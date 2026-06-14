Ngôi làng nhỏ gây sốt vì 'báu vật' đầy ven suối, cuối tuần kín khách săn tìm

Những năm gần đây, trào lưu khám phá thiên nhiên kết hợp tìm kiếm khoáng vật đang thu hút đông đảo người yêu thích dã ngoại. Nhờ đó, làng Hào Lĩnh thuộc thị trấn Cam Lâm, thành phố Thặng Châu, tỉnh Chiết Giang bất ngờ nổi tiếng ngoài mong đợi.

Từ năm 2025, hàng loạt bài đăng chia sẻ kinh nghiệm "săn kho báu" tại đây liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Các hashtag như "huỳnh thạch Thặng Châu" hay "săn kho báu ở làng Hào Lĩnh" nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, biến ngôi làng vốn yên bình trở thành địa điểm check-in mới của giới trẻ, trang QQ đưa tin.

Mỗi dịp cuối tuần, những con đường nhỏ dẫn vào làng chật kín xe cộ. Xe mang biển số từ Thượng Hải, Ninh Ba, Kim Hoa và nhiều địa phương khác nối đuôi nhau kéo đến.

Có thời điểm, hàng trăm người cùng xuất hiện trong làng để tìm kiếm những viên khoáng vật nhiều màu sắc được ví như "đá quý thiên nhiên".

Du khách ùn ùn đổ về ngôi làng nhỏ để săn tìm “đá quý”. Ảnh: QQ

Trên các sườn đồi, ven suối hay những bãi đá lộ thiên, du khách đủ mọi lứa tuổi say mê lật từng viên sỏi, tìm kiếm các tinh thể lấp lánh.

Không ít người còn mang theo xô nhựa, búa địa chất và dụng cụ chuyên dụng, khiến khung cảnh chẳng khác nào một cuộc thám hiểm thực thụ.

Điều khiến Hào Lĩnh trở nên nổi tiếng chính là những mẫu huỳnh thạch (fluorite) sở hữu vẻ đẹp hiếm có. Dưới ánh nắng mặt trời, các tinh thể huỳnh thạch trong suốt như pha lê, phản chiếu nhiều gam màu khác nhau.

Đặc biệt, nhiều viên đá có sự chuyển sắc từ tím, xanh lá, xanh lam đến vàng nhạt trên cùng một khối tinh thể, tạo nên hiệu ứng giống như cầu vồng thu nhỏ.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng gây sốt. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi những viên đá nằm lẫn trong đất đá ven đường lại sở hữu vẻ đẹp không thua kém các loại đá trang sức đắt tiền.

Có người may mắn tìm được những tinh thể gần như nguyên vẹn, trong khi nhiều du khách khác vẫn vui vẻ mang về vài mảnh huỳnh thạch nhỏ như món quà lưu niệm độc đáo từ thiên nhiên.

Ông Trần Lợi Hoa, Bí thư Chi bộ làng Hào Lĩnh, cho biết, khu vực này từng là vùng khai thác huỳnh thạch nổi tiếng cách đây hơn 50 năm.

Khi đó, trên các ngọn núi quanh làng tồn tại nhiều hầm mỏ khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, để phục vụ công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, toàn bộ hoạt động khai thác đã được dừng lại từ nhiều năm trước.

Theo ông, những viên huỳnh thạch mà du khách hiện nay tìm thấy chủ yếu là khoáng vật bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển trước đây hoặc được nước mưa cuốn trôi từ các khu vực khai thác cũ xuống các triền đồi, khe suối.

Chính điều này đã vô tình tạo nên một "kho báu thiên nhiên" hấp dẫn đối với những người yêu thích khám phá địa chất.

Trước những thắc mắc của du khách về độ an toàn, chính quyền địa phương cho biết, làng từng thuê đơn vị chuyên môn thực hiện đo đạc mức độ bức xạ môi trường. Kết quả cho thấy các chỉ số đều thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng an toàn cho phép.

Đại diện cơ quan tài nguyên thiên nhiên thành phố cũng khẳng định, thành phần chính của huỳnh thạch là canxi florua (CaF₂), mức phóng xạ rất thấp và không gây nguy hiểm khi cầm nắm, trưng bày hoặc sưu tầm trong điều kiện thông thường.

Dù hoạt động tìm kiếm huỳnh thạch hiện được phép, cơ quan chức năng vẫn đưa ra khuyến cáo rõ ràng. Du khách chỉ được nhặt bằng tay các mảnh huỳnh thạch nhỏ đã tách rời khỏi mạch khoáng để làm kỷ niệm hoặc phục vụ mục đích quan sát.

Mọi hành vi đào bới bằng cuốc, xẻng, búa phá đá; khai thác quy mô lớn; sử dụng chất nổ hoặc tự ý xâm nhập các hầm mỏ cũ đã bị phong tỏa đều bị nghiêm cấm.

Sự nổi tiếng bất ngờ của làng Hào Lĩnh cho thấy sức hút ngày càng lớn của các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui "săn kho báu", việc bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và đảm bảo an toàn cho du khách vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương.