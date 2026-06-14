Loại thịt cung cấp selen dồi dào, hỗ trợ miễn dịch, tốt tim, chắc xương, làm món này cực kỳ ngon miệng

Tôm là loạt thit chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho và magie, góp phần bảo vệ hệ xương và răng.

Ngoài ra, tôm cung cấp selen và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, đồng thời chứa omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Hàm lượng vitamin B12 trong tôm cũng hỗ trợ quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau trong đó có món tôm sốt bơ tỏi với hương vị thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng cao.

Món ăn hấp dẫn với lớp tỏi phi vàng giòn, hương thơm đặc trưng quyện cùng vị ngọt tự nhiên của tôm tươi. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn tôm sốt bơ tỏi như sau:

Nguyên liệu

- Tôm càng

- Tỏi, bơ, nước mắm

- Hạt nêm, đường, tương ớt

- Dầu ăn

Cách làm

- Tôm mua về rửa qua với nước muối loãng rồi rửa lại bằng nước sạch, để ráo. Cắt bỏ phần chân và mắt tôm để hạn chế tình trạng bắn dầu khi chiên.

- Lột vỏ tôm, giữ lại phần đầu và đuôi để món ăn đẹp mắt hơn. Nếu muốn thuận tiện cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi khi ăn, có thể bóc bỏ toàn bộ vỏ. Phần càng tôm lớn có thể giữ lại để xào chung, còn càng nhỏ có thể bỏ.

- Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

- Phi tỏi vàng giòn

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Cho tỏi băm vào phi trên lửa nhỏ đến khi chuyển màu vàng đều và dậy mùi thơm. Tắt bếp, vớt tỏi ra rây để ráo dầu và giữ lại phần dầu phi tỏi.

- Dùng chính phần dầu vừa phi tỏi, đun nóng trở lại rồi cho tôm vào chiên nhanh trên lửa lớn. Khi tôm chuyển màu vàng đẹp mắt và săn lại thì vớt ra để riêng.

- Đặt một chiếc chảo khác lên bếp, cho dầu ăn và bơ vào đun đến khi bơ tan chảy hoàn toàn.

- Tiếp theo cho hạt nêm, nước mắm, đường, tương ớt và nước lọc vào khuấy đều. Khi hỗn hợp sốt sôi nhẹ, cho tôm đã chiên vào đảo đều.

- Xào khoảng 3 phút cho đến khi phần nước sốt sánh lại, bám đều quanh thân tôm và gia vị thấm sâu.

- Cho một nửa lượng tỏi phi vào đảo đều rồi tắt bếp.

- Gắp tôm ra đĩa, rắc phần tỏi phi còn lại lên trên. Món tôm cháy tỏi thành phẩm có màu vàng óng hấp dẫn, tôm dai ngọt tự nhiên, hòa quyện với vị mặn ngọt đậm đà và hương thơm đặc trưng của tỏi phi giòn rụm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện!