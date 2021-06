8 sai lầm khiến món gà nướng không chỉ mất ngon mà còn dễ gây độc hại

Gà chưa được rã đông hoặc khay nướng chưa được làm sạch có thể khiến công sức chuẩn bị cho món gà của bạn…“đi tong”.

1. Để nhiệt độ lò hoặc bếp nướng quá cao

Nếu tăng nhiệt độ lò lên quá cao, rất có thể bữa tối của gia đình bạn sẽ bị phá hỏng. Theo chia sẻ của nhiều đầu bếp có kinh nghiệm, nhiệt độ lý tưởng khi dùng bếp nướng bằng ga là khoảng 177 độ C. Còn với bếp than, hãy chú ý việc đẩy than sang một bên để gà chín bằng nhiệt độ gián tiếp. Bằng cách này, gà sẽ được chín đều từ trong ra ngoài, tránh tình trạng vỏ cháy đen thui mà phần thịt lại chưa chín tới.

2. Không đậy nắp vỉ nướng

Nhiệt độ của vỉ nướng sẽ giảm xuống ngay lập tức khi bạn mở lò ra kiểm tra thịt gà. Đó là lý do tại sao nhiều đầu bếp nổi tiếng thế giới khuyên các bà nội trợ nên đậy nắp vỉ nướng khi gà đang được nấu để ngăn nhiệt lượng quý giá thoát ra ngoài.

3. Không dùng nhiệt kế thịt

Nhiệt kế thịt là cách duy nhất để biết gà của bạn đã thực sự chín hay chưa. Sở hữu một chiếc nhiệt kế thịt là phương pháp vô cùng đáng tin cậy để xác định thịt đã đạt đến độ chín hoàn hảo. Việc bạn cần làm chỉ là đưa nhiệt kế vào phần dày nhất của thịt (tránh không chạm vào xương) và nếu nhiệt kế hiển thị 74 độ C thì thịt đã sẵn sàng cho bữa tối của gia đình bạn.

4. Cho nước sốt vào quá sớm

Hãy đợi vài phút trước khi phết nước sốt thịt nướng yêu thích lên món gà của bạn. Mặc dù, nước sốt có thể tạo nên lớp vỏ và hương vị caramen tuyệt vời nhưng vì lượng đường trong chúng khá cao nên dễ cháy nhanh nếu bạn không căn đúng thời gian. Thời gian lý tưởng để phết nước sốt lên gà là 15 phút trước khi tắt bếp, lúc này gà đã gần chín và đó là lượng thời gian vừa đủ để vỏ ngoài của món gà chuyển sang màu vàng mật ong vô cùng đẹp mắt.

5. Nướng cùng các thực phẩm khác

Món gà sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi có thêm trái cây và rau củ đầy màu sắc. Tuy nhiên, nếu nướng chung chúng với nhau thì thành phẩm chắc chắn sẽ không được như bạn mong đợi. Bên cạnh nguyên nhân nhiệt độ chín của mỗi thực phẩm là khác nhau thì khi đặt gà cùng với những loại rau củ, trái cây khác, những giọt nước nhỏ có thể tích tụ và khiến lửa bùng lên khó kiểm soát, từ đó mà món gà có mùi vị cháy khét không còn thơm ngon.

6. Chặt gà ngay sau khi vừa ra khỏi lò nướng

Nếu nướng gà quá sớm, chặt ngay khi vừa bỏ ra khỏi lò nhưng lại chưa ăn ngay thì gà rất dễ bị khô, không còn tươi ngon và đậm vị. Để tránh nước gà chảy ra, bạn nên để gà “nghỉ” hết nhiệt rồi mới cắt miếng. Thời gian lý tưởng cho việc chờ đợi trước khi chặt là từ 15 đến 30 phút, nhờ vậy mà món gà vẫn sẽ giữ được độ tươi ngon, ẩm và ngọt thịt.

7. Không làm sạch vỉ nướng kĩ càng

Hãy làm sạch vỉ nướng trước và sau khi nấu. Loại bỏ sạch sẽ những mảng bám trên vỉ để đảm bảo gà không bị cháy trong quá trình nấu ăn. Hãy dùng bàn chải hoặc bùi nhùi sắt để cọ rửa, cẩn thân hơn thì trong lúc nướng bạn có thể bọc vỉ bằng một miếng giấy bạc để thành phẩm cuối cùng thơm ngon hoàn hảo nhất.

