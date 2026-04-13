Đà Nẵng bác thông tin phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ

Đà Nẵng đề nghị xác minh phản ánh phân biệt du khách Ấn Độ

Ngày 13/4, UBND TP Đà Nẵng có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phản hồi thông tin liên quan đến phản ánh du khách bị phân biệt đối xử.

Trước đó, thành phố nhận được Công điện số 90/NLI-CĐ-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ về việc du khách Ấn Độ phản ánh trải nghiệm tiêu cực tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát trên các kênh tiếp nhận phản ánh, đến nay chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn mang nội dung phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ. Đồng thời, chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng “No Smoking - No Indian” hoặc có hình thức từ chối phục vụ dựa trên quốc tịch.

Đường dây nóng Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách TP cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào từ du khách Ấn Độ liên quan nội dung này.

Để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam và các địa phương, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xác minh tính xác thực của thông tin; đồng thời cung cấp kết quả chính thức cho báo chí trong và ngoài nước nhằm đính chính các nội dung chưa chính xác.

Du khách tham quan chợ Hàn, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Thành phố cũng khẳng định không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách như thông tin đã nêu, trong đó có việc trưng bảng “No Smoking - No Indian”.

Liên quan đến hình ảnh điểm đến, Hội An tiếp tục được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận tích cực khi đứng đầu danh sách “hidden gem cities” do tạp chí Travel + Leisure công bố ngày 1/4/2026.

Trước đó, nền tảng Booking.com cũng xếp Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026, dựa trên hàng trăm triệu đánh giá của du khách toàn cầu.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục phối hợp tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Hội An và Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Hiện ngành du lịch TP đã công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách, gồm Trung tâm hỗ trợ du khách (*8899; 0236.3550.111; 0235.3666.333) và Tổ phản ứng nhanh du lịch (0919.247.009).

UBND TP Đà Nẵng khuyến khích du khách kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo quyền lợi; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch.

Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, hấp dẫn.