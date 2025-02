Bất ngờ loại quả rẻ tiền đang bán đầy chợ, giúp ngừa tế bào ung thư hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Ăn cà chua có ngừa được tế bào ung thư?

Cà chua được xem như rau và cũng được xem như loại trái đặc biệt. Cà chua được biết đến như một nguồn cung cấp các loại vitamin tự nhiên như: vitamin A, B, C, P, caroten giúp trị một số bệnh như: giảm cholesterol, giải độc, giải nhiệt, mát máu...

Ảnh minh họa

Theo đánh giá năm 2017 của Đại học Hacettepe, Thổ Nhĩ Kỳ, dựa vào 118 nghiên cứu, trên hơn 1.700 người, cho thấy người ăn nhiều cà chua có tỷ lệ mắc ung thư vú, tuyến tiền liệt và phổi thấp hơn. Điều này do lycopene trong cà chua có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và điều chỉnh chức năng miễn dịch.

Lycopene cùng với các chất chống oxy hóa khác từ cà chua hoạt động hiệp đồng để bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định trong cơ thể gây tổn thương DNA dẫn đến bệnh và lão hóa.

Các tác giả của đánh giá tiêu thụ nhiều lycopene còn làm giảm nguy cơ ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen và progesterone ở phụ nữ sau mãn kinh. Nó cũng phòng chống ung thư buồng trứng, đại trực tràng, dạ dày và tuyến tụy.

Nghiên cứu năm 2018 của Đại học Illinois, Mỹ, trên 260.000 người, phát hiện đàn ông ăn nhiều cà chua, gồm quả sống, sốt, có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn do tổng lượng lycopene hấp thụ được tối ưu hóa khi nấu chín.

Tương tự, nghiên cứu năm 2020 Đại học Loma Linda, Mỹ, trên gần 28.000 nam giới, cho thấy đàn ông ăn cà chua đóng hộp và nấu chín từ 5 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 28% so với đàn ông không ăn quả này.

Cách ăn cà chua giúp ngăn ngừa ung thư tốt nhất

Ảnh minh họa

Trên thực tế, ăn cà chua sống hoặc chín đều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, ăn cà chua chín có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn cà chua sống.

Không giống như các loại thực phẩm khác, cà chua được nấu chín ở nhiệt độ cao không làm mất đi nhiều giá trị dinh dưỡng. Khi cà chua được làm nóng, hàm lượng lycopene và chất chống oxy hóa tăng lên. Điều này tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, khi ăn cà chua nấu với dầu ô liu, cơ thể bạn sẽ hấp thụ lycopene tốt hơn.

Trong trường hợp nếu ăn cà chua sống, bạn có thể ăn cà chua như sống một loại trái cây thông thường hoặc uống nước ép cà chua để giảm cân và làm đẹp da.

Lưu ý cần tránh khi ăn cà chua để bảo vệ sức khỏe

- Chỉ nên ăn 1-2 quả cà chua mỗi ngày để cơ thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh dư thừa.

- Khi ăn cà chua sống, không nên ăn hạt cà chua, vì gây khó tiêu và tăng nguy cơ viêm ruột thừa về lâu dài.

- Không ăn cà chua sống khi bụng đói, vì chứa chất nhựa phenolic có thể gây ra các phản ứng như nôn mửa, kích thích ruột và dạ dày.

- Nên chọn cà chua chín đỏ, tránh cà chua xanh để không bị đau bụng, tiêu chảy. Kết hợp cà chua sống với rau xanh và thịt để có bữa ăn đủ dinh dưỡng.