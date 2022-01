5 loại chuối quý hiếm nhất trên thế giới, có tiền cũng khó mua được

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 19:00 PM (GMT+7)

Chuối là 1 loại quả vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon. Cùng tìm hiểu 5 loại chuối siêu đắt đỏ trên thế giới.

Chuối khổng lồ

Loại thứ nhất là chuối khổng lồ, loại chuối này xuất hiện ở New Guinea, thực chất không có sự khác biệt về hương vị so với chuối thường, tuy nhiên kích thước của loại chuối này lớn hơn rất nhiều lần so với chuối thông thường. Loại chuối này có thể dài đến 1m, mỗi nải nặng vài kilogam, tuy nhiên do số lượng không nhiều nên giá mỗi nải chuối tương đối đắt.

Chuối bí xanh

Loại thứ hai là chuối bí xanh, thực ra đây không phải chuối, vì trông quá giống chuối nên nó được đặt tên theo loại quả này. Ban đầu đây là bí xanh, một giống bí Mỹ có thể ăn sống hoặc xào, vị rất ngon và ngọt, có hàm lượng calo rất thấp và hàm lượng vitamin cũng rất phong phú.

Chuối tím

Loại chuối này tương đối nhỏ, có thể nói là chuối rừng, đặc biệt nhất ở loại chuối này là vỏ của chúng có màu tím, được trồng chủ yếu ở các vùng nhiệt đới như Thái Lan, Ấn Độ và Vân Nam (Trung Quốc). Chuối tím có hương vị ngon, ngọt, mềm, hàm lượng dinh dưỡng cao và cũng rất hiếm trên thế giới.

Chuối đỏ

Loại chuối này được sản xuất tại Malaysia, có giá trị dinh dưỡng rất phong phú, là loại trái cây quý hiếm trên thế giới. Đây cũng là loại trái cây không bị biến đổi gen nên giá chuối đỏ rất đắt đỏ.

Chuối Durr’s

Loại thứ năm là chuối Durr’s có vị béo ngậy, mùi vị không khác nhiều so với chuối thường, nhưng chuối nhập khẩu từ Nhật Bản, chất lượng cao và giàu chất dinh dưỡng nên có giá thành khá cao.

