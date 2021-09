Mẹo nhìn hình dáng quả biết ngay thứ nào thơm ngon ngọt mát cả nhà khen ngon

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Tết Trung thu là mùa trái cây ngon ngọt nhất trong năm, bởi được hấp thu khí trời, dưỡng chất, đầy đủ nắng gió của mùa hè. Có những loại quả, nhìn hình dáng không đẹp nhưng ăn lại cực ngon.

Thị phải chọn quả vẹo

Quả thị là một trong những quả nhìn hình dáng quả mà đoán được quả nào ngon nhất.

Xưa các cụ có cách chọn quả thị bằng nhìn hình dáng quả là "thị vẹo". Những quả thị vẹo phải là những quả có núm lệch hẳn về một phía sẽ ngon hơn những quả thị tròn cân đối mà nhiều người thích bày mâm ngũ quả. Quả thị vẹo không đẹp mã, nhưng thơm và ít hột hơn những quả tròn.

Người trồng thị cứ đầu mùa là hái những quả thị đẹp, rửa sạch, xếp vào đĩa để thắp hương dâng cúng tổ tiên. Những quả thị tròn vàng óng ả, điểm lá xanh chỉ một lúc là tỏa hương thơm ngọt ngào, hòa với vầng trăng vằng vặc tạo nên không gian Trung thu an bình, ấm cúng.

Quả thị vẹo ngon hơn quả thị tròn. Ảnh minh họa.

Na phải méo

Bên cạnh "thị vẹo" thì na cũng phải chọn hình dáng quả "na méo" ăn mới thơm ngon. Theo dân gian thì những quả na méo quả thì mới nhiều thịt, ít hạt, vị ngọt thơm hơn. Nhưng không phải ai cũng chọn được na méo, vì cả một vườn na chỉ lọc được khoảng 10 - 20kg na méo.

Na có hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng rất cao lại dễ ăn nên nhiều người ưa thích, nhất là những trái ngon ngọt, dày cùi, ít hạt. Nhưng chuộng hơn là na dai, mùi thơm và vị ngọt sắc nổi bật hơn so với na bở. Phân biệt na dai và na bở dựa vào vỏ na: Vỏ na chín có vỏ mềm đó là na dai, vỏ cứng là na bở.

Bằng mắt nhìn bạn cũng có thể chọn những trái na ngon ngọt.

- Nhìn quả na mắt to sẽ ngon ngọt hơn.

- Những quả na mắt to, màu trắng ngà, không thâm đen hay nứt nẻ, còn nguyên cuống là na ngon (ngược lại những quả na nhiều vết nứt nẻ, có dấu hiệu chảy nước không nên chọn vì ăn không ngon, vị ủng).

Quả na méo nhiều thịt, ít hạt, vị ngọt thơm hơn. Ảnh minh họa.

Hồng quả tròn, da bóng, trơn

Quả hồng thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 11, có 2 loại phổ biến mà người dân hay gọi là hồng ngâm và hồng chín. Nhưng đối nghịch với "thị vẹo" thì quả hồng các cụ dạy là phải chọn quả tròn.

Chọn hồng cầm quả thấy chắc tay, màu sắc tươi đẹp. Tốt nhất chọn quả da bóng, trơn, sắp chín ăn sẽ ngon và mát hơn. Không nên chọn quả sống (xanh) vì không biết cách bảo quản đúng thì quả có thể không chín, hoặc chín nhưng vị vẫn chát, không ăn được, nếu tiếc của ăn vào còn có hại cho đường tiêu hóa.

Mua hồng ngâm đủ chín về gọt xong nên cho vào tủ lạnh bảo quản và nên ăn nhanh, không nên để lâu vì hồng ngả màu, bị nhũn là ăn mất ngon.

Hồng chín phải chờ đỏ vỏ, thịt mềm mới ăn được. Thứ hồng chín này khi chọn, rửa, hay bày vào đĩa thắp hương phải cần thận, nhẹ tay, vì vỏ nó rất mỏng, dễ bị xước, giập, nứt. Kinh nghiệm của các bà bán hàng là quả hồng có màu đỏ đậm thì càng ngon, càng ngọt, nhiều dinh dưỡng.

Hồng nên chọn quả tròn. Ảnh minh họa.

Quả hồng còn được dùng rộng rãi để ăn và làm thuốc trong Đông y, rất giàu vitamin C (giúp cơ thể chống đỡ với các loại virút), vitamin PP (chống đỡ sự mệt mỏi, trầm cảm, cũng như cải thiện sức khỏe làn da và tóc), magiê (cần thiết cho tim hoạt động tốt), sắt (giúp da hồng hào và duy trì thành phần đúng của máu), kali (củng cố thành mạch máu) và iod.

Quý nhất là đường thực vật trong quả hồng tốt cho người bị bệnh tim mạch, lợi tiểu nhẹ, còn được dùng trị các bệnh về dạ dày, đặc biệt là rối loạn đường ruột. Quả hồng ngọt giúp chế ngự cơn đói rất tốt mà vẫn không có nhiều calori, được các nhà dinh dưỡng khuyên bổ sung khẩu phần ăn cho người thừa cân.

Hồng ngâm phải đủ chín, tránh ăn quả xanh. Ảnh minh họa.

Ổi cuống nhỏ, da căng xanh nhưng phải hơi sần

Quả ổi thường có nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu (như: Ca, Mg, Fe, ít chất béo bão hoà, cholesterol và natri nhưng chứa nhiều chất xơ ăn kiêng, vitamin C, A, kẽm, kali và mangan.vitamin các loại, Beta caroten… bổ dưỡng, cải thiện khả năng miễn dịch. đem lại nhiều lợi ích trong việc giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Ổi phải chọn quả xanh mướt, hơi sần mới ngon. Ảnh minh họa.

Vitamin C trong ổi cao gấp 4 lần so với cam, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, chống các tác nhân gây nhiễm trùng, ức chế các phân tử gây viêm như prostaglandin trong điều kiện tự miễn, giảm nguy cơ ung thư, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, chống lão hóa da... Nhiều nghiên cứu cho thấy Vitamin C, A rất cao trong quả ổi giúp dưỡng da bớt các nếp nhăn, kéo dài tuổi thanh xuân, cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát tốt cho người cao huyết áp.

Người chán ăn, hoặc bị suy nhược cơ thể thì nên dùng nước ổi ép rất tốt giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Bí quyết chọn ổi thơm ngon, giòn mát không khó. Bạn nhìn quả ổi thấy quả nào cuống nhỏ, da căng xanh mướt, nhưng phải hơi sần sần thì mới giòn ngon. Loại ổi da trơn nhẵn thì bên trong thường xốp và ít ngọt.

Lưu ý là vào mùa mưa ổi sẽ không ngon, vị nhạt hoặc chua. Vì thế sau mưa vài ngày không nên thu hái hay mua ổi về ăn. Chỉ nên mua ổi vào những ngày trời nắng quả mới giòn và ngọt mát.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/meo-nhin-hinh-dang-qua-biet-ngay-thu-nao-thom-ngon-ngot-mat-ca-nha-khe...Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/meo-nhin-hinh-dang-qua-biet-ngay-thu-nao-thom-ngon-ngot-mat-ca-nha-khen-ngon-20210914204500093.htm