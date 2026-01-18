Khách nước ngoài nhờ tìm lại địa điểm chụp ảnh 22 năm trước

Joel Carpio, 54 tuổi, đang tìm kiếm một nhà hàng tại Hạ Long hoặc Hà Nội để thực hiện bộ ảnh tái hiện ký ức sau hơn hai thập kỷ rời xa Việt Nam. Ông từng là kỹ sư công trường trong đội ngũ xây dựng cầu Thanh Trì giai đoạn 2003-2006 và dự kiến đưa gia đình trở lại thăm các địa danh cũ vào tháng 2 tới.

Trong bức ảnh còn giữ lại, Joel mặc áo xanh, sọc trắng, đỏ, cùng ba người bạn đồng hương tạo dáng như poster của nhóm nhạc Philippines - The Eraserheads. Cổng nhà hàng được làm theo kiểu mái ngói, treo tấm biển viết chữ nét thư pháp "Ẩm thực Việt Nam". Joel cũng không nhớ rõ mình có ăn ở nhà hàng này không hay chỉ đi ngang qua.

Bức ảnh này chụp bằng máy ảnh phim nên Joel không thể tìm dữ liệu vị trí từ ảnh gốc. Ông không chắc 100% bức ảnh được chụp ở Hạ Long hay Hà Nội nhưng thiên về phương án Hạ Long hơn. Trong số ít bức ảnh còn sót lại ở Việt Nam, Joel tìm thấy thêm một tấm ảnh mình mặc áo khoác tương tự khi đi du lịch thuyền gỗ tên Âu Lạc 04. Du khách 54 tuổi nói có lẽ bức ảnh được chụp vào tháng 12 khi phòng hành chính tổ chức cho công nhân du lịch Hạ Long.

Cầu Thanh Trì nơi Joel làm việc khi đó là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của thủ đô. Dự án huy động hàng trăm chuyên gia quốc tế từ các tập đoàn lớn như Obayashi và Sumitomo Mitsui, biến khu vực ven sông Hồng từ những bãi bồi hoang sơ thành đại công trường.

Joel (thứ hai bên phải) chụp ảnh cùng nhóm bạn. Ảnh: NVCC

Joel chia sẻ rằng Việt Nam trong tâm trí ông là những ngày đi xe ôm tới Tràng Tiền Plaza hoặc làm việc giữa bụi bặm công trường. Ông thừa nhận bản thân không còn nhận ra Hà Nội hay Hạ Long khi xem các hình ảnh hiện tại qua internet. Sự thay đổi về hạ tầng và dịch vụ khiến một người từng sống tại đây nhiều năm như Joel cảm thấy vừa lạ lẫm vừa phấn khích.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, kỹ sư 54 tuổi đã đăng tải thông tin lên các hội nhóm du lịch nhưng chưa nhận được phản hồi chính xác. Ông thậm chí tìm cách liên lạc với những đồng nghiệp cũ người Việt từng làm việc tại dự án cầu Thanh Trì để khơi gợi lại ký ức về các điểm ăn uống thời đó, nhưng chưa có kết quả.

Joel cho biết bản thân sẽ rất tiếc nuối nếu không thể tìm thấy vị trí nhà hàng cũ vì nơi này có ý nghĩa đặc biệt, lưu giữ tinh thần của nhóm kỹ sư trẻ năm nào. Đối với ông, Việt Nam hiện tại là một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn và rất an toàn, thay vì chỉ là nơi để làm việc như những năm đầu thập niên 2000.

Trong trí nhớ của người kỹ sư Úc, Hà Nội những năm 2003 vẫn còn rất ít các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phương Tây và phương tiện di chuyển chính của người nước ngoài là xe ôm hoặc taxi. Khi nhìn bức ảnh cầu Thanh Trì hiện nay với hệ thống đường dẫn cao tốc và các tòa nhà cao tầng xung quanh, ông thừa nhận khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm các kỹ sư thực hiện những nhịp cầu đầu tiên.

Trước đây, khu vực này chủ yếu là vài hàng quán nhỏ, lụp xụp, bán đồ ăn cho đội xây cầu Long Biên.

"Cả Hà Nội khi ấy chắc chỉ có một hàng gà rán kiểu Mỹ, mọi thứ giờ thật đẹp dù chỉ nhìn qua ảnh", anh nói.

Ông Minh Hoàng, chủ một nhà hàng ở Hạ Long, nhận định lối kiến trúc mái ngói và chữ thư pháp trong ảnh rất phổ biến tại các tỉnh phía Bắc vào những năm 2000. Sau hơn 20 năm, tốc độ đô thị hóa tại Hạ Long diễn ra mạnh mẽ với việc hình thành các khu phố du lịch mới như Bãi Cháy hay Tuần Châu, nhiều cơ sở kinh doanh cũ đã giải thể hoặc thay đổi diện mạo hoàn toàn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn có hy vọng nếu có thể xác định được số hiệu tàu Âu Lạc 04 hoặc lịch trình cụ thể của các đoàn công nhân thời kỳ đó.

Joel mặc áo xanh, sọc trắng, đỏ cùng đồng nghiệp trên tàu Âu Lạc 04 ở Hạ Long. Ảnh: NVCC

Việc tìm lại địa điểm cũ để chụp ảnh không chỉ là sở thích cá nhân mà đã trở thành xu hướng của nhiều du khách quốc tế khi quay lại Việt Nam sau nhiều năm. Xu hướng "Travel back in time" hay "Nostalgia Travel" (du lịch hoài niệm) đang được ngành du lịch quan tâm, nhắm đến khách hàng là các chuyên gia hoặc người nước ngoài từng sinh sống tại Việt Nam. Những chuyến đi này mang lại giá trị cảm xúc cao và giúp quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới nhưng vẫn trân trọng những giá trị kỷ niệm.

Joel Carpio vẫn đang tiếp tục thu thập thêm thông tin từ người bạn đồng hương duy nhất còn giữ liên lạc trong nhóm 8 kỹ sư Philippines làm việc cùng ông tại cầu Thanh Trì năm xưa.

Ông khẳng định chuyến đi sắp tới cùng gia đình là cơ hội để ông giới thiệu với các con về nơi mình đã đóng góp một phần công sức vào việc xây dựng hạ tầng cho Thủ đô Hà Nội. Dù có tìm thấy nhà hàng cũ hay không, việc được đứng trên cây cầu mình từng xây dựng sau 22 năm vẫn là điều ông mong đợi nhất.

Trên thế giới, nhiều người cũng thích chụp lại bức ảnh tại cùng địa điểm sau hàng chục năm. Một trường hợp nổi tiếng là ba chị em người Anh, ngoài 60 tuổi - Pamela Cook, Tracey Waygood và Elaine McCartney. Vào tháng 1/2025, họ đã cùng nhau tái hiện bức ảnh trên bãi biển Castle ở Cornwall, Anh. Để làm được điều này, cả ba đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị các đồ vật tương đồng với ảnh cũ như áo tắm, khăn, gói đồ ăn nhẹ.

Bức ảnh cũ và mới của ba chị em. Ảnh: Jess Loydell