Những món chè ngon đặc trưng mùa thu Hà Nội mà ai cũng nên thử

Tại sao mùa thu Hà Nội lại là thời điểm thích hợp để khám phá ẩm thực?

Mùa thu Hà Nội là mùa để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách với những nét đặc trưng riêng. Không chỉ tiết trời giao mùa mát mẻ, lá vàng rợp các tuyến phố mà còn khiến du khách nao lòng bởi mùi hoa sữa thơm nồng nàn. Với thời tiết này, nếu được trải nghiệm một vòng ẩm thực Hà Nội cùng những người thương hoặc người thân trong gia đình thì quả là một trải nghiệm đầy lãng mạn, vương vấn mà không phải ở đâu cũng có được. Đến với Hà Nội độ thu về, bạn cũng đừng quên đắm mình trong những món chè ngon với hương vị dịu nhẹ mang nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội nhé.

5 món chè ngon mang nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội

Chè cốm bưởi cốt dừa

Chè bưởi cốm non cốt dừa là món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội. Món ăn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa bưởi, cốm và cốt dừa, tạo nên món ăn có hướng vị ngọt thanh, nhẹ nhàng. Chè cốm thơm bùi, ăn không bị ngán cùng với đó là màu cốm xanh vô cùng bắt mắt. Chưa kể mùi thơm của cốm non còn khiến cho món ăn này càng thêm dậy mùi. Ghé thăm Hà Nội nhất định phải thử ngay món chè bưởi cốt dừa cốm non nhé. (Ảnh: Lan Trần Phương)

Chè khúc bạch hạnh nhân

Trong những ngày thu mát mẻ thì rất thích hợp để thưởng thức ngay một bát chè hạnh nhân. Những miếng khúc bạch mịn mượt, mát lịm, dẻo dẻo, thơm béo kết hợp với nhãn tươi thanh mát, điểm xuyết từng lát hạnh nhân rang thơm lừng làm cho món chè trở nên vô cùng hài hòa. Lướt qua ẩm thực Hà Nội nhất định nên thử món chè này để cảm nhận hương vị đặc trưng của nó nhé.

Chè thập cẩm

Bạn có thể dễ dàng thấy chè thập cẩm ở bất kỳ ở địa phương nào. Tuy nhiên, để thưởng thức một bát chè chất lượng, thơm ngon và có nhiều hương vị khác biệt thì nhất định phải thử ngay món chè này ở Hà Nội. Một cốc chè đầy đặn bổ dưỡng mang nhiều vị khác biệt như các loại trân châu, thạch, đậu xanh, đậu đỏ hoa quả theo mùa, viên trôi nước nhỏ, và thậm chí có cả một miếng cốm xào,… thì thật sự rất xứng đáng cho trải nghiệm ẩm thực của mùa thu Hà Nội.

Chè Thái

Chè Thái món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết sức hút trong danh sách các món ăn ngon khi Hà Nội vào thu. Món ăn hấp dẫn bởi sự đa dạng về màu sắc, mùi vị của hàng loạt nguyên liệu tươi ngon, nào là mít thơm lừng, nhãn tươi giòn, hạt lựu, bông tuyết, rau câu thái sợi,… Bên cạnh đó, chè Thái có thể dễ dàng được tìm thấy ở bất kỳ chợ nào hoặc những khu quà vặt nhộn nhịp. Một số nơi đựng chè trong cốc cho sẵn đá xay. Tuy vậy, chè Thái đúng điệu phải đựng trong bát.

Chè nhãn lồng hạt sen

Nhãn lồng hạt sen vốn là một trong những món chè cầu kỳ đất Huế nay trở nên khá phổ biến ở các vùng khác, trong đó có Hà Nội. Sen tươi, nhãn có cùi ráo, trắng nõn và ngọt lịm, tạo nên món chè vừa dân dã vừa thanh tao (Ảnh: Trần Trung Hiếu)

Trên đây là 5 món chè ngon mang nét đặc trưng trong ẩm thực mùa thu Hà Nội. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những món ăn khác rất xứng đáng được trải nghiệm trong mùa thu Hà Nội này. Bạn có thể xem thêm tại Ẩm thực 360 trên Gia đình và Xã hội. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thật trọn vẹn của mùa thu Hà Nội.

