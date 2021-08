Loại quả nấu canh vừa mát vừa bổ, nghe tưởng lạ nhưng hóa ra lại thân quen vô cùng

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 12:00 PM (GMT+7)

Loại dưa này dùng để nấu canh, kho, xào đều được, mới nghe qua thì lạ lẫm nhưng hóa ra lại là thứ quả mà người Việt nào cũng thân quen.

Mới đây, đoạn clip về một loại dưa được dùng để nấu canh đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Loại dưa này có tên là dưa hường.

Dưa hường hóa ra chính là quả dưa hấu non

Những quả dưa này nhỏ cỡ nắm tay, tròn xoe và có màu xanh tươi, tạo cho người xem một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng rất quen. Nhưng khi nghe về nguồn gốc của nó, chắc chắn những ai chưa biết sẽ cảm thấy rất bất ngờ.

Hóa ra, những quả dưa hấu non thường được gọi là dưa hường. Theo nhiều người chia sẻ, ở những nơi trồng dưa hấu, để cây dưa tập trung đủ chất dinh dưỡng nuôi một số lượng quả nhất định, người ta sẽ ngắt bớt quả non. Và những quả non này chính là dưa hường, thường được sử dụng để nấu canh, luộc, kho cá hay làm những món khác...

Quả dưa hường khi nấu canh sẽ gọt vỏ rồi cắt miếng ra, nấu với tôm hoặc cua, tương tự như cách nấu bầu hoặc bí vậy. Và điều bất ngờ là dưa hường nấu canh ăn rất ngọt, thanh và mát, chẳng thua kém gì bí hay bầu cả.

Canh dưa hường nấu tôm

Nguyên liệu: Dưa hường 3-5 trái non (khoảng 400 - 500gr); Tôm tươi 200 gr; Hành lá 2 nhánh; Ớt 2 trái; Hành tím 1 củ; Dầu ăn 1/2 muỗng canh;Gia vị: Tiêu/ muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm

Cách làm:

Sơ chế:

Dưa bào nhỏ, hành mùi cắt nhỏ

Dưa hường chọn những trái có lớp vỏ màu xanh, cứng, khi cầm cảm thấy nặng tay. Nên chọn những trái dưa vừa chín tới, có ruột màu hồng nhạt, khi nấu canh nước sẽ rất ngọt.

Dưa hường gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi tiến hành cắt sợi. Sau đó, đem đi rửa sơ qua với nước rồi để ráo.

Tôm sơ chế sạch, giã cùng ớt

Tôm mua về bạn bóc bỏ vỏ, bỏ luôn phần đầu và đuôi tôm. Kế tiếp, đem tất cả tôm đi rửa sạch, để ráo rồi cho vào cối giã nhuyễn cùng với 2 quả ớt.

Hành và mùi cắt bỏ đi phần rễ rồi đem đi rửa sạch với nước. Sau đó, để ráo rồi cắt nhỏ.

Nấu canh:

Bắc nồi lên bếp, cho vào chảo 1/2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng, cho hành tím vào phi thơm. Tiếp theo, cho tôm vào xào sơ đến khi thịt tôm săn lại thì cho 1 lít nước lọc, dưa hường cắt sợi vào và nấu trên lửa lớn.

Khi nước trong nồi sôi lên, bạn nêm 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm vào nồi.

Sau đó, đợi khoảng 2 - 3 phút cho gia vị tan hết thì tiến hành nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cuối cùng rắc hành lá, ngò rí cắt nhỏ, tiêu xay vào là hoàn thành.

Bát canh dưa hường ngọt mát

Canh dưa hường nấu tôm có một vị ngọt thanh. Dưa hường mềm mềm, tôm thì ngọt và dai dai, gia vị nêm nếm rất vừa ăn. Món này ăn kèm với cơm nóng và một chén mắm tỏi ớt nữa là ngon tuyệt vời.

