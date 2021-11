Loại rau mùa đông được mệnh danh là "thuốc chữa bệnh dạ dày tự nhiên"

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 03:31 AM (GMT+7)

Loại rau này rất phổ biến vào mùa đông, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn rất nhiều các loại rau thông thường.

Một trong những đặc điểm đáng kinh ngạc của su hào là hàm lượng vitamin C. Củ cải, lê và táo 3 thực phẩm có thành phần vitamin C rất cao, tuy nhiên su hào có hàm lượng vitamin C gấp 7 lần táo, 16 lần so với lê và 21 lần so với củ cải.

Su hào có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể như thúc đẩy nhu động ruột, bài tiết chất độc ra ngoài cơ thể và tránh táo bón, có tác dụng dưỡng và điều trị dạ dày rất tốt. Vì vậy, su hào có tiếng là “vị thuốc chữa đau dạ dày” thuần túy từ thiên nhiên.

Dưới đây là cách chế biến món thịt lợn xào su hào tại nhà, hương vị giòn thơm, tươi mát lại giàu dinh dưỡng, người lớn và trẻ nhỏ đều thích.

Nguyên liệu: 1 củ su hào, 50g thịt lợn nạc, 1 tép tỏi, 1 quả ớt đỏ, nửa thìa dầu hào, lượng muối thích hợp, nửa thìa tinh chất gà, một thìa xì dầu nhạt.

Cách làm:

Bước 1: Su hào gọt vỏ, sau đó cắt thành từng lát mỏng rồi thái chỉ. Tỏi đập dập, ớt đỏ thái sợi.

Bước 2: Thái nhỏ thịt lợn nạc rồi cho ra đĩa, rưới 1 thìa xì dầu nhạt, ướp trong vòng 10 phút.

Bước 3: Cho dầu ăn vào nồi, chờ đến khi dầu nóng thì đổ thịt lợn đã ướp vào xào trên lửa lớn cho thịt cháy cạnh. Sau đó, bắc ra ngoài và để riêng.

Bước 4: Đổ một lớp dầu mỏng vào chảo, chờ dầu nóng thì trút tỏi và ớt vào phi thơm.

Bước 5: Cho su hào vào đảo trên lửa lớn, nhớ đảo đều tay cho su hào chín đều. Nếu su hào quá khô, bạn có thể cho thêm một ít nước lạnh vào.

Bước 6: Sau khi su hào đã xào chín thì cho muối, dầu hào, tinh chất gà vào xào đều tay để su hào ngấm gia vị.

Bước 7: Đổ thịt lợn đã xào trước đó vào nồi, đảo vài phút trên lửa lớn rồi tắt bếp. Như vậy là món ăn đã hoàn thành.

Su hào có vị ngọt, giòn, thơm, ăn vào giúp bổ tỳ vị, tạo cảm giác ngon miệng. Ăn món này vừa bổ sung vitamin C vừa duy trì sự thoải mái cho dạ dày và đường tiêu hóa.

Lưu ý: Đối với những nguyên liệu có màu trắng như su hào, không nên sử dụng xì dầu khi xào, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ đẹp và hương vị của món ăn.

Nguồn: http://danviet.vn/loai-rau-mua-dong-duoc-menh-danh-la-thuoc-chua-benh-da-day-tu-nhien-50202121113324321.htm