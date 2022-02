Loại rau "vua" vào mùa giá rẻ, một cốc nước ép có lượng canxi ngang cốc sữa

Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Loại rau này là vị thuốc quý trong đông y, có tác dụng chữa nhiều bệnh, chứa nhiều vitamin C, canxi, khoáng chất…, rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Được mệnh danh là "vua của các loại rau" bởi trong thành phần dinh dưỡng rau bắp cải có chứa 22 calo, 1g đạm, 2g chất xơ... cùng nhiều vitamin K, C, folate... rất tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra, trong rau bắp cải còn có chứa nhiều hàm lượng canxi cao nhất trong các loại rau.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng canxi trong một cốc nước ép bắp cải có thể tương đương với một cốc sữa. Chính vì vậy, hãy thường xuyên ăn rau bắp cải để cải thiện tình trạng xương khớp của bạn.

Ngoài ra, trong rau bắp cải có chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Đồng thời, khi bạn thường xuyên ăn bắp cải có thể tốt cho dạ dày và tiêu hóa, đồng thời ngăn ngừa táo bón.

Không chỉ là loài rau giàu vitamin, cải bắp còn là vị thuốc quý trong Đông y, có tác dụng chữa nhiều bệnh mà không phải ai cũng biết tới.

Bắp cải hay cải bắp (Brassica oleracea nhóm Capitata) là một loại rau chủ lực trong họ Cải. Nó là cây thân thảo, có hoa, thuộc nhóm hai lá mầm với các lá tạo thành một cụm đặc có hình dạng gần giống hình cầu đặc trưng.

Bắp cải là loại rau cực kỳ quen thuộc của người Việt. Đặc biệt, trong mùa này, bữa cơm gia đình không thể thiếu các món ăn từ bắp cải được chế biến từ xào, luộc, nhúng lẩu, muối dưa,...

Cải bắp có chứa thành phần dinh dưỡng và lượng vitamin nhiều gấp 3, 6 lần khoai tây và 4,5 lần so với cà rốt.

Dinh dưỡng trong bắp cải

Cải bắp có chứa thành phần dinh dưỡng và lượng vitamin nhiều gấp 3, 6 lần khoai tây và 4,5 lần so với cà rốt. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa vitamin A và P trong cải bắp còn làm thành mạch máu bền vững hơn.

Đặc biệt, trong loại rau xanh này cũng chứa chất chống ung thư như sulforaphane, indoll-33 carbinol và phenethyl isothiocyanate. Thế nhưng, bắp cải vẫn còn rất nhiều tác dụng khác mà dường như rất ít người biết tới.

Công dụng của rau bắp cải

1. Giúp ích trong quá trình hình thành các tế bào hồng cầu:

Sắt là khoáng chất cần thiết trong quá trình sản sinh hồng cầu. Ngoài việc bổ sung thịt bò, gan hoặc trứng gà, bạn cũng có thể thêm bắp cải vào chế độ dinh dưỡng để cung cấp sắt cho cơ thể và ngăn ngừa thiếu máu. Để tối ưu hàm lượng sắt trong bắp cải, bạn nên bổ sung đồng với nước cam, chanh hoặc nước bưởi.

Bắp cải xào đơn giản lại ngon miệng.

2. Có lợi cho tim mạch

Trong bắp cải có chứa rất nhiều kali. Vậy nên, đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp duy trì và lưu thông máu khỏe mạnh, tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Đặc biệt kali trong bắp cải còn giúp giảm thiểu đi các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp hiệu quả.

3. Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C không chỉ có nhiều trong các loại trái cây như cam, nho hay táo mà vitamin C còn hiện diện trong loại rau xanh như bắp cải. Do đó, bắp cải còn đem lại công dụng giúp cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn.

4. Thải độc cho cơ thể

Bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể nhờ vào lượng lớn lưu huỳnh và vitamin C có trong thực phẩm này.

5. Phòng ngừa ung thư

Bắp cải và các loại rau xanh cùng họ còn giúp chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Loại thực phẩm này có chứa chất kích thích enzim mang lại hiệu quả trong việc kiềm chế tốc độ tăng trưởng khối u.

Mới đây, một nghiên cứu ở Trung Quốc cũng đã chỉ ra rằng những phụ nữ tiêu thụ một số lượng nhất định các loại rau như bắp cải, bông cải xanh đã giảm được đáng kể nguy cơ của các triệu chứng ung thư vú.

Bắp cải là sự lựa chọn tuyệt vời cho người muốn giảm cân.

6. Giảm cân

Đối với những người muốn giảm cân một cách tự nhiên và lành mạnh thì bắp cải chính là một sự lựa chọn tuyệt vời.

So với các loại thực phẩm khác thì bắp cải có chứa nhiều thành phần hữu ích như vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác.

Ta có thể sử dụng nhiều bắp cải vì nó chứa hàm lớn chất xơ và rất ít calo, do vậy sẽ không làm bạn bị tăng cân.

7. Chống viêm

Trong bắp cải có một chất là Glutamine là một chất chống viêm mạnh. Bởi thế nên, ăn bắp cải thường xuyên có thể làm giảm các tác dụng tiêu cực mà các bệnh như viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp, sốt và các rối loạn về da gây nên.

8. Tăng cường sức khỏe xương cốt

Các khoáng chất như canxi, magie và kali có trong bắp cải được biết đến với khả năng duy trì sức khỏe của xương.

9. Tốt cho não

Vitamin K và anthocyanin trong bắp cải và các loại rau cùng họ có thể giúp ucsh cho sức khỏe tâm thần và sự tập trung não bộ.

10. Ích lợi cho mắt

Bắp cải là một loại rau quả có chứa beta-carotene. Thường xuyên ăn bắp cải đem lại lợi ích giúp ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và có thể cải thiện sức khỏe của mắt cũng như ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

11. Hiệu quả với bệnh nhức đầu

Sử dụng lá bắp cải như một miếng gác ấm có thể giúp giảm đi các triệu chứng liên quan đến bệnh đau đầu. Bên cạnh đó, việc nghiền lá bắp cải và đặt nó lên trán cũng có thể làm giảm đi triệu chứng này.

Đối với việc đau đầu mãn tính thì nước ép bắp cải (25-50ml) mỗi ngày sẽ là thức uống tuyệt vời giúp xóa bỏ đi chứng bệnh này.

12. Nhuận tràng

Bắp cải cũng giống như một số loại rau xanh khác, giúp việc đại tiện trở nên dễ dàng nhờ vào hàm lượng lớn chất xơ có trong nó.

Bắp cải cuộn thịt hấp là món ăn bổ dưỡng.

13. Có lợi cho thai nhi

Trong bắp cải có chứa rất nhiều axit folic. Mà đây chính là thành phần quan trọng với sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, phụ nữ mang thai lại càng cần bổ sung thêm bắp cải để giúp hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của em bé sau này.

14. Cây thuốc của người nghèo

Trong Đông y, cải bắp có vị ngọt tính hàn, không độc, có tác dụng cầm máu, hoạt huyết, lợi tiểu, trừ đàm thấp, làm mát phổi, thanh nhiệt,...

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/loai-rau-vua-vao-mua-gia-re-mot-coc-nuoc-ep-co-luong-canxi-ngang-coc...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/loai-rau-vua-vao-mua-gia-re-mot-coc-nuoc-ep-co-luong-canxi-ngang-coc-sua-d530993.html