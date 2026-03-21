Việt Nam có loại rau 'hoàng đế', bổ ngang thuốc đắt tiền, từ già đến trẻ ăn là nghiện

Măng tây tốt cho sức khỏe lại có nhiều ở Việt Nam.

Măng tây nổi tiếng là thực phẩm tốt với nhiều chất dinh dưỡng có lợi nên thường xuyên được mọi người sử dụng để chế biến các món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.

Măng tây là gì?

Măng tây có thân mọc ngầm dưới đất, tên khoa học là Asparagus officinalis, có nguồn gốc từ Âu Châu, Bắc Phi và Tây Á. Ngày nay, măng tây được trồng nhiều nơi ở những khu vực quốc gia khác nhau và được sử dụng như một loại rau với hơn 300 loài khác nhau.

Thân rễ của cây măng tây dày, xốp, sở hữu nhiều bộ rễ dài với đường kính 5 - 6cm và có màu nâu sáng. Phần thân mọc đứng trong không khí với lá hình kim. Hoa nhỏ, hình chuông và dài khoảng 6mm, màu xanh lục, thường mọc thành nhóm (4 - 6 cái) ở nách lá. Quả dày, hình cầu có màu đỏ.

Măng tây là loại cây thảo có thân mọc ngầm dưới đất.

Các loại măng tây phổ biến

Tùy vào khu vực ở châu Âu, măng tây được thu hoạch vào khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5. Không những thế, người ta còn phân biệt măng tây theo 3 loại: măng tây trắng, măng tây tím và măng tây xanh.

Trong đó, măng tây trắng thường được trồng ở khu vực hạn chế ánh sáng mặt trời nên bị thiếu chất diệp lục và khó tạo ra được sắc tố xanh. Còn loại măng tây tím thường chứa nhiều chất phytochemical và anthocyanins nên mang lại màu sắc độc đáo cho rau này.

Măng tây hiện nay có 3 loại giống là măng tây xanh, măng tây trắng và măng tây tím.

Măng tây du nhập vào Việt Nam từ lâu nhưng đến năm 2005 mới được nghiên cứu trồng thử nghiệm tại vùng đất Ninh Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Hiện nay, chồi măng tây tươi sau khi thu hoạch ở Ninh Thuận có năng suất khá cao, hàm lượng dưỡng chất cao nhất trong tất cả các vùng trồng măng tây trong cả nước.

Công dụng của măng tây

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Măng tây chứa hàm lượng lớn vitamin E, C và các hợp chất polyphenol như quercetin, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhờ cơ chế này, măng tây hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm, giảm viêm nhiễm và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mãn tính như ung thư hay tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ lợi khuẩn

Với nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là inulin (một loại prebiotic), măng tây giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Việc tiêu thụ măng tây thường xuyên không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón mà còn tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe thai nhi và mẹ bầu

Măng tây là nguồn cung cấp axit folic (Vitamin B9) tự nhiên cực kỳ lý tưởng, đóng vai trò sống còn trong việc hình thành ống thần kinh của thai nhi. Bổ sung măng tây vào chế độ ăn của phụ nữ mang thai giúp giảm thiểu nguy cơ dị tật bẩm sinh và hỗ trợ quá trình phân chia tế bào khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch

Nhờ hàm lượng kali cao và khả năng ức chế các enzyme gây co mạch, măng tây giúp thư giãn các mạch máu và đào thải muối dư thừa qua nước tiểu. Điều này giúp ổn định chỉ số huyết áp, giảm áp lực lên hệ tim mạch và ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ hay xơ vữa động mạch một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Với đặc tính cực kỳ ít calo (chỉ khoảng 20 calo trên mỗi 100g) nhưng lại chứa tới 94% là nước và nhiều chất xơ, măng tây là thực phẩm hoàn hảo cho thực đơn ăn kiêng. Nó giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn mà vẫn đảm bảo cơ thể nhận đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Thanh lọc cơ thể và lợi tiểu tự nhiên

Măng tây chứa axit amin asparagine, một chất có khả năng kích thích thận bài tiết nước tiểu và loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Công dụng lợi tiểu này không chỉ giúp giảm tình trạng phù nề, đầy hơi mà còn hỗ trợ làm sạch đường tiết niệu, ngăn ngừa nhiễm trùng và sỏi thận hiệu quả.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Nguồn Vitamin A và beta-carotene trong măng tây là những dưỡng chất "vàng" cho đôi mắt, giúp tăng cường thị lực và bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Ăn măng tây đều đặn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Măng tây làm gì ngon?

Khi chọn mua măng tây, bạn nên lựa chọn những cây còn xanh mướt, tươi ngon, phần thân đầy đặn và không bị phai màu. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra thật kĩ phần gốc măng tây và tránh chọn những cây có dấu hiệu bị khô héo hay nhăn nheo.

Để sơ chế măng tây thì đầu tiên bạn cần rửa thật sạch măng với nước nhiều lần và dùng kéo cắt bỏ đi phần gốc già. Sau đó, dùng dao gọt bỏ đi khúc măng cứng dài khoảng 1 lóng tay tính từ gốc trở lên, còn phần đầu măng rất non và mềm nên sẽ giữ nguyên.

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng phần gốc măng bị cắt bỏ để mang đi nấu nước uống, thêm vào 1 ít đường phèn và nấu thành nước mát giúp giải nhiệt cơ thể.

Măng tây có thể được xem là một loại thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt nên thường được mọi người ưa chuộng dùng làm nguyên liệu trong các món ăn thơm ngon, hấp dẫn khác nhau.

Bạn có thể dùng măng tây để chế biến một số món xào, món súp hay món cháo siêu bổ dưỡng và đơn giản cho gia đình cùng thưởng thức như măng tây xào tôm và xào nấm, súp gà măng tây, cháo cá hồi măng tây,...

Thịt bò vốn là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nay lại được kết hợp với măng tây tạo nên món ăn thơm ngon, hấp dẫn và còn tốt cho sức khỏe.

Tôm mềm ngọt được xào cùng với măng tây giòn giòn và ớt chuông có vị hơi cay nhẹ làm nên món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Món măng tây xào tôm không chỉ có hương vị chất lượng mà còn đẹp về hình thức với màu xanh xanh, đỏ đỏ trông vô cùng bắt mắt.

Măng tây thơm, giòn, mực ngọt mềm, đậm đà gia vị cùng với mùi hương thơm phức từ tỏi. Ăn món măng tây xào mực này cùng với cơm trắng.

Măng tây xào ức gà sau khi hoàn thành sẽ có màu xanh đẹp mắt cùng hương thơm hấp dẫn và quyến rũ. Miếng măng tây thì giòn dai kết hợp với ức gà đậm đà, thấm đẫm gia vị, thêm chút vị cay nhẹ và hương thơm đặc trưng của gừng.

Măng tây dai giòn được xào cùng ốc móng tay ngọt thịt và dai, nêm nếm gia vị đậm đà tạo nên 1 món ăn đơn giản nhưng lại thơm ngon, hấp dẫn vô cùng.

Măng tây thơm giòn, được xào vừa chín tới vẫn giữ nguyên vị ngọt tự nhiên kết hợp với tỏi có mùi thơm đặc trưng. Tuy chỉ là món ăn đơn giản nhưng vẫn đậm đà, thơm ngon.

Súp măng tây sau khi hoàn thành có màu xanh vô cùng đẹp mắt. Súp mềm mịn, có vị ngọt béo của bơ, sữa, hòa quyện với hương thơm đặc trưng của măng tây và cần tây tạo nên món súp thơm ngon, lạ miệng.

Súp gà măng tây có hương vị ngọt thanh từ nước luộc gà và các loại rau củ, nấm, cùng thịt gà mềm ngon đậm đà với vị béo của trứng tạo nên món súp ngon miệng, hấp dẫn với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Súp cua măng tây với nước dùng ngọt thơm, beo béo, măng tây và thịt cua thì mềm ngon khó cưỡng. Đặc biệt bạn có thể biến tấu món này khi thay thế thịt cua thành tôm để thực đơn của bạn thêm phong phú và đa dạng.

Cồi sò điệp được biết đến là loại thực phẩm quý giá và giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nay cồi sò điệp béo thơm, đậm đà hương vị được xào cùng cà rốt giòn ngọt, măng tây mềm ngon sẽ giúp gia đình bạn có 1 bữa ăn bổ dưỡng, lạ miệng.

Hạt cháo mềm mịn, thịt cá hồi thì béo kết hợp với măng tây có mùi thơm đăc trưng tạo nên 1 món cháo vừa dễ ăn và vừa giúp các bé bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng.

Măng tây nướng là sự kết hợp hoàn hảo từ măng tây mềm dẻo với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm và các gia vị thông dụng tạo nên 1 món ăn thơm ngon, khó cưỡng.

Thịt xông khói bên ngoài thì mặn mặn có mùi thơm đặc trưng kết hợp với măng tây giòn ngọt bên trong, khi ăn chấm kèm cùng với 1 ít nước sốt phô mai béo thì vô cùng hoàn hảo.

Gà cuộn măng tây với ức gà mềm, ngon, đậm đà gia vị kết hợp với măng tây giòn giòn vừa chín tới thơm ngon, lạ miệng mà lại dễ thực hiện. Món này ăn kèm với tương ớt và mayonnaise hoặc sốt phô mai để món ăn thêm hoàn hảo.

Đậu hũ hấp măng tây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày mà bạn lười và không muốn nấu ăn quá cầu kì đấy. Đậu hũ thì mềm, béo kết hợp với măng tây giòn sừn sựn cùng cà rốt giòn ngọt làm nên một món ăn có màu sắc đẹp mắt và vô cùng thơm ngon, hấp dẫn.

Một số lưu ý:

Không nấu măng tây quá chín: Măng tây được nấu quá chín không chỉ làm tiêu hao đi các chất dinh dưỡng quý hiếm mà còn khiến măng tây bị mềm nhũn và ăn không ngon.

Chế biến ngay: Măng tây nên được chế biến ngay khi mua về để đảm bảo được độ tươi và giòn.

Không nên ăn quá nhiều: Cũng như các loại thực phẩm khác, bạn không nên ăn quá nhiều măng tây, chỉ nên ăn từ 2 - 3 bữa măng tây mỗi tuần.

Bảo quản: Bạn nên bảo quản măng tây bằng cách bọc chúng trong khăn giấy ẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để măng tây giữ được độ tươi ngon.