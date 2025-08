Sarawak laksa - món bún 'quốc hồn quốc túy' của Malaysia

Laksa là món bún nước ra đời cách đây hơn 1.000 năm, có nguồn gốc từ người Peranakan (nhóm người Hoa định cư dọc eo biển Malacca). Theo thời gian, bún laksa bắt đầu phổ biến và gắn liền văn hóa ẩm thực của nhiều nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt Malaysia, và ngày càng đa dạng về cách chế biến, topping ăn kèm.

Laksa phổ biến tại Malaysia như bún riêu, phở bò ở Việt Nam. Trong ảnh là món Sarawak laska bán tại Choon Hui Cafe, Kuching, Sarawak, Malaysia. Ảnh: Guan_chua

CNN Travel từng xếp hạng laksa là một trong 10 món ăn ngon nhất thế giới. Món bún dân dã này được bày bán khắp nơi, từ đường phố đến nhà hàng, có thể ăn vào bất kỳ bữa nào trong ngày. Thành phần chính của laksa thường gồm các nguyên liệu cơ bản như: bún sợi to (loại giống bún bò Huế ở Việt Nam), trứng, tôm, chả cá, giá đỗ, hành phi...

Riêng Sarawak laksa (phổ biến ở Sarawak) có phần nước dùng pha trộn giữa cốt dừa béo ngậy, nước ninh tôm tạo vị ngọt thanh hòa quyện cùng vị cay nồng, đậm đà của sốt sambal belacan (làm từ ớt và mắm tôm).

Sarawak laksa được phục vụ ở Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025 tại Hà Nội hôm 1/8. Món bún sợi to ăn kèm nước dùng cá, kết hợp cốt dừa béo ngậy, phần topping gồm cá xay nhuyễn, trứng luộc, giá đỗ, rau xà lách, dưa leo và hành phi.

Cố đầu bếp Anthony Bourdain từng gọi Sarawak laksa là "breakfast of the gods" (bữa sáng của các vị thần) và xếp hạng món này ở vị trí "tuyệt đối hàng đầu" trong số các loại mì cay. Tại bang Sarawak, một số địa chỉ nổi tiếng để thưởng thức món bún này gồm: Choon Hui Cafe, Madam Tang's A Taste of Sarawak...

Nếu dừng chân ở thủ đô Kuala Lumpur, thực khách có thể ghé Aunty Christina's Sarawak Laksa hay Mom's Laksa - những địa chỉ nổi tiếng phục vụ món bún "quốc hồn quốc túy" này.