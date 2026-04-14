Đừng ăn kèm bánh mì với pa tê hay chả, hãy thử ngay cách biến tấu này, đảm bảo “ăn là nghiền”

Khác với những kiểu bánh mì quen thuộc, món này ghi dấu ấn bằng phần thịt xíu kho mềm, thấm sâu gia vị, xen lẫn vị béo nhẹ nhưng không ngấy.

Khi kẹp vào ổ bánh mì nóng giòn, ăn cùng rau răm, dưa leo và đồ chua, rồi chan thêm chút nước sốt sóng sánh, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị vừa đậm đà vừa hài hòa. Dân Việt giới thiệu cách làm thịt xíu ăn cùng bánh mì như sau:

Nguyên liệu làm thịt xíu

- Thịt ba chỉ ướp với đường trước 1–2 tiếng

- Pha nước sốt

- Nước mắm

- Ngũ vị hương

- Dầu hào

- Nước tương

- Hạt nêm

- Mật mía

* Nấu sốt

- Phi tỏi

- Cho phần nước ướp + 100ml nước

- Nêm lại vừa miệng

* Cách làm thịt xíu:

(Dùng nồi nấu chậm)

- Cho thịt + nước sốt vào nồi

- Chọn chức năng Kho trong 2 tiếng

- 1 tiếng sau, lấy ra một phần nước sốt đun cho sánh lại để chan với bánh mì, phần còn lại trong nồi thì mở nắp cho nước rút vào thịt. Thịt kho xong cho thật nhiều mè rang vào trộn đều.

Cách làm đồ chua

- Cà rốt + củ cải bào sợi

- Ướp đường 30 phút, vắt ráo

- Ngâm nước lọc - đường - giấm - xíu muối

- 1-2 tiếng là ăn được

Cách làm ớt rim

- Ớt + tỏi băm

- Phi tỏi thơm → cho ớt vào

- Thêm nước mắm - đường - hạt nêm

- Rim nhỏ lửa đến khi ớt dẻo lại là được

Chúc các bạn thành công khi chế biến bánh mì theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.