4 bãi biển ở miền Nam nước xanh như ngọc, du lịch hè không lo đông đúc

Bãi biển Hồ Cốc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đây là bãi biển đẹp, còn hoang sơ, không đông đúc, nằm cách trung tâm TP Vũng Tàu khoảng 60km và cách TPHCM khoảng 125km về phía Đông Nam, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nơi đây cách bãi biển Hồ Tràm - nơi từng được kênh truyền hình CNN Go bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới - khoảng 2km.

Biển Hồ Cốc nằm sát bìa rừng, cách xa khu dân cư sinh sống. Nơi đây có khung cảnh bình yên, tĩnh lặng, nước biển trong xanh, bờ cát sạch với những tảng đá nhiều hình thù khác nhau. Xung quanh bãi biển được bao bọc bởi những hàng phi lao cao vút, hàng dương xanh rợp bóng mát. Bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải.

Thời điểm đẹp nhất đến biển Hồ Cốc là từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm. Nơi đây được giới trẻ mệnh danh là "phim trường biển" của Vũng Tàu với nhiều góc check-in siêu đẹp như rừng dương, phi lao, bãi đá,...

Du khách có thể cắm trại ngay dưới rừng dương sát bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, chim hót líu lo, tận hưởng gió biển mát mẻ, trong lành. Ảnh: Glamping Vivu24h Hồ Cốc

Biển trên đảo Hòn Sơn, Kiên Giang

Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, cách thành phố Rạch Giá 65km, được mệnh danh là "viên ngọc thô" của Kiên Giang, không đông đúc du khách như Phú Quốc. Xã đảo này nằm giữa đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, được bao bọc bởi 6 bãi biển đẹp với diện tích đảo 11km2.

Nơi đây được du khách coi là nơi để sống chậm, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Tới Hòn Sơn, du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển ở Bãi Bàng. Bãi biển ở nơi đây rất sạch, nước xanh như ngọc, bãi cát trắng trải dài, tạo cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng.

Ngoài ra, Bãi Bàng còn là địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn.

Hòn Sơn có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, hải sản tươi ngon, người dân thân thiện, mến khách. Ảnh: Min On The Go

Bãi Đầm Trầu, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bãi Đầm Trầu (ở Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từng lọt vào danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch Travel+Leisure bình chọn năm 2021. Trang du lịch này mô tả, Đầm Trầu sở hữu bãi cát vàng mịn cùng các rặng tre, rừng cây xanh mát bao quanh.

Nơi đây là địa điểm lý tưởng để du khách "săn" khoảnh khắc máy bay từ từ hạ cánh ngay trên đỉnh đầu.

Từ lúc máy bay xuất hiện từ xa tới khi bay là là trên đầu để chuẩn bị hạ cánh là khoảng gần 1 phút. Tuy nhiên, khoảng thời gian để du khách có bức hình đẹp chỉ khoảng 5 giây. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Hòn Hai Bờ Đập, Kiên Giang

Hòn Hai Bờ Đập là một hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang), nơi đây được mệnh danh là “Hạ Long của phương Nam” với nhiều hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ.

Hòn Hai Bờ Đập có hình dáng khá đặc biệt, gồm hai phần được nối liền với nhau bằng một dãy đá tự nhiên, giống như một con đập. Nước biển ở đây trong veo, màu xanh ngọc bích, được ví von đẹp như Maldives.

Một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan tâm và thấy thích thú nhất khi đến với hòn Hai Bờ Đập là lặn biển, tận mắt ngắm nhìn những rạn san hô rực rỡ dưới đại dương. Hệ sinh thái ở khu vực này được đánh giá là vô cùng đa dạng với nhiều loại sinh vật.

Không chỉ sở hữu bãi tắm sạch, hòn Hai Bờ Đập còn hấp dẫn du khách với nhiều loại hải sản tươi ngon như cá, ghẹ, mực, cua, ốc,... Ảnh: Kích Nam Du