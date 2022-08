Sai lầm khi ăn ngải cứu có thể dẫn đến ngộ độc, động kinh,... biết mà tránh xa kẻo "hối không kịp"

Theo Đông y, ngải cứu là loại rau ngon và bổ. Rau ngải cứu vị đắng, tính hơi ấm. Nó có thể dùng để điều hóa khí huyết, trừ hàn thấp, cầm máu, an thần, xoa dịu những cơn đau cơ, cải thiện tuần hoàn máu, giảm cơn đau vùng bụng, giúp nhuận tràng, lợi tiểu, tốt cho người bị động thai.

Lợi ích khi ăn ngải cứu

Ngăn ngừa ung thư

Artemisinins, thành phần cơ bản của cây ngải cứu là một chất tác động mạnh mẽ đến tế bào ung thư đặc biệt là ung thư vú.

Tuy nhiên chất này cũng tác động không nhỏ đến các tế bào bình thường vì thế cần lưu ý khi sử dụng hỗ trợ điều trị ung thư và cũng cần các nghiên cứu kĩ hơn để xác thực vấn đề này.

Điều hòa kinh nguyệt

Bạn có thể hãm trà ngải cứu để uống 1 tuần trước kỳ kinh để bớt đau bụng hay uống trong suốt kỳ kinh để điều hòa kinh nguyệt.

Giảm đau hiệu quả

Ngải cứu là một loại thảo dược giúp giảm đau và chống viêm hiệu quả đã được sử dụng từ lâu. Trong một nghiên cứu trên người bị thoái khớp cho thấy việc bôi thuốc có chứa 3% ngải cứu sẽ giảm thiểu mức độ đau đáng kể. Tuy nhiên không bôi trực tiếp ngải cứu lên da vì sẽ dễ gây tình trạng bỏng rát.

Về tác dụng làm dịu cơn đau của ngải cứu cần được nghiên cứu thêm để có các bằng chứng xác thực.

Chống viêm

Trong ngải cứu có chứa artemisinin là một chất chống viêm mạnh mẽ có khả năng ức chế cytokine là hợp chất thúc đẩy quá trình viêm hay giảm chứng Crohn mà đặc trưng là viêm niêm mạc đường tiêu hóa.

Trị mụn và dưỡng da

Đắp mặt bằng ngải cứu tươi giã nát có thể giúp trị mụn và làm hồng da.

Chữa suy nhược cơ thể

Món gà hầm ngải cứu có thể bổ sung dưỡng chất cho những ai bị suy nhược cơ thể.

Giảm mỡ bụng

Bạn có thể rang ngải cứu với muối rồi bỏ vào túi để chườm bụng. Cách này có thể giúp bạn giảm mỡ bụng, giữ ấm, ngăn ngừa táo bón và chữa đau lưng.

Sai lầm nghiêm trọng khi ăn ngải cứu

Ăn nhiều ngải cứu

Trong ngải cứu có dược tính cao nên ngải cứu cũng có nhiều tác dụng phụ. Với một số người, nếu dùng ngải cứu quá nhiều có thể gây ra ngộ độc thần kinh làm cho dây thần kinh trung ương bị hưng phấn quá mức dẫn tới chân tay run giật cục bộ hoặc co giật. Nó có thể khiến cho bạn bị hoa mắt chóng mặt, ảo giác, nói sảng..

Nếu bạn dùng liều cao và thường xuyên có thể bị ngộ độc. Biểu hiện của ngộ độc thông thường là miệng và họng bị kích thích nhẹ, cảm giác khô, khát. Sau khoảng nửa giờ do dạ dày, ruột bị viêm cấp tính, sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị; đau bụng, lợm giọng, buồn nôn, nôn…

Theo các chuyên gia Đông y thì người khỏe mạnh bình thường chỉ nên ăn ngải cứu từ 1-2 lần/tuần. Nếu như bạn không có bệnh, không nên sử dụng nước sắc ngải cứu, như một thứ nước uống thường xuyên giống như nước trà.

Ăn ngải cứu khi bị viêm gan

Tinh dầu trong ngải cứu là thành phần có tác dụng chữa bệnh, nhưng cũng là một thành phần có độc tính. Nếu người bị viêm gan ăn ngải cứu, khi đó dược chất đi vào gan sẽ gây ra rối loạn chuyển hóa của tế bào gan, dẫn tới viêm gan cấp tính do trúng độc và viêm gan vàng da, khiến cho gan to, nước tiểu đục, nước tiểu có lẫn dịch mật (chứng bệnh biliuria). Do đó người bị viêm gan nên tránh xa món này.

Ăn ngải cứu khi bị rối loạn đường ruột cấp tính

Một trong những tác dụng nổi bật của ngải cứu đó là giúp cơ thể tăng việc đi tiểu, vì thể nó được xem là một vị thuốc nhuận tràng hiệu nghiệm. Thế nhưng, chính do tác dụng này mà những người bị rối loạn đường ruột cấp tính cần phải tránh xa ngải cứu, nếu không bệnh tình sẽ khó kiểm soát và ngày một trầm trọng hơn.

Phụ nữ ăn ngải cứu khi mang thai

Có hai trường hợp, nếu mang thai và thai phát triển bình thường: Không nên dùng bất kỳ dược liệu nào, đặc biệt là ngải cứu.

Tuy nhiên với một số trường hợp bị động thai có dấu hiệu ra máu, bạn có thể dùng ngải cứu bằng cách sao cháy, sau đó vẩy một chút nước vào cho hết hỏa độc và sắc lên uống. Tuy nhiên, cũng cần phải thận trọng khi uống, tốt nhất đi khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị đúng và kịp thời.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai thời kỳ 3 tháng đầu không nên dùng bất kỳ dược liệu nào, đặc biệt là ngải cứu. Một số nghiên cứu mới đây cho thấy bà bầu ăn quá nhiều ngải cứu trong ba tháng đầu mang thai sẽ làm tăng nguy cơ bị ra máu, co bóp cổ tử cung nên dễ dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Chính vì thế, bà bầu nên chú ý khi ăn ngải cứu để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Ăn ngải cứu khi đang uống thuốc

Các hợp chất trong ngải cứu tác động đến các thuốc điều trị động kinh như gabapentin và primidone làm bệnh tình không thuyên giảm, cũng như tác động đến warafin dùng điều trị bệnh tim gây chảy máu đường ruột.

Như vậy, ngải cứu tuy tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn thường xuyên hàng ngày. Đối với một số trường hợp như đã nêu trên thì cần có sự tư vấn của bác sĩ trước khi dùng loại thảo mộc này nhé.

Nguồn: https://tienphong.vn/sai-lam-khi-an-ngai-cuu-co-the-dan-den-ngo-doc-dong-kinh-biet-ma-tranh-xa-keo-hoi-khong-kip-post1458289.tpo