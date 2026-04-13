7 quán cà phê ở Hà Nội được tạp chí ẩm thực Mỹ gợi ý

Ngày 8/4, tạp chí ẩm thực gần 50 năm tuổi Food & Wines của Mỹ công bố Hà Nội xếp thứ hai trong danh sách 10 thành phố cà phê tốt nhất thế giới.

Để tìm ra những trải nghiệm ẩm thực và đồ uống tốt nhất dành cho du khách, tạp chí Food & Wine đã khảo sát hơn 400 đầu bếp, chuyên gia du lịch, nhà văn viết về ẩm thực và du lịch, cùng các chuyên gia rượu vang trên toàn cầu về những trải nghiệm của họ. Sau đó, họ chuyển kết quả cho Hội đồng Cố vấn Toàn cầu để xếp hạng các ứng cử viên hàng đầu trong mỗi hạng mục.

Bên cạnh vinh danh Hà Nội là Á quân của hạng mục "Thành phố cà phê tốt nhất thế giới", các chuyên gia của Food & Wine cũng đưa ra gợi ý 7 quán cà phê du khách nên thử tại đây.

Refined

Quán cà phê của ông chủ Tú Vũ là ví dụ cho làn sóng cà phê mới của Hà Nội, sử dụng hạt Robusta truyền thống và nâng tầm ly cà phê qua quá trình tuyển chọn.

Trên thực đơn, du khách sẽ tìm thấy những ly cà phê đen và cà phê sữa đặc pha phin truyền thống, bên cạnh những biến tấu sáng tạo với trái cây. Bạn còn có thể mua chiếc phin do chủ quán tự thiết kế để tự pha một ly cà phê tại nhà. Ảnh: Refined

C.O.C Legacy Specialty Coffee

Quán cà phê này là minh chứng cho thị trường cà phê đặc sản đang phát triển ở Hà Nội. Dù phải lách qua một con hẻm hẹp, du khách vẫn tìm đến đây để trải nghiệm không gian uống cà phê yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của thủ đô.

Đội ngũ tập trung vào các loại hạt Việt Nam được tuyển chọn kỹ và phương pháp pha chế chính xác. Thực đơn nổi bật với các loại cà phê nguyên bản và kỹ thuật rang nhạt, lý tưởng cho một ly pour-over (cà phê pha giấy lọc) nhẹ. Ảnh: Kimberly

Giảng

Nơi đây được công nhận là "cái nôi" của cà phê trứng Việt Nam, ra đời năm 1946 khi sữa khan hiếm và lòng đỏ trứng được đánh bông với đường và sữa đặc để thay thế.

Du khách nên thử món đồ uống, với lớp kem béo ngậy, giống bánh flan, phủ trên lớp cà phê đậm đặc. Cốc cà phê như món tráng miệng đựng trong ly, trở thành trải nghiệm đáng thử cho những ai đến Hà Nội lần đầu. Ảnh: Indochina Voyages

Blackbird Coffee

Quán này là lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến cà phê đặc sản Việt Nam nhưng không thích rườm rà. Quán tập trung vào phương pháp pha chế thủ công, cung cấp các lớp học thử nếm (cupping) cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về quy trình này. Vào một ngày nóng ở Hà Nội, du khách nên thử một ly cold brew của Blackbird. Ảnh: Blackbird

Loading T Café

Ẩn mình bên trong một căn biệt thự từ thời Pháp thuộc ở khu phố cổ, Loading T đem đến đa dạng lựa chọn thức uống.

Cà phê trứng và cà phê sữa chua là những món nổi bật, được phục vụ tận nơi khi bạn đang ngả mình trên những ghế. Quán này nổi tiếng với khách du lịch nên cần chuẩn bị tinh thần phải đợi để có bàn. Ảnh: Tripadvisor

Aramour

Không gian quán sử dụng đồ nội thất mang phong cách giữa thế kỷ 20, còn cà phê được pha chế bằng các phương pháp đo lường chuẩn xác.

Du khách có thể kỳ vọng vào những mẻ cà phê rang nhạt và một thực đơn sử dụng các loại hạt cà phê được trồng theo phương pháp bền vững. Ảnh: Aramour

Là Việt Coffee

Nhà rang này đã trở nên phổ biến ở cả Hà Nội, TP HCM với nhiều chi nhánh. Điểm khác của Là Việt là tập trung phần lớn vào hạt Arabica từ Tây Nguyên, mang đến những ly cà phê đậm hương trái cây - tương phản với truyền thống Robusta đậm, đắng của thành phố. Ảnh: Là Việt