Không nên để trứng vào cánh cửa tủ lạnh: Chuyên gia Nhật tiết lộ 2 điều cần chú ý khi bảo quản

Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến với mọi nhà. Đặc biệt, người Nhật còn rất thích ăn trứng sống mỗi ngày. Tuy nhiên, có nhiều người bảo quản trứng không đúng cách, thậm chí họ còn lo lắng không biết liệu mình có ăn trứng quá hạn sử dụng hay không.

Trong chương trình “Weekly SPA” của Nhật Bản, Seiji Shinoka – cố vấn của Hiệp hội Gà Nhật Bản cho biết: “Để đánh giá trứng có chất lượng cao hay không cần phải dựa trên các cơ sở khoa học, bao gồm thời gian tiêu thụ tốt nhất chứ không phải ngày hết hạn”.

Ông Shinoka cho biết, một nghiên cứu của Anh năm 1994 đã tiến hành điều tra một dữ liệu lớn thông tin về mối quan hệ giữa nhiệt độ trứng và thời hạn sử dụng. Cuối cùng, họ đã tìm ra một công thức tính toán thời gian ăn trứng an toàn, đó chính là thời gian trước khi lớp màng bao bọc lòng đỏ bị vỡ. Một khi lớp màng bên trong bị rách hoặc vỡ, trứng sẽ nhanh chóng bị hỏng.

Nhiệt độ của trứng càng cao thì màng lớp màng này càng dễ bị vỡ. Vì vậy, trứng bán trong siêu thị có lớp màng lòng đỏ nhanh bị vỡ nhất là vào mùa hè, quy định rõ thời gian ăn.

- 10 độ C có thể bảo quản trứng được khoảng 2 tháng

Trứng bảo quản được lâu trong mùa đông, thời hạn thường dài hơn.

Ví dụ, trứng bảo quản được 2 tháng ở 10 độ C, 1 tháng ở 20 độ C, 16 ngày ở 28 độ C.

Sau khi xem xét tình trạng bảo quản khác nhau của mỗi gia đình và nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các chuyên gia khuyên mọi người nên ăn trứng trong thời gian ngắn kể từ lúc mua về, chẳng hạn như 2 tuần.

Ông Shinoka cho biết, về cơ bản nếu trứng thối thì không thể ăn được. Vì trứng thối sẽ có mùi rất nặng nhưng hầu hết mọi người có thể không ngửi thấy. Trứng có mùi hôi là trứng đã hỏng, không ăn được. Trứng nấu ở nhiệt độ 70 độ C trong 60 giây có thể diệt khuẩn salmonella nên ăn không có vấn đề gì.

- Trứng được bảo quản tốt nhất cùng với hộp đóng gói

Ngoài ra, về cách bảo quản trứng, ông Shinoka cho biết nhiều người thường cho trứng vào khoảng trống phía trên cánh cửa tủ lạnh để đựng trứng. Nhưng thực tế vị trí này không lý tưởng, trứng dễ bị nứt khi cửa tủ lạnh bị va đập và liên tục đóng mở.

Ông chỉ ra rằng, nếu tác động của việc đóng mở cửa tủ lạnh khiến lớp màng ở bên trong vỏ trứng, gọi là màng vỏ trứng bị vỡ, lòng trắng trứng chảy ra ngoài thì phải ăn ngay.

Sau khi mua trứng, tốt nhất nên để nguyên trứng trong hộp thay vì lấy từng quả một ra đặt trên cánh cửa tủ lạnh.

Khi bảo quản cũng phải chú ý không nên để trứng trước ô thông gió trong tủ lạnh. Điều này có thể sẽ khiến trứng bị đông cứng, dễ nứt vỡ, không còn tươi ngon.

Ông còn nhắc nhở rằng, điều nguy hiểm nhất khi ăn trứng là để lòng đỏ tiếp xúc với không khí bên ngoài. Một số người cố tình bảo quản lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng riêng nhưng làm như vậy có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-nen-e-trung-vao-canh-cua-tu-lanh-chuyen-gia-nhat-tiet-lo-2-ieu-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-nen-e-trung-vao-canh-cua-tu-lanh-chuyen-gia-nhat-tiet-lo-2-ieu-can-chu-y-khi-bao-quan-a597309.html