối, cò đã về tổ hết và khó để quan sát.

Hệ thống hang động ở đây cũng rất độc đáo. Động Vái Giời là hang động lớn nhất Thung Nham với diện tích lên tới 5000m2, nằm trên một ngọn núi hùng vĩ. Để lên được đây, du khách cần trải qua gần 500 bậc thang quanh co ôm trọn theo sườn núi. Chuyến leo núi như bớt đi phần nào sự mệt mỏi khi cảnh quan hai bên đường đi là những rặng tre cao vút xanh mát và tầm nhìn tuyệt đẹp xuống phong cảnh thung lũng phía dưới.

Được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 10, Động Vái Giời là hang động tự nhiên có niên đại lâu vào bậc nhất của khu vực.

Động là địa điểm lập đàn tế trời trong những dịp lễ lớn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt cho người dân kinh thành Hoa Lư xưa. Ngày nay, động Vái Giời vẫn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ghé thăm mỗi dịp về Cố đô.

Cùng đó là Hang Bụt là một hang động tự nhiên có chiều dài hơn 500m, bên trong hang là nhũ thạch có hình dạng như ông bụt đang ngồi, nên người ta đặt tên hang động này là hang Bụt. Ngay khi thuyền nhẹ lướt qua cửa hang, ta sẽ nhìn thấy nàng tiên đá đang nằm trên giường ngọc với mái tóc xõa dài và tấm rèm óng ánh buông mềm mại. Từ đây, những dải lụa mình rồng, tượng voi phục, giàn hoa thiên lý, trái đào tiên… dần dần hiện ra trước mắt quý khách theo trí tưởng tượng bay bổng như lạc vào chốn Tiên.

Trải qua hàng nghìn năm “trạm khắc” của bàn tay tạo hóa, nơi đây như một bảo tàng nghệ thuật thiên nhiên tuyệt đẹp đầy thú vị.

Thung Nham khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của ngày đại lễ, từng con đường, từng góc nhỏ đều bừng sáng niềm tự hào dân tộc.

Đến đây, du khách cũng không thể bỏ qua động Tiên Cá, là hang động tự nhiên mang đặc điểm hang động karst đặc trưng của Ninh Bình. Động có chiều dài khoảng 500m, nơi rộng nhất khoảng 40m, nơi cao nhất 30m. Động có tên gọi là “Động Tiên Cá” vì cảnh quan kì vĩ trong hang cùng dòng suối ngầm mát lạnh khiến người ta hình dung đến khung cảnh dưới đáy đại dương. Không gian trong động là lớp lớp những khối thạch nhũ lấp lánh được thiên nhiên bày trí, sắp xếp tinh tế như một cung điện nguy nga tráng lệ. Sự kỳ diệu của động Tiên Cá chính là vẻ đẹp của các nhũ đá và những giọt nước tí tách chảy quanh năm

Từ những măng nhũ đá ngàn năm tuổi khơi dậy trí tưởng tượng của du khách đến những truyền thuyết địa phương hấp dẫn, hệ sinh thái hang động luôn khiến ta choáng ngợp và ngạc nhiên đồng thời kích thích máu khám phá hơn.