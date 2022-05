Loại rau mùa hè giúp bổ máu, đẹp da, tốt cho xương khớp, nhưng khi ăn nhất định phải tránh điều này

Loại rau được nhắc nhiều trong mùa hè đó là rau dền đỏ. Đây là loại rau có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, nhưng cần thận trọng khi ăn nếu không muốn bị độc tố.

4 điều nhất định phải tránh khi ăn rau dền

Không hâm lại, không ăn khi để qua đêm

Rau dền nấu chín không nên hâm đi hâm lại nhiều lần vì nitrat có trong lá sẽ bị chuyển đổi thành nitrit là chất nguy cơ gây ung thư và không tốt cho trẻ nhỏ.

Không ăn cùng thịt ba ba

Đặc biệt, không nên ăn thịt ba ba cùng với rau dền vì theo Đông y, việc 2 thứ này kết hợp với nhau có thể gây độc. Gặp trường hợp này, cần uống nước rau muống giã hoặc ăn rau muống sống để giải độc.

Không ăn khi cơ thể bị lạnh

Theo các chuyên gia, rau dền có tính mát, không thích hợp dùng cho người tiêu lỏng và tiêu chảy mạn tính, phụ nữ có thai hư hàn.

Không ăn khi bị bệnh gút hay bệnh sạn thận

Rau dền chứa nhiều acid oxalic ảnh hưởng nhiều trên sự ức chế hấp thu canxi và kẽm. Đồng thời dễ hình thành các sỏi oxalate nên cần tránh cho các bệnh nhân đang bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay bệnh sạn thận.

5 công dụng tuyệt vời của rau dền với sức khoẻ

Tốt cho xương khớp

Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Cải thiện chất lượng da

Giàu vitamin C, rau dền phát triển collagen có tác dụng như một chất chống oxy hóa. Rau dền không chỉ bao gồm các lợi ích sức khỏe, mà còn có lợi ích làm đẹp. Hàm lượng vitamin C trong rau dền giúp cải thiện chất lượng da nhờ sửa chữa các tế bào da chết và phát triển các tế bào mới. Nguồn chất sắt cao trong rau dền giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể, giúp làn da rạng rõ và luôn căng mịn.

Cải thiện chứng thiếu máu

Rau dền có hàm lượng sắt cao, cực kỳ có lợi cho máu trong cơ thể. Thường xuyên ăn rau dền có thể cải thiện lượng hemoglobin và thanh lọc máu, giúp cải thiện lưu lượng máu của bạn một cách tự nhiên. Hãy kết hợp rau dền trong chế độ ăn hàng ngày nếu bạn bị thiếu máu.

