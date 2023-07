Loại quả lạ đắt như vàng, giới nhà giàu Trung Quốc đua nhau tìm mua

Chanh ngón tay hay còn gọi chanh trứng cá hồi, có tên gọi tiếng anh là finger lime (tên khoa học là Microcitrus australasica) là một loài thực vật có hoa thuộc họ cam chanh, và là một trong 6 loài chanh bản địa của Úc.

Theo một số nghiên cứu, chanh ngón tay đã xuất hiện từ 18 triệu năm về trước, trở thành loài cây đặc hữu của hai vùng Queensland và South Wales (Úc).

Cây chanh ngón tay cao từ 2-7m. Lá nhỏ, dài 1-6 cm và rộng 3-25 mm, nhẵn bóng, đầu có khía và gấp khúc về phía đỉnh. Hoa màu trắng với cánh dài 6-9 mm. Quả có dáng thuôn, dài khoảng 4-8 cm, có nhiều màu sắc bắt mắt, từ xanh nhạt, xanh đậm, đỏ tươi cho đến đỏ hung. Bên trong là những tép chanh có hình dạng như trứng cá tầm hay trứng cá hồi. Chính vì thế nhiều người còn gọi chúng là chanh trứng cá hồi.

Theo các chuyên gia, hương vị của chanh ngón tay cũng là điểm làm nên sự khác biệt. Hương vị của chanh ngón tay là sự kết hợp của chanh vàng và chanh thường, rất phù hợp để ăn kèm với các món hải sản tươi như sushi hay sashimi.

Trong thập kỷ qua, nhu cầu về chanh ngón tay ngày càng lớn trong khi việc trồng loại chanh này không hề dễ dàng, số lượng thu hoạch được cũng thấp, do đó nó có mức giá vô cùng đắt đỏ.

So với chanh thường với giá khoảng 30.000-35.000 đồng/kg thì chanh ngón tay có giá khoảng 3,5 đến 3,6 triệu đồng/kg, đắt hơn chanh thường khoảng 100 lần. Ước tính, mức giá này cũng gần bằng nửa chỉ vàng SJC.

Ở Trung Quốc, loại quả này được nhập khẩu và thường được bán với giá 1100 NDT/kg (hơn 3,6 triệu đồng/kg). Tại Việt Nam, người dân có thể đặt mua xách tay từ nước ngoài và giá cả thường lên tới 3,5 triệu đồng/kg.

Mặc dù giá thành cao hơn hẳn thông thường nhưng chanh ngón tay vẫn là mặt hàng được săn lùng nhiều nhất ở Trung Quốc. Theo tờ Sohu, giới nhà giàu ở đất nước tỷ dân không để ý đến mức giá đắt đỏ. Họ cho rằng chanh ngón tay có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe nên thi nhau tìm mua.

Do cùng họ với các giống cam, chanh nên chanh ngón tay chứa hàm lượng vitamin C, E, A, kali, folate, các dưỡng chất oxy hóa khá cao. Thực tế nghiên cứu cho thấy 1 quả chanh ngón tay chứa vitamin C gấp 3 lần so với quả quýt. Vì hàm lượng vitamin C, E dồi dào nên chanh ngón tay hỗ trợ rất tốt trong việc tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa làn da, kích thích collagen, giảm huyết áp và thiếu sắt.

Khi chế biến hải sản nướng hoặc chiên thì người ta cũng thường rắc loại quả này lên để giúp tăng hương vị của món ăn và giúp cơ thể chuyển hóa dinh dưỡng khi ăn hải sản tối ưu nhất.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]