8 loại quả siêu to khổng lồ làm mưa làm gió trên thị trường Việt

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Những loại trái cây lớn gấp hàng chục lần so với thông thường như bơ, xoài, mít, roi, chuối... đã và đang “làm mưa làm gió“ khiến chị em nội trợ phải “trầm trồ“ trong thời gian vừa qua.

1. Bơ cổ dài "siêu to khổng lồ" dài 1 mét

Giống bơ "cổ dài" được trồng chủ yếu ở Florida, chúng khá hiếm và không được bán đại trà nên rất ít người biết đến. Quả bơ này có mùi vị và hình dáng không khá gì bơ bình thường, chỉ khác một chỗ là có kích thước dài gấp 4,5 lần bình thường. Ngoài ra, nó có lớp da mịn, sáng bóng, màu xanh lá cây đặc trung, khác hẳn bề ngoài sẫm màu, sần sùi của những loại bơ nhiều người thường ăn.

Bơ cổ dài có chiều dài từ 33 cm -1m, thường được thu hoạch vào tháng 8, tháng 9 ở vùng phía nam Floria. Nó nặng từ 1-3 kg, bơ bình thường thì chỉ nặng có 200gr. Loại bơ này cũng chín nhanh hơn bình thường, do đó khi mua về thường ăn ngay hoặc trong ngày.

Về hương vị, bơ cổ dài rất dày thịt, ngọt hơn, béo hơn, chất lượng dinh dưỡng cũng vượt trội hơn hẳn. Thông thường để mua được loại bơ này chỉ có cách đặt trực tuyến mà thôi.

Cửa hàng trái cây Minami Fruit bán một hộp bơ này khoảng khoảng 1 triệu đồng/kg, giá cũng dao động tùy vào kích thước của quả bơ.

2. Xoài Úc khổng lồ được ráo riết săn lùng

Nặng trên 1kg, hình dáng tròn như trái táo lại có màu sắc bắt mắt, xoài Úc khổng lồ ở Cam Lâm (Khánh Hòa) được người tiêu dùng săn lùng.

oài Úc khổng lồ (có nguồn gốc từ Úc) nổi tiếng với hình dáng tròn như trái táo tây. Quả xoài có màu xanh pha hồng đỏ, khi chín có màu vàng tươi đẹp mắt. Thịt xoài vàng, chắc ngon, ít xơ, mùi thơm và hạt rất nhỏ.

Nhiều quả xoài Úc đạt trọng lượng lên tới 1,3kg.

3. Quả mít nặng trung bình 40 kg, múi to khổng lồ

Giống mít đặc biệt có một không hai này được trồng trong vườn của ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre).

“Biết đây là giống mít quý, tôi đem nhân giống trồng thử. Sau gần 3 năm trồng thử nghiệm, đến nay mỗi cây đều cho từ 4-6 quả, mỗi quả trung bình nặng 20kg, cá biệt có quả nặng trên 40kg. Múi bên trong cũng rất to, có múi nặng hơn 200gr”, ông Sơn nói.

Hiện loại mít mới được thị trường rất ưa chuộng, giá bán lại cao gấp 2-3 lần so với mít khác, trung bình từ 80.000-150.000 đồng/kg. Có những lúc ông Sơn không có hàng để bán. Ông nhận xét: "So với các giống mít phổ thông, giống mít mới có nhiều ưu điểm, năng suất cao hơn, trái to hơn, múi to, riêng độ ngọt vừa phải có thể để sấy khô hoặc ăn tươi được".

“Trong thời gian trồng, tôi tuyển chọn thấy cây nào cho năng suất cao, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp để lại làm giống. Cây mít này mau cho trái, trọng lượng lớn... nên tôi nhân giống trồng”, lão nông nói. Ông đặt tên cho giống mít nghệ mới này tên là mít nghệ "Thanh Sơn", giống tên của ông.

4. Na "khổng lồ" với trọng lượng lên đến 1,4 kg/quả

Nếu những năm trước, người tiêu dùng Việt được dịp xôn xao về quả na Đài Loan có trọng lượng lớn lên tới hơn 700gram, thì năm nay mọi sự quan tâm sẽ được đổ dồn về trái na khổng lồ hay còn gọi là mãng cầu Hoàng Hậu với trọng lượng lên đến 1,4kg của anh Bùi Văn Lộc (một nông dân 9X ở Sơn La).

Loại na "khổng lồ" này thơm ngon, ít hạt nên luôn trong tình trạng khan hiếm và bán với giá rất cao.

Những trái mãng cầu Hoàng hậu cho năng suất cao gấp 3 đến 4 lần so với trái na dai. "Mới đầu mùa, tôi đã cắt bán hơn tấn quả. Với giá bán tại vườn từ 90 - 100 .000 đồng/kg, tôi cũng bỏ túi gần chục triệu đồng" - anh Lộc phấn khởi chia sẻ.

5. Táo "khổng lồ", to như quả bưởi

Vỏ táo căng bóng màu đỏ sậm, vị giòn ngọt và thơm đậm đà. Đặc biệt, có những quả nặng tới 1kg,... Đó là loại táo Sekai-ichi của Nhật Bản đang được nhiều người tìm mua.

Trong danh sách 10 loại quả đắt nhất trên thế giới thì Sekai Ichi xếp hàng thứ 3 về độ xa xỉ.

Táo Sekai-ichi có nguồn gốc chủ yếu ở tỉnh Aomori, trong đó hơn một nửa là được trồng tại thà

nh phố Hirosaki và được nông dân chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Trong khi tất cả các giống táo khác trên thế giới đều được áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch,... bằng máy móc thì Sekai Ichi lại hoàn toàn thủ công.

6. Lựu "khổng lồ" mỗi quả hơn 300.000 đồng

Lựu bán trên thị trường TP HCM, Hà Nội đa phần là hàng nhập khẩu, nhiều loại giá cao ngất ngưởng, mỗi quả 300.000 đồng vẫn bán chạy.

Các siêu thị và cửa hàng chuyên doanh trái cây nhập khẩu chủ yếu bán lựu nhập khẩu từ: Ấn Độ, Nam Phi, Peru với giá rất cao, từ 200.000 – 455.000 đồng/kg.

Lựu khổng lồ có trọng lượng trung bình từ 400 - 500gram/quả, có loại lên tới gần 1kg.

7. Giống chuối khổng lồ ở Trà Vinh nặng gới 1,2kg/quả

Mỗi quả chuối dài 35 - 40cm, nặng 0,5 - 1,2kg, thoạt nhìn nhiều người không khỏi giật mình với trái chuối tá quạ được trồng ở xứ Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Loại chuối này ra quả trực tiếp chứ không trổ búp như chuối thường, mỗi buồng từ 10 - 20 trái bằng cổ tay. Vì chuối tá quạ cho ít trái nên ngày xưa nông dân chỉ trồng vài cây trong vườn để ăn hoặc dùng thờ cúng chứ ít khi bán. Cũng như chuối sáp, chuối tá quạ không ăn ngay được mà phải luộc chín.

Chuối tá quạ dẻo ngọt, thơm ngon nên có thể dùng chế biến nhiều món ăn rất hấp dẫn như nấu cà ri, lẩu, giả cầy..., nhưng món ăn được người lớn lẫn trẻ em ưa thích nhất là luộc. Theo kinh nghiệm truyền lại để luộc được chuối tá quạ phải lưu ý hàm lượng bột của trái và quấn dây quanh từng trái như bánh tét sao cho vỏ chuối không bị nứt để nước không thấm vào làm nhão, nhạt ruột.

8. Roi ngọc bích "khủng" Đài Loan

Roi ngọc bích Đài Loan có kích cỡ và trọng lượng "khủng" hơn nhiều so với roi Việt Nam, mỗi quả nặng từ 250 - 350gram. Mặt hàng này có giá lên tới 1 triệu đồng/kg.

Tính ra, một quả roi loại này có giá khoảng 250.000 - 350.000đồng tùy trọng lượng. Dù có giá khá đắt đỏ nhưng loại roi này vẫn được nhiều người mua về ăn giải nhiệt.

Đáng chú ý, dù nằm trong top những loại quả có giá tiền triệu, nhưng roi Đài Loan lại đắt như tôm tươi, thậm chí roi ngọc bích Đài Loan còn luôn trong tình trạng cháy hàng.