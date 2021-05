4 thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng chuối

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chuối là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Dù thế, không phải thực phẩm nào cũng kết hợp được với loại quả này.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chuối là một trong những loại trái cây được tiêu thụ rộng rãi nhất trên hành tinh, đồng thời là một trong những loại siêu thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên có phải loại hoa quả này cũng sẽ gây hại cho sức khỏe con người nếu dùng không đúng.

Nhà dinh dưỡng học San Diego, Mỹ tên là Laura Flore cho biết, chuối có rất nhiều chất chống ôxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngoài ra nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magiê, kali, viatmin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi.

Chuối ngon, bổ là thế nhưng không nên kết hợp chuối với những thực phẩm sau:

Khoai tây: Các chất dinh dưỡng trong chuối và khoai tây gặp nhau sẽ tạo ra một số phản ứng hóa học, có thể sinh ra chất gây độc và gây ra đốm nâu trên khuôn mặt. Bạn nên ăn khoai tây và chuối cách nhau khoảng 15 phút để đảm bảo an toàn.

Sữa chua: Thực ra sữa chua và chuối hoàn toàn có thể kết hợp với nhau. Tuy nhiên, những người thuộc diện "bụng dạ yếu" nên tránh ăn hai món này cùng lúc vì sữa chua để tủ lạnh, kết hợp với chuối dễ gây đau bụng, tiêu chảy.

Ảnh minh hoạ

Khoai lang, khoai sọ: Chuối "kỵ" hầu hết các loại khoai. Nếu như chuối ăn cùng khoai tây dễ gây độc thì khi ăn cùng khoai lang, khoai sọ có thể gây ra đau dạ dày và trướng bụng.

Dưa hấu: Dưa hấu chứa hàm lượng đường và kali cao. Chuối cũng giàu kali (từ 283 đến 472 mg trên 100g). Do đó, người bị suy thận không nên ăn cả hai loại hoa quả này cùng lúc, tránh dư thừa kali gây hậu quả xấu.

Lợi ích tuyệt vời từ chuối:

- Chuối có tác dụng giảm sưng, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường type II, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ thống thần kinh nhờ hàm lượng vitamin B-6 cao.

- Chuối còn được biết đến là một loại thực phẩm bổ máu và làm giảm bệnh thiếu máu bằng nguồn sắt có trong chuối.

- Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận chuối là thực phẩm có thể làm giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch, chống đột quỵ bởi chuối có hàm lượng kali cao và ít muối.

- Chuối giúp vượt qua trầm cảm do chúng có hàm lượng cao tryptophan, được chuyển đổi thành serotonin –một chất dẫn truyền thần kinh , nhằm điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người.

- Ăn 2 quả chuối trước một ngày làm việc nặng nhọc sẽ cung cấp cho cơ thể đầy đủ năng lượng, duy trì lượng đường trong máu của bạn.

(Ảnh minh hoạ)

- Chuối chưa chín hẳn có nhiều tinh bột kháng giúp hạn chế tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy, thay vì ăn tinh bột thì bạn chỉ cần thay thế 5% tinh bột kháng từ chuối sẽ giúp đốt cháy chất béo lên 30%.

- Bảo vệ cơ thể chống lại triệu chứng chuột rút, nếu bạn hay bị chuột rút về đêm hãy ăn 1 quả chuối mỗi ngày để chữa căn bệnh này.

- Chống lại việc mất canxi và xây dựng hệ xương chắc khỏe.

- Cải thiện tâm trạng của bạn và giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt ( PMS ) như mệt mỏi, khó chịu, trầm cảm... Theo thống kê cứ 4 phụ nữ thì có 3 người cho biết họ gặp phải hội chứng tiền kinh nguyệt, 7% số phụ nữ bị rất nặng. Chỉ cần ăn một quả chuối mỗi ngày sẽ giúp điều hòa lượng đường trong máu và giảm stress.

- Chuối chứa vitamin B9, aka folate - hợp chất dinh dưỡng có thể chống lại chứng trầm cảm. Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thiếu Folate tăng lên 50% với người bị trầm cảm.

- Sau khi tập luyện, bạn có cảm thấy cơ bắp bị đau nhức? Đó là do chế độ ăn uống của bạn thiếu hụt magiê. Hãy ăn 1 quả chuối ngay sau tập, nó sẽ giúp bạn bù đắp lượng magie bị thâm hụt nhanh chóng và chưa hết, chuối cũng giúp tăng lượng protein để xây dựng cơ bắp tốt hơn. Ngoài ra, magie còn giúp phân tán và giải phóng chất béo khỏi cơ thể.

