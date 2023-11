Loại rau ngừa cảm lạnh có nhiều mùa đông, đừng chỉ luộc mà nên chế biến các món ăn ngon miệng này

Rau bắp cải ngừa cảm lạnh ngày đông

Rau bắp cải thường được trồng nhiều vào mùa đông. Bạn chỉ cần mua một cây bắp cải là có thể chế biến được nhiều món ăn đơn giản, từ luộc đến xào… Rau bắp cải bổ dưỡng và có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Bắp cải có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, bắp cải giàu vitamin C, vitamin E, betacarotene và các yếu tố vi lượng. Nguồn vitamin C cao từ bắp cải, trái cây là trợ thủ đắc lực để tăng đề kháng, ngăn ngừa cảm lạnh và các bệnh lý mùa đông. Vitamin C có tác dụng thúc đẩy quá trình tổng hợp protein miễn dịch, cải thiện các enzym chức năng trong cơ thể. Ngoài ra, chất xơ vitamin dồi dào trong bắp cải có thể giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa sau khi ăn, giảm táo bón.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, bắp cải là loại rau có chứa nhiều axit folic giúp sản xuất mới và duy trì các tế bào khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật. Cứ 100 gram bắp cải chứa khoảng 240 microgam axit folic tự nhiên, gấp khoảng 38 lần so với táo.

Đừng chỉ luộc bắp cải mà nên chế biến một số món ngon sau

* Bắp cải cuốn thịt lợn

Nguyên liệu: 1 cái bắp cải, thịt lợn 200gr, cà rốt 1 củ, nấm hương, hành lá, gia vị.

Cách làm:

Bước 1: Thịt lợn rửa sạch, xay nhỏ rồi nêm chút gia vị trộn đều tầm 15 phút cho ngấm. Bắp cải, cà rốt, nấm hương, hành lá nhặt rửa sạch. Cà rốt, nấm hương, hành thái nhỏ rồi trộn với thịt giống như gia vị làm nem rán.

Bước 2: Cho cả cây bắp cải vào hấp vừa mềm tới, tách từng lá bắp cải ra rồi cắt đi phần cứng của lá để cuốn cho dễ. Hoặc có thể tách từng lá bắp cải để hấp. Tiếp đó trải lá bắp cải ra và cho thịt vào cuốn lại. Cuối cùng dùng hành chần cột lại.

Bước 3: Lấy nồi nước vừa luộc bắp cải và hành lá để làm nước dùng. Cho bắp cải cuốn thịt vừa làm vào hấp tới khi chín là được. Món ăn này nên ăn nóng mới ngon.

* Nộm gà bắp cải

Nguyên liệu: Thịt gà xé, bắp cải, cà rốt, hành tây, gia vị giấm, bột canh. Ngoài ra có ớt, chanh, nước mắm, đường để làm nước mắm pha.

Cách làm:

Bước 1: Hành tây bỏ vỏ, thái lát rồi ngâm hành với giấm, thêm chút đường và nước mắm để cho bớt hăng và ngấm mềm.

Bước 2: Bắp cải, cà rốt rửa rồi thái lát thành sợi mỏng rối. Thịt gà xé cho vào âu to, cho bắp cải và cà rốt, hành tây đã sơ chế vào cùng.

Bước 3: Nước mắm pha bằng 1 quả chanh to, 2 thìa nước mắm, 3 thìa đường và ớt thái, nêm cho vị chua cay mặn ngọt ngon vừa ăn là được. Sau đó, tưới nước mắm này vào âu thịt gà xé đã trộn ở trên. Vừa vì thì rắc thêm rau răm thái nhỏ, trộn đều là được.

* Xào miến cùng bắp cải

Nguyên liệu: Nửa cái bắp cải; 100gr miến; củ cà rốt; nấm mèo, gia vị.

Cách làm

Bước 1: Ngâm miến với nước lạnh trong 5 - 10 phút, vớt ra cắt miếng vừa ăn. Khi miến chưa khô hẳn cho muống dầu ăn vào trộn để miến không bị dính. Bắp cải và cà rốt rửa sạch, cắt thành sợi. Nấm mèo ngâm rồi cũng cắt sợi dài nhỏ

Bước 2: Cho chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi xào nấm mèo trước, rồi lần lượt cho bắp cải và cà rốt vào. Khoảng 5 phút, bạn cho tiếp hạt nêm, bột ngọt, nước tương mỗi thứ 1 thìa vào xào thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng, cho miến vào đảo đều tay cho ngấm gia vị, nêm vừa miệng là được.

Bắp cải trắng hòa quện màu cam đỏ cùng miến ngọt sẽ càng thêm hấp dẫn và không kém phần ngon miệng khi được ăn nóng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]