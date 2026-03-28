Một mình ở Đà Lạt, chàng trai sống chậm bằng những bữa cơm nhà

Buổi sáng ở Đà Lạt, trong căn bếp nhỏ, Trần Quang Huy, 28 tuổi, bắt đầu ngày mới bằng việc nấu một bữa cơm đơn giản. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, còn bên cạnh là chú mèo tên Bơ ngồi quan sát chăm chú. Nhịp sống chậm rãi ấy - Huy nói - đã trở thành một phần quen thuộc trong những năm tháng anh sống một mình.

Huy chuyển từ Bình Định (nay thuộc Gia Lai) lên Đà Lạt học tập từ năm 2016 rồi ở lại làm việc. Dù công việc bận rộn, anh vẫn duy trì ba thói quen mỗi ngày: nấu ăn, chụp ảnh món ăn và nuôi mèo. Với anh, đó không chỉ là sở thích mà còn là cách để giữ cân bằng giữa guồng quay công việc và cuộc sống cá nhân.

Căn bếp là nơi Huy tìm thấy sự thư giãn sau một ngày dài. Trừ những hôm bận, anh linh hoạt ăn ngoài, còn lại vẫn cố gắng duy trì việc tự nấu càng nhiều càng tốt.

Thói quen vào bếp bắt đầu từ khi anh còn học cấp 2, khi thường xuyên phụ mẹ nấu ăn và dần quen với những món cơ bản như canh, rau luộc, trứng chiên. Lâu dần, việc vào bếp trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Sinh ra ở miền Trung, Huy đặc biệt yêu thích những món đậm vị như cá kho, thịt kho.

Ngược lại, anh từng nhiều lần thất bại khi thử làm bánh - món mà bà nội người Huế thường làm. Không bỏ cuộc, anh kiên trì thử lại, điều chỉnh từng chút một. Với anh, mỗi lần nấu ăn không chỉ để ăn mà còn là quá trình học hỏi và hoàn thiện.

Sống ở Đà Lạt mang lại cho Huy nhiều cảm hứng. Rau củ tươi, đa dạng giúp anh khám phá thêm nhiều nguyên liệu mới và dễ dàng mua được nông sản sạch với giá hợp lý tại các khu chợ địa phương hoặc ngay tại vườn mà không cần vào siêu thị.

Trong tiết trời se lạnh, anh thường ưu tiên những món nóng, có nước hoặc đậm vị để phù hợp với khí hậu.

Tuy nhiên, theo Huy, hải sản ở đây không phong phú và giá cao, nên thực đơn của anh chủ yếu xoay quanh thịt và rau.

Không lên thực đơn cố định, Huy nấu theo cảm hứng. Có ngày anh chọn món quen thuộc, có ngày lại thử món mới xem được trên mạng.

Khi muốn đổi vị, anh chuyển sang nấu bún, cháo hay cà ri.

Từ việc nấu ăn, Huy bắt đầu chụp lại thành phẩm như một cách lưu giữ. Dần dần, anh chú ý hơn đến ánh sáng, bố cục và cách trình bày. Những bức ảnh mang phong cách tối giản với bát đĩa đơn sắc, nền trơn, hạn chế chi tiết để làm nổi bật món chính. Anh thường chụp vào khoảng 10-11 giờ, khi ánh sáng tự nhiên đẹp nhất. Buổi tối, anh gần như không chụp vì ánh sáng không đủ tốt và cũng không sử dụng thêm thiết bị hỗ trợ.

Khi chia sẻ lên mạng xã hội, loạt ảnh của Huy nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít người nhận xét hình ảnh "đẹp như ảnh AI" hay "giống Pinterest". Một số còn hài hước bày tỏ mong muốn được "góp gạo" hay "sang nhà ăn ké". Những lời khen đó còn là cách để Huy kết nối với nhiều người có cùng sở thích.

Huy nói, nấu ăn, chụp ảnh hay chăm sóc thú cưng không phải là điều gì lớn lao. Nhưng chính những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày lại giúp anh kiểm soát tốt hơn cuộc sống, giữ được sự cân bằng và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.