Để nấu mì Quảng thơm ngon không thể thiếu 2 loại gia vị đặc trưng này

Mì Quảng là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Trung, nổi tiếng với sợi mì vàng mềm, nước dùng đậm đà và nhiều loại topping hấp dẫn.

Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc như sườn, tôm và trứng cút, bạn đã có thể nấu mì Quảng thơm ngon chuẩn vị, ăn kèm rau sống và bánh tráng giòn tan, mang đến bữa ăn tròn vị cho cả gia đình.

Không giống nhiều món mì nước khác, mì Quảng thường chỉ chan một lượng nước dùng vừa phải, đủ để sợi mì thấm vị mà vẫn giữ được độ đậm đà. Nước dùng được nấu từ thịt, tôm và gia vị đặc trưng như nghệ, củ nén, tạo nên màu vàng hấp dẫn và hương thơm rất đặc trưng.

Nguyên liệu nấu mì Quảng:

- Sườn heo

- Tôm tươi

- Trứng cút

- Mì Quảng

- Nghệ tươi

- Củ nén (hoặc hành tím)

- Hạt nêm

- Nước mắm

- Đường

- Tiêu

- Dầu ăn

- Rau cải non

- Giá đỗ

- Chuối bào

- Bánh tráng nướng

- Đậu phộng rang

Cách nấu mì Quảng

- Sườn rửa sạch rồi ướp với nghệ tươi giã nhuyễn, củ nén giã, hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu, dầu ăn. Trộn đều và để thấm gia vị khoảng 20 – 30 phút.

- Phi thơm củ nén trong nồi với một ít dầu ăn. Cho sườn vào đảo đều đến khi sườn săn và dậy mùi thơm.

Phi thơm củ nén, cho sườn vào đảo đều cho săn

- Nấu nước dùng: Cho tôm và trứng cút vào nồi sườn, thêm nước lọc vừa đủ, nêm lại gia vị cho đậm đà.

- Đun khoảng 15 – 20 phút để sườn mềm và nước dùng ngọt tự nhiên.

Cho lần lượt tôm, trứng rồi cho nước lọc, nêm nếm theo khẩu vị

*Thưởng thức: cho mì Quảng vào tô, xếp sườn, tôm và trứng cút lên trên. Chan một lượng nước dùng vừa phải. Thêm đậu phộng rang và rau ăn kèm.

Một tô mì Quảng ngon là sự hòa quyện của nhiều hương vị đặc trưng: vị béo ngọt từ sườn, vị ngọt thanh của tôm, vị bùi của trứng cút và đậu phộng rang, kết hợp cùng sợi mì mềm dai. Khi ăn cùng rau sống, giá, chuối bào và bánh tráng nướng, món ăn trở nên hài hòa giữa đậm đà, béo bùi, tươi mát và giòn thơm.

Chúc các bạn thành công với cách nấu mì Quảng này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.