5 loại cá giá bình dân được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao: Giàu omega-3, ít nguy cơ tích tụ kim loại nặng, rất đáng có trên mâm cơm mùa hè

Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng giống nhau. Một số loài cá lớn, sống lâu năm và nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn có thể tích tụ thủy ngân hoặc các kim loại nặng nhiều hơn. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên những loại cá biển nhỏ hoặc cá có vòng đời ngắn để vừa tận dụng được nguồn dinh dưỡng quý giá, vừa hạn chế nguy cơ tiếp xúc với các chất không mong muốn.

Dưới đây là 5 loại cá vừa giàu dưỡng chất, giá thành tương đối dễ tiếp cận, lại được đánh giá là phù hợp cho bữa cơm gia đình trong mùa hè.

Cá mòi – “kho dự trữ” omega-3 tự nhiên cho não bộ

Trong danh sách các loại cá giàu omega-3, cá mòi luôn nằm trong nhóm được đánh giá cao nhất. Dù kích thước nhỏ nhưng loại cá này chứa hàm lượng lớn DHA và EPA – hai axit béo thiết yếu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ, khả năng ghi nhớ và sức khỏe tim mạch.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là cá mòi có vòng đời ngắn nên ít tích tụ thủy ngân hơn nhiều loại cá lớn. Ngoài ra, cá mòi còn giàu vitamin B12 và canxi. Với những loại cá mòi đóng hộp hoặc chế biến mềm xương, người ăn có thể hấp thu thêm lượng canxi đáng kể từ phần xương cá.

Cá mòi có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như sốt cà chua, nướng hoặc ăn kèm salad rau xanh trong những ngày nắng nóng.

Cá thu đao – thực phẩm tốt cho mắt và trí não

Tại Nhật Bản, cá thu đao (sanma) là món ăn rất phổ biến mỗi khi vào mùa. Loại cá này chứa lượng lớn DHA cùng các vitamin A và D, những dưỡng chất quan trọng đối với thị lực và sức khỏe xương khớp.

Đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, học sinh, sinh viên hoặc người cao tuổi, việc bổ sung cá thu đao vào thực đơn có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ mắt và giảm tình trạng khô mắt.

Điểm cộng của cá thu đao là thịt thơm, béo vừa phải và khá dễ chế biến. Chỉ cần nướng muối, áp chảo hoặc kho tiêu đơn giản cũng đã tạo nên một món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình.

Cá trứng – nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng

Nhiều người yêu thích cá trứng bởi vị béo bùi đặc trưng, đặc biệt là phần trứng bên trong. Tuy nhiên, giá trị của loại cá này không chỉ nằm ở hương vị.

Cá trứng cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và phốt pho. Phần trứng cá còn chứa lecithin – một dưỡng chất tham gia vào quá trình hoạt động của hệ thần kinh và não bộ.

Do thuộc nhóm cá biển nhỏ nên cá trứng cũng được xem là lựa chọn có nguy cơ tích tụ kim loại nặng thấp hơn nhiều loài cá lớn.

Món cá trứng chiên giòn, nướng hoặc sốt mắm tỏi thường rất được trẻ em yêu thích, đồng thời giúp thay đổi khẩu vị cho những bữa cơm mùa hè.

Cá thu – “người bảo vệ thầm lặng” của hệ tim mạch

Nhắc đến các loại cá giàu omega-3, cá thu luôn là cái tên quen thuộc. Hàm lượng EPA và DHA trong cá thu có thể hỗ trợ giảm triglyceride trong máu, góp phần bảo vệ thành mạch và duy trì sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, cá thu còn chứa coenzyme Q10 – hợp chất tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng cho tế bào, đặc biệt quan trọng với cơ tim.

Một miếng cá thu nướng, cá thu kho tiêu hay cá thu sốt cà chua không chỉ đưa cơm mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Ăn cá thế nào để nhận được nhiều lợi ích nhất?

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng không nên chỉ tập trung vào một loại cá duy nhất. Việc đa dạng hóa các nguồn thủy sản giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau và hạn chế nguy cơ tích tụ các chất không mong muốn.

Để tối ưu lợi ích sức khỏe, nên ưu tiên:

Ăn cá từ 2–3 bữa mỗi tuần.

Lựa chọn nguồn cá có xuất xứ rõ ràng.

Ưu tiên các loài cá biển nhỏ hoặc cá có vòng đời ngắn.

Chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng hoặc kho thay vì chiên ngập dầu.