Loại quả giàu vitamin, ngon rẻ nhưng khó bổ, ai ngờ lại rất dễ nếu làm theo cách sau

- Chọn quả lựu tươi ngon có vỏ bóng mịn, màu vàng tươi sáng, săn chắc, ấn thử vào thấy căng mọng. Cầm thấy chắc tay và nặng thì ăn rất ngon ngọt. - Rốn lựu càng lớn thì vị của quả lựu sẽ càng ngọt. Rốn chưa nở hết thì quả đó vẫn còn xanh, vị chua chát, ít nước. - Chọn những quả lựu to, hơi vuông, rám chút vỏ, cầm thấy chắc tay, sờ hoặc nhìn có thể thấy những hạt hơi lồi ở lớp vỏ (do hạt căng mọng nước), quả lựu không méo mó - mới là quả ngon, hạt to nhiều nước. - Không nên chọn những quả lựu nhỏ, tròn, da trơn láng vì còn non, vị chua, ít nước. - Không nên chọn quả lựu vỏ thô ráp, không mịn, có đốm đen, nhiều vết trầy xước - vì đã hái từ lâu, không còn tươi ngon. Quả lựu sứt sẹo, có mùi lạ - có thể nhận ra ngay từ lớp vỏ bên ngoài cũng không nên chọn. - Ăn lựu nhiều cũng gây nóng. - Người bị bệnh dạ dày, các vấn đề về răng miệng nên hạn chế ăn lựu. - Sau khi ăn lựu cần phải đánh răng để ngừa sâu răng.